Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Мир Куршской косы

На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов. Вы узнаете, как в 17-19 вв. здесь обустраивали немецкие поселения, как формировался их быт и какой стала жизнь с приходом российской культуры. А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей.

Визитные карточки национального парка

Вы посетите мистический Танцующий лес 🌳 и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине. С высших точек Куршской косы — Высоты Мюллера и Высоты Эфа — окинете взглядом морские просторы и узнаете об экологической катастрофе, произошедшей 200 лет назад. А также увидите единственное озеро эолового происхождения на юго-восточном побережье Балтики, питающееся природными ключами — озеро Лебедь.

Рыбные дегустации и экскурсия ⛳ по Зеленоградску

В поселке Рыбачий на Куршской косе вам предложат продегустировать несколько видов копченой рыбы (корюшка, лещ, балтийский сиг и др. ). А после я отвезу вас в красивый курортный городок со множеством исторических немецких построек. Вы узнаете, как прусская деревушка стала бальнеологическим курортом; пройдете по променаду; осмотрите старинную водонапорную башню, бювет королевы Луизы, аккуратные виллы и встретите множество кошек — ведь Зеленоградск называют российской «котостолицей».

Организационные детали