Инга проводит ещё 1 экскурсию

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Тёплая прогулка по Куршской косе

Открыть секреты поющих песков и танцующих лесов в дружеском путешествии по главным локациям парка

Инга
Инга – Гид из Калининграда
Забраться на песчаные дюны и в чащу Танцующего леса, согреться глинтвейном на берегу Балтийского моря 🌊, услышать мифы и легенды времен тевтонцев — я постараюсь сделать ваше знакомство с Куршской косой по-настоящему теплым и душевным.

Вместе мы проложим маршрут по самым красивым уголкам национального парка, чтобы вы непременно вдохновились красотой этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 59404 752 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе

Что вас ожидает

Идеальный маршрут по Куршской косе
В самом начале путешествия мы вместе выстроим маршрут по Куршской косе, который охватит главные локации парка, интересные и посильные именно вам. Перед вами откроется заповедный мир с уникальными ландшафтами и особым микроклиматом. Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий. И совершенно точно не обойдем стороной главные местные достопримечательности: восхитимся ошеломляющими видами с высоты Мюллера и дюны Эфа, раскроем секреты Танцующего леса и пройдем по атмосферному побережью Балтийского моря.

Секреты поющих песков — и не только!
Наши прогулки по эко-тропам я дополню мифами, легендами и историями этих мест. Вы проследите хроники заселения Куршской косы и услышите правду о её песчаной катастрофе. А еще я расскажу, кем был Вильгельм Франц Эфа, в честь которого назвали одну из красивейших точек национального парка, и поделюсь версиями о том, почему на косен лес 🌳 танцует, дюны двигаются, а пески поют.

Организационные детали

  • Каждому участнику отмен я в подарок — горячий чай или глинтвейн
  • Дополнительные расходы: оплата экологического сбора — 150 рублей с человека и 300 рублей с автомобиля
  • В осеннее и зимнее время необходимо тепло одеться, также обязательно выбирайте удобную обувь, желательно без каблуков, нам предстоит много ходить
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе
Тёплая прогулка по Куршской косе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Как добрые друзья и интересные собеседники, мы пройдём по городу Калининграду и съездим в уникальное природное место — Куршскую косу. Полюбуемся атмосферным городом кошек — Зеленоградском — и выпьем крафтового пива в пивоварне замка Несельбек. В Калининграде я живу давно и знаю его хорошо. Но лишь совсем недавно решила гулять по любимому городу с гостями Калининграда. Я с радостью поделюсь с вами захватывающими историями и покажу всё самое-самое! Угощаю горячим глинтвейном или чаем!
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Инга проводит ещё 1 экскурсию

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