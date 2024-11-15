Почему именно Кёнигсберг считался неприступной крепостью и одним из самых укреплённых городов в мире? На прогулке вы узнаете, что представляет собой сила немецкой инженерной мысли и её воплощение. Мы обсудим особенности оборонительной архитектуры, городскую промышленность и заглянем в казематы.

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Описание экскурсии

На площади Василевского я расскажу о роли полководца в штурме города. И вы отправитесь в путешествие по сохранившимся валам и фортификациям Кёнигсберга, который до 1945 года считался неприступной крепостью.

Вы увидите:

неподражаемую башню Дона

бастионы «Обертайх» и «Грольман»

казарму «Кронпринц»

Королевские и Росгартенские ворота

Вы узнаете:

историю создания и существования крепости, начиная с 13 и заканчивая 20 веком

какие особенности у немецкой кирпичной кладки

насколько кирпичи были прочными, а немецкие строители — педантичными

как устроены рвы и плотины в Калининграде

и многое другое

В финале прогулки вы зайдёте в пивной ресторан с сохранившимися элементами кирпичных конструкций. Ценители и гурманы смогут остаться в этом атмосферном заведении и продолжить вечер с бокалом пенного и свиной рулькой, приготовленной по старинным немецким традициям.

Материалы для этой экскурсии взяты из немецких источников.

Организационные детали