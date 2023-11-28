Новогодняя сказка прусско-русских курортов

Индивидуальная экскурсия в Калининграде

За праздничным настроением - по самым сказочным и вкусным местам вокруг Калининграда

Зимой в Калининграде и окрестностях царит атмосфера сказки и волшебства.

Только представьте: яркая иллюминация, местные деликатесы и сладости, согревающий глинтвейн… Именно так пройдёт ваше Рождество! Я устрою для вас стремительное, яркое и ароматное погружение в праздничный антураж городков Балтийского побережья, которое обязательно подарит вам ощущение чуда.
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов

Описание

Что вас ожидает

Неспешный Светлогорск

Вы увидите место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк Времена года, где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. Совсем рядом находится одно из самых романтичных мест области — ресторан Local, где при желании вы сможете попробовать местные блюда и согреться фирменными настойками.

Замуррчательный Зеленоградск

Здесь мы прогуляемся по колоритным улочкам и набережной, а также заглянем в здание первой водонапорной башни Восточной Пруссии. В ней разместился музей, которым заведуют главные хранители города, коты и кошки. А со смотровой площадки на самом верху вам откроется шикарная панорама города и Балтийского моря.

Сладкая сказка

За вкусными впечатлениями заглянем в карамельную мануфактуру. Рекомендую попробовать солёную карамель — для местных жителей это настоящий вкус детства! А в кафе неподалёку сможете отведать немецкий брецель: соленый, сладкий или сырный.

Замок Шаакен и сыры

На фабрике по производству крафтового шоколада и сыра у вас будет возможность попробовать продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Шоколадные конфеты с маскарпоне, ягодный шоколад, фирменные сыры и марципан — всё, чем славится местная кухня!

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы

  • Музей «Мурариум» — 350 руб. /чел.
  • Обед и угощения в карамельной мануфактуре, кафе «Брецель» и на сыроварне

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту пребывания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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