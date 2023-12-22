Посетить самые нарядные локации, послушать рассказы о праздничных традициях и ощутить дух Рождества
Жители Кёнигсберга и других городов Пруссии из всех городских праздников больше всего любили Рождество. Для многих семей это был главное и единственное семейное торжество.
Гуляя вдоль красочных ярмарочных рядов, наслаждаясь глинтвейном и рождественскими угощениями, мы поговорим о старинных традициях и о том, как они трансформировались со сменой эпох.
Гуляя вдоль красочных ярмарочных рядов, наслаждаясь глинтвейном и рождественскими угощениями, мы поговорим о старинных традициях и о том, как они трансформировались со сменой эпох.
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Описание
Что вас ожидает
Мы поедем туда, где красиво, шумно, весело и вкусно! Рождественские ярмарки — самое популярное место, где можно погрузиться в атмосферу праздника, приобрести подарки родным, попробовать традиционную еду и напитки.
Дух Рождества мы ощутим на главных ярмарках Калининграда и Зеленоградска. По вашему желанию можем доехать до Светлогорска. Я расскажу о немецких традициях отмечать зимние праздники. А в конце путешествия вас ждёт приятный сюрприз, который будет напоминать вам о празднике!
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле включён в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы опциональны: сувениры, напитки, еда на городских ярмарках
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или апартаментов в Калининграде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2142 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). А еще провожу экскурсии на автомобиле и автобусе, разработаю для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с туристами в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяет делать это высокопрофессионально, без штампов и заученных текстов, но с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. И после первого знакомства с Калининградом они приезжают ещё. Жду вас, мои дорогие! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги - дипломированные и опытные гиды.
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