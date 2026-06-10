Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса - природная сказка Балтики + курортный Зеленоградск

Песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Узнайте её историю, природу и посетите легендарные дюны
Куршская коса - уникальное место, где Балтийское море встречается с Куршским заливом. Это природный парк с богатой историей и разнообразием флоры и фауны.

Во время экскурсии вы узнаете о немецких поселениях
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17-19 веков, посетите мистический Танцующий лес и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа. Озеро Лебедь, питающееся природными ключами, также станет частью вашего маршрута.

В поселке Рыбачий вас ждут дегустации копченой рыбы, а в Зеленоградске - прогулка по историческим местам и знакомство с «котостолицей» России

5
225 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа
  • 🏰 Исторические факты
  • 🐟 Рыбные дегустации
  • 🏞️ Виды с высот
  • 🐾 Прогулка по Зеленоградску

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Куршской косы и Зеленоградска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет увидеть уникальные пейзажи без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса - природная сказка Балтики + курортный Зеленоградск
Куршская коса - природная сказка Балтики + курортный Зеленоградск
Куршская коса - природная сказка Балтики + курортный Зеленоградск

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Мюллера
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь
  • Зеленоградск

Описание экскурсии

Мир Куршской косы

На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов. Вы узнаете, как в 17-19 вв. здесь обустраивали немецкие поселения, как формировался их быт и какой стала жизнь с приходом российской культуры. А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей.

Визитные карточки национального парка

Вы посетите мистический Танцующий лес и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине. С высших точек Куршской косы — Высоты Мюллера и Высоты Эфа — окинете взглядом морские просторы и узнаете об экологической катастрофе, произошедшей 200 лет назад. А также увидите единственное озеро эолового происхождения на юго-восточном побережье Балтики, питающееся природными ключами — озеро Лебедь.

Рыбные дегустации и экскурсия по Зеленоградску

В посёлке Рыбачий на Куршской косе вам предложат продегустировать несколько видов копченой рыбы (корюшка, лещ, балтийский сиг и др.). А после я отвезу вас в красивый курортный городок со множеством исторических немецких построек. Вы узнаете, как прусская деревушка стала бальнеологическим курортом; пройдете по променаду; осмотрите старинную водонапорную башню, бювет королевы Луизы, аккуратные виллы и встретите множество кошек — ведь Зеленоградск называют российской «котостолицей».

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Caravelle
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (5-7). Доплата за каждого последующего — 3000 рублей
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 рублей с человека, детям до 18, пенсионерам и другим льготным категориям граждан бесплатно
  • Возможно проведение экскурсии для группы до 20 человек — 3800 руб. /чел. Уточнить возможность проведения экскурсии для большой группы на нужную дату можно в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Степан
Степан — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Степан, я очень люблю Калининград, его историю и море. Провожу индивидуальные экскурсии на Куршскую косу и уникальный тур по востоку Калининградской области. Буду рад познакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками нашего региона, рассказать любопытные факты из его жизни и показать не только знаменитые достопримечательности, но и малоизвестные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
223
4
2
3
2
1
Е
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Благодарим Степана за 10 часов, проведённых с нами, за полное сопровождение, заботу, тайминг, интересный рассказ, уникальные локации и настроение!
Да, с «Балтийских Мальдив» сложно было уйти, и из
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Зеленоградска не хотелось уходить - остались бы, если бы не дождь ☔️🥲. Нас было пятеро - 73, 47, 44, 11, 9 - все в восторге!
И погода нас миловала и баловала солнце ☀️ почти весь день.
Дочери очень понравилась орнитологическая станция - при нас окольцевали чижа, рассказали и показали интересную работу орнитолога. В 9 лет решила быть орнитологом - так было интересно 😊.
От количества увиденного и услышанного к вечеру создалось впечатление, что мы провели на Куршской косе неделю, не меньше.
Незабываемое путешествие!

Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!+8
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
Потрясающе! Восторг! Невероятное приключение!
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Инна
Были со Степаном на Куршской косе двое взрослых и трое детей. Степан все предусмотрел с учетом на экскурсии детей- взял корм для уток(чему дети были очень рады), были пледы и
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зонт, заказан столик в красим ресторане с территорией, где можно погулять. Все осмотрели не спеша, нас никто не торопил, заехали на пляж, хоть и погода была не очень, но ноги все равно помочили. По договоренности заехали на орнитологическую станцию, дети были в восторге.
Остались очень приятные впечатления от экскурсии.

Были со Степаном на Куршской косе двое взрослых и трое детей. Степан все предусмотрел с учетом
Были со Степаном на Куршской косе двое взрослых и трое детей. Степан все предусмотрел с учетом
Были со Степаном на Куршской косе двое взрослых и трое детей. Степан все предусмотрел с учетом
Были со Степаном на Куршской косе двое взрослых и трое детей. Степан все предусмотрел с учетом
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Марьяна
Экскурсия очень понравилась всей семье! Степан очень интересно рассказывает, разбавляя рассказ шутками, викторинами и каверзными вопросами. В разговор были втянуты все) Нас забрали из отеля, по пути на Куршскую косу
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началась экскурсия. Мы побывали во всех заявленных местах, вкусно пообедали (но дороговато, если честно 🤭), даже чуть изменили маршрут из-за наших хотелок. Побывали в Мурариуме, сделали кучу разных фото на память, неспеша прогулялись по набережной. Всё было выше всяких похвал! Огромное спасибо Степану за экскурсию 🔥!

Экскурсия очень понравилась всей семье! Степан очень интересно рассказывает, разбавляя рассказ шутками, викторинами и каверзными вопросами.
Экскурсия очень понравилась всей семье! Степан очень интересно рассказывает, разбавляя рассказ шутками, викторинами и каверзными вопросами.
Экскурсия очень понравилась всей семье! Степан очень интересно рассказывает, разбавляя рассказ шутками, викторинами и каверзными вопросами.
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А
Отличная экскурсия, много интересной информации. Красивые виды. Комфортный автомобиль. Рекомендую Степана, сделано все под ключ.
Отличная экскурсия, много интересной информации. Красивые виды. Комфортный автомобиль. Рекомендую Степана, сделано все под ключ.
Отличная экскурсия, много интересной информации. Красивые виды. Комфортный автомобиль. Рекомендую Степана, сделано все под ключ.
Отличная экскурсия, много интересной информации. Красивые виды. Комфортный автомобиль. Рекомендую Степана, сделано все под ключ.
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Р
Замечательный гид Степан, мы в полном восторге от услышанного и тем более увиденного!!! Всем рекомендуем!!! Интересные локации, вкусный обед, познавательный тур!!! Какая природа, а воздух!!! Куршская коса + Зеленоградск обязательно для посещения всем!!!
Замечательный гид Степан, мы в полном восторге от услышанного и тем более увиденного!!! Всем рекомендуем!!! Интересные
Замечательный гид Степан, мы в полном восторге от услышанного и тем более увиденного!!! Всем рекомендуем!!! Интересные
Замечательный гид Степан, мы в полном восторге от услышанного и тем более увиденного!!! Всем рекомендуем!!! Интересные
Замечательный гид Степан, мы в полном восторге от услышанного и тем более увиденного!!! Всем рекомендуем!!! Интересные
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Ирина
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором. Время пролетело незаметно, а багаж знаний пополнился. Спасибо!
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором.
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором.
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором.
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором.
Степан - настоящий профессионал! Удивительно, как можно преподносить исторические факты так легко, интересно и с юмором.
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