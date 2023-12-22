Жители Кёнигсберга и других городов Пруссии из всех городских праздников больше всего любили Рождество. Для многих семей это был главное и единственное семейное торжество. Гуляя вдоль красочных ярмарочных рядов, наслаждаясь глинтвейном и рождественскими угощениями, мы поговорим о старинных традициях и о том, как они трансформировались со сменой эпох.

Описание

Что вас ожидает

Мы поедем туда, где красиво, шумно, весело и вкусно! Рождественские ярмарки — самое популярное место, где можно погрузиться в атмосферу праздника, приобрести подарки родным, попробовать традиционную еду и напитки.

Дух Рождества мы ощутим на главных ярмарках Калининграда и Зеленоградска. По вашему желанию можем доехать до Светлогорска. Я расскажу о немецких традициях отмечать зимние праздники. А в конце путешествия вас ждёт приятный сюрприз, который будет напоминать вам о празднике!

Организационные детали