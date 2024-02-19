Зимой в Калининграде и окрестностях царит атмосфера сказки и волшебства. Только представьте: яркая иллюминация, местные деликатесы и сладости, согревающий глинтвейн… Именно так пройдёт ваше Рождество! Я устрою для вас стремительное, яркое и ароматное погружение в праздничный антураж городков Балтийского побережья, которое обязательно подарит вам ощущение чуда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неспешный Светлогорск

Я познакомлю вас с историей курорта Раушен. Вы увидите сказочно украшенные виллы 20 века, место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». Мы совершим променад по набережной и порассуждаем, почему символом города стала улитка. После по желанию вы поужинаете с видом на Балтийское море.

Замуррчательный Зеленоградск

Мы прогуляемся по колоритным улочкам и набережной. Я расскажу, почему именно Зеленоградск стал первым курортом Восточной Пруссии. Заглянем в здание первой водонапорной башни. В нём разместился музей, которым заведуют главные хранители города, коты и кошки. А со смотровой площадки на самом верху вам откроется шикарная панорама города и Балтийского моря.

Сладкая сказка

За вкусными впечатлениями заглянем в карамельную мануфактуру. Рекомендую попробовать солёную карамель — для местных жителей это настоящий вкус детства! А на городской ярмарке сможете отведать фирменный крендель и запечённый марципан, а также согреться глинтвейном.

Сыроварня Шаакен Дорф

На фабрике по производству крафтового шоколада и сыра вы попробуете продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Шоколадные конфеты с маскарпоне, ягодный шоколад, фирменные сыры и марципан — всё, чем славится местная кухня!

Организационные детали

Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.

Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы