Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса — природная сказка Балтики

Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска

Stepan
Stepan – Гид из Калининграда
Песчаная полоса суши, разделяющая Балтийское море 🌊 и Куршский залив, — главное место притяжения в регионе.

Вы узнаете, чем покоряет ее природа и чем интересна ее история 📖.

Увидите озеро Лебедь эолового происхождения и подниметесь на две легендарных дюны — высоты Мюллера и Эфа.

Также в программе рыбные дегустации и знакомство с бывшим курортом Кранц.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики

Что вас ожидает

Мир Куршской косы
На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов. Вы узнаете, как в 17-19 вв. здесь обустраивали немецкие поселения, как формировался их быт и какой стала жизнь с приходом российской культуры. А отдельное внимание уделим знаменитому определению Куршской косы как музея природных зон — вы увидите разнообразие пейзажей и послушаете об особенностях флоры и фауны, притягивающих самых разных исследователей.

Визитные карточки национального парка
Вы посетите мистический Танцующий лес 🌳 и послушаете факты вперемешку с легендами о причудливых формах деревьев и непривычной здешней тишине. С высших точек Куршской косы — Высоты Мюллера и Высоты Эфа — окинете взглядом морские просторы и узнаете об экологической катастрофе, произошедшей 200 лет назад. А также увидите единственное озеро эолового происхождения на юго-восточном побережье Балтики, питающееся природными ключами — озеро Лебедь.

Рыбные дегустации и экскурсия ⛳ по Зеленоградску
В поселке Рыбачий на Куршской косе вам предложат продегустировать несколько видов копченой рыбы (корюшка, лещ, балтийский сиг и др. ). А после я отвезу вас в красивый курортный городок со множеством исторических немецких построек. Вы узнаете, как прусская деревушка стала бальнеологическим курортом; пройдете по променаду; осмотрите старинную водонапорную башню, бювет королевы Луизы, аккуратные виллы и встретите множество кошек — ведь Зеленоградск называют российской «котостолицей».

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле 🚘 Skoda Octavia
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль (включая водителя) и 300 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Stepan
Stepan
Здравствуйте! Меня зовут Степан и мне 40 лет. Я очень люблю Калининград, его историю и море. Провожу индивидуальные экскурсии на Куршскую косу уже второй год. Буду рад познакомить вас с самими интересными и красивыми уголками нашего региона, рассказать любопытные факты из его жизни и показать не только знаменитые достопримечательности, но и малоизвестные места.
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