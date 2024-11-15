Секреты крепости Кёнигсберг от инженера

«Разобрать по кирпичикам» сохранившиеся валы и фортификации Калининграда
Почему именно Кёнигсберг считался неприступной крепостью и одним из самых укреплённых городов в мире? На прогулке вы узнаете, что представляет собой сила немецкой инженерной мысли и её воплощение. Мы обсудим особенности оборонительной архитектуры, городскую промышленность и заглянем в казематы.
5
1 отзыв
Секреты крепости Кёнигсберг от инженера
Секреты крепости Кёнигсберг от инженера
Секреты крепости Кёнигсберг от инженера
Ближайшие даты:
16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр27
апр4
мая
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

На площади Василевского я расскажу о роли полководца в штурме города. И вы отправитесь в путешествие по сохранившимся валам и фортификациям Кёнигсберга, который до 1945 года считался неприступной крепостью.

Вы увидите:

  • неподражаемую башню Дона
  • бастионы «Обертайх» и «Грольман»
  • казарму «Кронпринц»
  • Королевские и Росгартенские ворота

Вы узнаете:

  • историю создания и существования крепости, начиная с 13 и заканчивая 20 веком
  • какие особенности у немецкой кирпичной кладки
  • насколько кирпичи были прочными, а немецкие строители — педантичными
  • как устроены рвы и плотины в Калининграде
  • и многое другое

В финале прогулки вы зайдёте в пивной ресторан с сохранившимися элементами кирпичных конструкций. Ценители и гурманы смогут остаться в этом атмосферном заведении и продолжить вечер с бокалом пенного и свиной рулькой, приготовленной по старинным немецким традициям.

Материалы для этой экскурсии взяты из немецких источников.

Организационные детали

  • На экскурсии вы пройдёте около 2,5 км. Одевайтесь по погоде
  • Экскурсию для вас проведу я — аттестованный гид и инженер-строитель по образованию

в воскресенье в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15 ноя 2024
Алексей, отличный экскурсовод.
Мы были в восторге от того что увидели и услышали. Так подробно нам рассказал про город и сооружения, которые мы видели. Время пролетело быстро. Однозначно рекомендую данную экскурсию 👍👍👍
Море впечатлении и информации
Алексей, отличный экскурсовод.Алексей, отличный экскурсовод.Алексей, отличный экскурсовод.Алексей, отличный экскурсовод.Алексей, отличный экскурсовод.

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