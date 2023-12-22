Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность

Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Посетить самые нарядные локации, послушать рассказы о праздничных традициях и ощутить дух Рождества

Жители Кёнигсберга и других городов Пруссии из всех городских праздников больше всего любили Рождество. Для многих семей это был главное и единственное семейное торжество.

Гуляя вдоль красочных ярмарочных рядов, наслаждаясь глинтвейном и рождественскими угощениями, мы поговорим о старинных традициях и о том, как они трансформировались со сменой эпох.
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Рождественские ярмарки в Калининграде и Зеленоградске: традиции и современность
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Мы поедем туда, где красиво, шумно, весело и вкусно! Рождественские ярмарки — самое популярное место, где можно погрузиться в атмосферу праздника, приобрести подарки родным, попробовать традиционную еду и напитки.

Дух Рождества мы ощутим на главных ярмарках Калининграда и Зеленоградска. По вашему желанию можем доехать до Светлогорска. Я расскажу о немецких традициях отмечать зимние праздники. А в конце путешествия вас ждёт приятный сюрприз, который будет напоминать вам о празднике!

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы опциональны: сувениры, напитки, еда на городских ярмарках
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или апартаментов в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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