За праздничным настроением - по самым сказочным и вкусным местам вокруг Калининграда
Только представьте: яркая иллюминация, местные деликатесы и сладости, согревающий глинтвейн… Именно так пройдёт ваше Рождество! Я устрою для вас стремительное, яркое и ароматное погружение в праздничный антураж городков Балтийского побережья, которое обязательно подарит вам ощущение чуда.
Описание
Что вас ожидает
Неспешный Светлогорск
Вы увидите место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк Времена года, где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. Совсем рядом находится одно из самых романтичных мест области — ресторан Local, где при желании вы сможете попробовать местные блюда и согреться фирменными настойками.
Замуррчательный Зеленоградск
Здесь мы прогуляемся по колоритным улочкам и набережной, а также заглянем в здание первой водонапорной башни Восточной Пруссии. В ней разместился музей, которым заведуют главные хранители города, коты и кошки. А со смотровой площадки на самом верху вам откроется шикарная панорама города и Балтийского моря.
Сладкая сказка
За вкусными впечатлениями заглянем в карамельную мануфактуру. Рекомендую попробовать солёную карамель — для местных жителей это настоящий вкус детства! А в кафе неподалёку сможете отведать немецкий брецель: соленый, сладкий или сырный.
Замок Шаакен и сыры
На фабрике по производству крафтового шоколада и сыра у вас будет возможность попробовать продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Шоколадные конфеты с маскарпоне, ягодный шоколад, фирменные сыры и марципан — всё, чем славится местная кухня!
Организационные детали
- Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
- Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше
Дополнительные расходы
- Музей «Мурариум» — 350 руб. /чел.
- Обед и угощения в карамельной мануфактуре, кафе «Брецель» и на сыроварне
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту пребывания в Калининграде
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.