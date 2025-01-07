Гнездникова Спасибо ребятам за экскурсию! Было очень познавательно и ёмко. На 2.5 часа мы погрузились в историю города, обширная информация, свободное владение материалом. И конечно, много интересного узнали о праздновании Рождества и Нового года. В конце экскурсии каждый вытащил из волшебного мешка соломенную, новогоднюю игрушку.

Инна Несмотря на непогоду Любовь и Станислав очень увлекли своим рассказом о том, как появились традиции празднования Рождества, многие факты были услышаны мной первый раз, хотя я посетила достаточно экскурсий! Однозначно рекомендую! Единственное на случай непогоды, организаторам нужно придумать какую нибудь остановку в кафе или музее, но это на мой взгляд, с учетом погодных аномалий.

Елизавета Очень интересная экскурсия! Не смотря на непогоду нам очень понравилось! Обязательно вернёмся к вам в следующее путешествие а Калининград!

А Анастасия Рассказ экскурсоводом полностью погружает вас в другую эпоху в период рождественских гуляний. И несмотря ни на погоду, ни на отсутствие великолепных замков вокруг вас, вы ощущает все это великолепие, которое когда-то было на этой территории. Праздничное новогоднее настроение обеспечено!

Нелла Экскурсия получилась индивидуальной очень много интересных фактов о городе и новогодних праздниках архитектурных сооружений прекрасно для знакомства с городом. И проникновение в атмосферу духа Рождества! Познакомили с традициями празднования нового год в Пруссии даже поучаствовать в них! Спасибо большое. Очень приятное послевкусие от экскурсии.

Дарья читать дальше преимущественно к Рождественской тематике, экскурсия получилась достаточно всеобъемлющая, со множеством интересных исторических деталей. В конце прогулки мы получили очень милые памятные подарочки, которые будут напоминать нам о первом знакомстве с Калининградом в приятной компании:) Замечательная экскурсия! Чувствуется, что Любовь и Станислав сами очень увлечены темой и искренне заинтересованы в том, чтобы маршрут проходил максимально познавательно для всех участников. Несмотря на то, что программа приурочена