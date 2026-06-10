Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Во время экскурсии вы узнаете о немецких поселениях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа
- 🏰 Исторические факты
- 🐟 Рыбные дегустации
- 🏞️ Виды с высот
- 🐾 Прогулка по Зеленоградску
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Мюллера
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Зеленоградск
Описание экскурсии
Мир Куршской косы
На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов. Вы узнаете, как в 17-19 вв. здесь обустраивали немецкие поселения, как формировался их быт и какой стала жизнь с приходом российской культуры. А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей.
Визитные карточки национального парка
Вы посетите мистический Танцующий лес и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине. С высших точек Куршской косы — Высоты Мюллера и Высоты Эфа — окинете взглядом морские просторы и узнаете об экологической катастрофе, произошедшей 200 лет назад. А также увидите единственное озеро эолового происхождения на юго-восточном побережье Балтики, питающееся природными ключами — озеро Лебедь.
Рыбные дегустации и экскурсия по Зеленоградску
В посёлке Рыбачий на Куршской косе вам предложат продегустировать несколько видов копченой рыбы (корюшка, лещ, балтийский сиг и др.). А после я отвезу вас в красивый курортный городок со множеством исторических немецких построек. Вы узнаете, как прусская деревушка стала бальнеологическим курортом; пройдете по променаду; осмотрите старинную водонапорную башню, бювет королевы Луизы, аккуратные виллы и встретите множество кошек — ведь Зеленоградск называют российской «котостолицей».
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Caravelle
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (5-7). Доплата за каждого последующего — 3000 рублей
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 рублей с человека, детям до 18, пенсионерам и другим льготным категориям граждан бесплатно
- Возможно проведение экскурсии для группы до 20 человек — 3800 руб. /чел. Уточнить возможность проведения экскурсии для большой группы на нужную дату можно в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарим Степана за 10 часов, проведённых с нами, за полное сопровождение, заботу, тайминг, интересный рассказ, уникальные локации и настроение!
Да, с «Балтийских Мальдив» сложно было уйти, и из