Инга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Идеальный маршрут по Куршской косе

В самом начале путешествия мы вместе выстроим маршрут по Куршской косе, который охватит главные локации парка, интересные и посильные именно вам. Перед вами откроется заповедный мир с уникальными ландшафтами и особым микроклиматом. Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий. И совершенно точно не обойдем стороной главные местные достопримечательности: восхитимся ошеломляющими видами с высоты Мюллера и дюны Эфа, раскроем секреты Танцующего леса и пройдем по атмосферному побережью Балтийского моря.

Секреты поющих песков — и не только!

Наши прогулки по эко-тропам я дополню мифами, легендами и историями этих мест. Вы проследите хроники заселения Куршской косы и услышите правду о её песчаной катастрофе. А еще я расскажу, кем был Вильгельм Франц Эфа, в честь которого назвали одну из красивейших точек национального парка, и поделюсь версиями о том, почему на косен лес 🌳 танцует, дюны двигаются, а пески поют.

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