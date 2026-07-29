Инга проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Экскурсия по Куршской косе - это идеальный способ познакомиться с уникальными природными достопримечательностями и историей этого места.
Маршрут охватывает главные локации парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка и поселок читать дальшеуменьшить
Рыбачий.
Виды с высоты Мюллера и дюны Эфа, Танцующий лес и побережье Балтийского моря оставят незабываемые впечатления. Узнайте мифы и легенды косы, историю её заселения и песчаной катастрофы. В подарок каждому участнику - горячий чай или глинтвейн. Тепло одевайтесь и выбирайте удобную обувь для комфортного путешествия
🍷 Подарок каждому участнику - горячий чай или глинтвейн
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Куршской косе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми прелестями маршрута. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и ветра, но всё же возможно насладиться уединением и особой атмосферой косы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский бор
Орнитологическая станция Фрингилла
Озеро Чайка
Поселок Рыбачий
Высота Мюллера
Дюна Эфа
Танцующий лес
Побережье Балтийского моря
Описание экскурсии
Идеальный маршрут по Куршской косе
В самом начале путешествия мы вместе выстроим маршрут по Куршской косе, который охватит главные локации парка, интересные и посильные именно вам. Перед вами откроется заповедный мир с уникальными ландшафтами и особым микроклиматом. Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий. И совершенно точно не обойдем стороной главные местные достопримечательности: восхитимся ошеломляющими видами с высоты Мюллера или дюны Эфа, раскроем секреты Танцующего леса и пройдем по атмосферному побережью Балтийского моря.
Секреты поющих песков — и не только!
Наши прогулки по эко-тропам я дополню мифами, легендами и историями этих мест. Вы проследите хроники заселения Куршской косы и услышите правду о её песчаной катастрофе. А еще я расскажу, кем был Вильгельм Франц Эфа, в честь которого назвали одну из красивейших точек национального парка, и поделюсь версиями о том, почему на косе лес танцует, дюны двигаются, а пески поют.
Организационные детали
Дополнительные расходы: оплата экологического сбора — 400 ₽ с человека. Также оплачивается сбор за гида. Бесплатно для детей до 18 лет, пенсионеров, инвалидов, многодетных
Экскурсия проводится комфортном легковом автомобиле
Обойти все эко-тропы за 1 день невозможно, поэтому мы составим маршрут, которые будет интересен именно вам и позволит уложится во время экскурсии
Возможно провести экскурсию для большего количества участников на минивэне или микроавтобусе за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
В осеннее и зимнее время необходимо тепло одеться, также обязательно выбирайте удобную обувь, желательно без каблуков, нам предстоит много ходить
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6136 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и читать дальшеуменьшить
детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!).
Помимо пеших, провожу экскурсии на автомобиле и автобусе. Буду рада разработать для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с путешественниками в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям.
Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Получилась потрясающее мини путешествие с Ириной на комфортной большой машине Honda Pilot, так как нас было 5 человек пассажиров + коляска. Была небольшая доплата из-за этого, но оно того стоило. читать дальшеуменьшить
Если что, просите ее) По поводу самой поездки могу выразить только лишь самые положительные эмоции! Знания Ирины фундаментальны, харизма и подача материала вне всяческих похвал. Не было такого вопроса,на который мы бы не получили ответ. Пока выезжали из Калининграда, Ирина рассказала много интересных фактов про него по пути следования Горячо рекомендую!
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С
Сергей
Это было потрясающе! Прекрасные виды и природа Куршской косы, а на обратном пути мы еще посетили восхитительный Зеленогорск! Огромное спасибо нашему гиду Ирине. За очень интересно проведенное время, за рассказ об особенностях этого заповедного места и замечательного Зеленогорска (именно так и должен выглядеть курортный городок)
+2
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Виктория
И вновь команде Инги удалось нас удивить! Нашим гидом была Ирина, теперь это буквально наша боевая подруга! Экскурсия из серии ожидал одно, а получил в сто крат больше! Мы, конечно, читать дальшеуменьшить
ребята дотошные и открытые всему новому и интересному, но в данном случае инициатива исходила от Ирины, а мы с удовольствием подхватывали))) Таким образом мы экстра получили красивые фотографии замка Шаакен, заскочили на очень атмосферную сыроварню и выпили вкуснейший марципановый кофе. Что касается экскурсии на саму косу- оказывается можно ее получить и без толп народу. Оказывается можно взять высоты практически в одиночку, а с энергией Ирины еще и пройти сказочными тропами, чтобы заценить реальную высоту Дюны. Оказывается танцующий лес может раскрыться по-новому и вы увидите там много больше, чем принято. Оказывается там можно пообедать в очень красивом месте с лебедем и даже увидеть как на воду приземляется маленький самолет. Ну и, конечно, все это сопровождается множеством исторических фактов - интересных, запоминающихся. Ирина не отпустила нас и в Зеленоградске. Мы прошли по улочками, останавливаясь возле домов и узнавая их историю, особенности архитектуры. Мы получили массу информации куда сходить и на что обратить внимание в последующие дни. Закончили мы экскурсию уже затемно, довольные и счастливые! Ирине желаем крепкого здоровья!!! Такой энтузиазм безусловно заряжает! Спасибо Вам и много-много Вам благодарных туристов!
+2
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Ольга
Вчера были на экскурсии по Куршкой косе с гидом Виктором. Хочу поблагодарить гида за такую интересную экскурсию и его подготовленность. Виктор показал нам самые интересные локации, экскурсия была интересной для читать дальшеуменьшить
нас взрослых и двоим нашим детям 10 и 17 лет. Мы посетили все знаковые места, сделали много красивейших фото, узнали много нового. Виктор, пока мы ездили рассказывал истории, легенды и много интересного про те места в которых мы были. Понравилась, что у Виктора был микрофон и все,кто сидел на заднем сидении хорошо слышали рассказ, был бинокль, фонарик; мы часто ездим по городам с экскурсоводам, но в этот раз дети сказали, что давно не было такой интересной экскурсии) Рекомендую!
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Марина
Спасибо команде Инги (водитель и экскурсовод Максим) за прекрасную экскурсию по Куршской косе🔥🔥🔥 было очень много интересного, красивого и прекрасного. Максим прекрасный экскурсовод, мы услышали: * мифы и легенды времен тевтонцев; * читать дальшеуменьшить
истории о Королевском боре, орнитологической станции Фрингилла, озере Чайка. Очень впечатлили: * Танцующий лес, * Поющие пески, * песчаные дюны, * ошеломляющие виды с высоты Мюллераили дюны Эфа. Экскурсия получилась насыщенная и очень интересная. Рекомендуем обед провести в поселке Рыбачий (бывший Росситтен) в ресторане Fischhoff, получили восторг от люля-кебаб из Судака.
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Ирина
6 мая у нас была экскурсия на Куршскую косу с гидом Евгенией. Это была потрясающая поездка! Мы не скучали ни минуты- узнали историю образования косы, узнали о тех людях,которые отдали читать дальшеуменьшить
многие годы много сил для сохранения этого удивительного природного объекта. На каждой точке маршрута совершали прогулки и любовались красивейшими пейзажами. Большое спасибо вам,Евгения, вы очень эрудированный, душевный и приятный человек, любящий свой край! Приедем ещё раз обязательно!
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