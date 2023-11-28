Зимой в Калининграде и окрестностях царит атмосфера сказки и волшебства. Только представьте: яркая иллюминация, местные деликатесы и сладости, согревающий глинтвейн… Именно так пройдёт ваше Рождество! Я устрою для вас стремительное, яркое и ароматное погружение в праздничный антураж городков Балтийского побережья, которое обязательно подарит вам ощущение чуда.

Описание

Что вас ожидает

Неспешный Светлогорск

Вы увидите место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк Времена года, где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. Совсем рядом находится одно из самых романтичных мест области — ресторан Local, где при желании вы сможете попробовать местные блюда и согреться фирменными настойками.

Замуррчательный Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по колоритным улочкам и набережной, а также заглянем в здание первой водонапорной башни Восточной Пруссии. В ней разместился музей, которым заведуют главные хранители города, коты и кошки. А со смотровой площадки на самом верху вам откроется шикарная панорама города и Балтийского моря.

Сладкая сказка

За вкусными впечатлениями заглянем в карамельную мануфактуру. Рекомендую попробовать солёную карамель — для местных жителей это настоящий вкус детства! А в кафе неподалёку сможете отведать немецкий брецель: соленый, сладкий или сырный.

Замок Шаакен и сыры

На фабрике по производству крафтового шоколада и сыра у вас будет возможность попробовать продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Шоколадные конфеты с маскарпоне, ягодный шоколад, фирменные сыры и марципан — всё, чем славится местная кухня!

Организационные детали

Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.

Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы