Канун Рождества — это всегда немного сказка.
На прогулке по украшенным гирляндами улочкам, вдыхая аромат глинтвейна и булочек с корицей, вы окунётесь в атмосферу волшебства. И услышите истории о том, как в старом Кёнигсберге было принято отмечать зимние праздники.
Описание экскурсии
- Центральная площадь. Я расскажу о традиции устанавливать «ёлку для всех»
- Памятный камень Гофману на бывшей Французской улице
- Набережная Нижнего пруда и южная терраса Королевского замка. Вы узнаете, зачем в праздники здесь собирались горожане и как они развлекались. Я подведу вас к месту, где жил Великий Сказочник
- Остров Канта. Вы представите, как текла жизнь в этом районе — городе Кнайпхоф, богатом и оживлённом
- Кафедральный собор. Увидите построенную в стиле балтийской готики кирху
- Медовый мост и Рыбная деревня — конечный пункт нашего маршрута в центре рождественской ярмарки
На прогулке:
- Вы узнаете о традициях празднования Рождества и Нового года в Кёнигсберге — ведь у каждого европейского города были свои обычаи
- Оцените размах, с которым отмечали Новый год в городе купцов и ремесленников
- Выясните, какие подарки было принято дарить друг другу, как украшали дом и чем угощали
- Поймёте, почему в канун праздника три города объединились в один
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь и Станислав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 31 туриста
Хотите влюбиться в Калининград? Не знаете, с чего начать? Обращайтесь, подскажем! Погуляем вместе по городу тайн, загадок и легенд, по городу великих людей и исторических событий! Для брутальных Рыцарей и утончённых Леди! Два гида сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гнездникова
7 янв 2025
Спасибо ребятам за экскурсию! Было очень познавательно и ёмко. На 2.5 часа мы погрузились в историю города, обширная информация, свободное владение материалом. И конечно, много интересного узнали о праздновании Рождества и Нового года. В конце экскурсии каждый вытащил из волшебного мешка соломенную, новогоднюю игрушку.
Инна
4 янв 2025
Несмотря на непогоду Любовь и Станислав очень увлекли своим рассказом о том, как появились традиции празднования Рождества, многие факты были услышаны мной первый раз, хотя я посетила достаточно экскурсий! Однозначно рекомендую! Единственное на случай непогоды, организаторам нужно придумать какую нибудь остановку в кафе или музее, но это на мой взгляд, с учетом погодных аномалий.
Елизавета
3 янв 2025
Очень интересная экскурсия! Не смотря на непогоду нам очень понравилось! Обязательно вернёмся к вам в следующее путешествие а Калининград!
А
Анастасия
30 дек 2024
Рассказ экскурсоводом полностью погружает вас в другую эпоху в период рождественских гуляний. И несмотря ни на погоду, ни на отсутствие великолепных замков вокруг вас, вы ощущает все это великолепие, которое когда-то было на этой территории. Праздничное новогоднее настроение обеспечено!
Нелла
24 дек 2024
Экскурсия получилась индивидуальной очень много интересных фактов о городе и новогодних праздниках архитектурных сооружений прекрасно для знакомства с городом. И проникновение в атмосферу духа Рождества! Познакомили с традициями празднования нового год в Пруссии даже поучаствовать в них! Спасибо большое. Очень приятное послевкусие от экскурсии.
Дарья
23 дек 2024
Замечательная экскурсия! Чувствуется, что Любовь и Станислав сами очень увлечены темой и искренне заинтересованы в том, чтобы маршрут проходил максимально познавательно для всех участников. Несмотря на то, что программа приурочена
Л
Леонид
21 дек 2024
Отличные и интересные рассказы экскурсоводов, очень доброжелательные. Всячески рекомендую!
