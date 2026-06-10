Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Лучшее время для посещения Куршской косы и Зеленоградска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет увидеть уникальные пейзажи без толп туристов.

Куршская коса - уникальное место, где Балтийское море встречается с Куршским заливом. Это природный парк с богатой историей и разнообразием флоры и фауны.Во время экскурсии вы узнаете о немецких поселениях

17-19 веков, посетите мистический Танцующий лес и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа. Озеро Лебедь, питающееся природными ключами, также станет частью вашего маршрута. В поселке Рыбачий вас ждут дегустации копченой рыбы, а в Зеленоградске - прогулка по историческим местам и знакомство с «котостолицей» России

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мир Куршской косы

На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов. Вы узнаете, как в 17-19 вв. здесь обустраивали немецкие поселения, как формировался их быт и какой стала жизнь с приходом российской культуры. А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей.

Визитные карточки национального парка

Вы посетите мистический Танцующий лес и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине. С высших точек Куршской косы — Высоты Мюллера и Высоты Эфа — окинете взглядом морские просторы и узнаете об экологической катастрофе, произошедшей 200 лет назад. А также увидите единственное озеро эолового происхождения на юго-восточном побережье Балтики, питающееся природными ключами — озеро Лебедь.

Рыбные дегустации и экскурсия по Зеленоградску

В посёлке Рыбачий на Куршской косе вам предложат продегустировать несколько видов копченой рыбы (корюшка, лещ, балтийский сиг и др.). А после я отвезу вас в красивый курортный городок со множеством исторических немецких построек. Вы узнаете, как прусская деревушка стала бальнеологическим курортом; пройдете по променаду; осмотрите старинную водонапорную башню, бювет королевы Луизы, аккуратные виллы и встретите множество кошек — ведь Зеленоградск называют российской «котостолицей».

Организационные детали