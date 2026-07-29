Инга проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по Куршской косе - это идеальный способ познакомиться с уникальными природными достопримечательностями и историей этого места.Маршрут охватывает главные локации парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка и поселок

Рыбачий. Виды с высоты Мюллера и дюны Эфа, Танцующий лес и побережье Балтийского моря оставят незабываемые впечатления. Узнайте мифы и легенды косы, историю её заселения и песчаной катастрофы. В подарок каждому участнику - горячий чай или глинтвейн. Тепло одевайтесь и выбирайте удобную обувь для комфортного путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Куршской косе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми прелестями маршрута. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но всё же возможно насладиться уединением и особой атмосферой косы.

Сейчас август — это идеальное время.