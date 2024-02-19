За праздничным настроением - по самым сказочным и вкусным местам вокруг Калининграда
Зимой в Калининграде и окрестностях царит атмосфера сказки и волшебства.
Только представьте: яркая иллюминация, местные деликатесы и сладости, согревающий глинтвейн… Именно так пройдёт ваше Рождество! Я устрою для вас стремительное, яркое и ароматное погружение в праздничный антураж городков Балтийского побережья, которое обязательно подарит вам ощущение чуда.
Я познакомлю вас с историей курорта Раушен. Вы увидите сказочно украшенные виллы 20 века, место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». Мы совершим променад по набережной и порассуждаем, почему символом города стала улитка. После по желанию вы поужинаете с видом на Балтийское море.
Замуррчательный Зеленоградск
Мы прогуляемся по колоритным улочкам и набережной. Я расскажу, почему именно Зеленоградск стал первым курортом Восточной Пруссии. Заглянем в здание первой водонапорной башни. В нём разместился музей, которым заведуют главные хранители города, коты и кошки. А со смотровой площадки на самом верху вам откроется шикарная панорама города и Балтийского моря.
Сладкая сказка
За вкусными впечатлениями заглянем в карамельную мануфактуру. Рекомендую попробовать солёную карамель — для местных жителей это настоящий вкус детства! А на городской ярмарке сможете отведать фирменный крендель и запечённый марципан, а также согреться глинтвейном.
Сыроварня Шаакен Дорф
На фабрике по производству крафтового шоколада и сыра вы попробуете продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Шоколадные конфеты с маскарпоне, ягодный шоколад, фирменные сыры и марципан — всё, чем славится местная кухня!
Организационные детали
Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше
Дополнительные расходы
Музей «Мурариум» — 350 ₽ за чел.
Обед и угощения в карамельной мануфактуре, кафе и дегустационная программа на сыроварне — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту пребывания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3590 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и сделаю ваш отпуск максимально ярким и насыщенным, учитывая все ваши пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Елена
Экскурсия нам очень понравилась. По моей просьбе она была адаптирована под мои возможности, маршрут был составлен без крутых лестниц и подъемов, за что я очень благодарна Дмитрию. Путешествия было приятным, читать дальшеуменьшить
интересным и даже радостным, несмотря на прохладную погоду. Мы получили много интересной информации. Чудесны и милы маленькие города Светлогорск и Зеленоградск, красива набережная, где чувствуется настоящая атмосфера Балтики, очень интересен замок Шаакен(немного не хватило информации, но это уже вопрос к экскурсоводам Шаакена). В сыроварне накупили вкусного сыра и совершенно потрясающего вкуса конфет(например, с маскарпоне). Ни за что бы не догадались их купить, если бы Дмитрий не угостил:) После поездки осталось ощущение дружеского путешествия с знакомым и очень приятным человеком, любящим свою работу и свой край. Дмитрий также дал нам ценным рекомендации по самостоятельным прогулкам по Калининграду. Обязательно будем его рекомендовать знакомым, кто собирается в Калининград
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И
Иван
Если вы только приехали в Калининград, то лучше сразу берите индивидуальную экскурсию. Это совершенно другой уровень, по сравнению с групповыми экскурсиями и автобусами. Во-первых вместо монолога, вы получаете живой диалог. читать дальшеуменьшить
По ходу экскурсии мы задавали любые вопросы, уточнения и Дмитрий нам отвечал и рассказывал даже больше, чем мы ожидали. Кстати рассказывает отлично, дикция превосходная, слушать очень приятно и интересно. Во-вторых, мы узнали и посетили гораздо больше, чем наши друзья на автобусе. Очень много всяких интересных мелочей узнали. Дмитрий знает всю историю области, как историческую, так и современную, знает всё про любое здание по пути, про то, как сейчас живут люди, человек осведомлен во всех аспектах жизни тут, это фантастика! Так же рассказал нам про отличные бары в Калининграде, куда можно сходить. Огромная благодарность за помощь! Водит очень уверенно. Машина комфортная и много места. В общем, рекомендую, спасибо за экскурсию!
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