Семён Р. – Гид из Калининграда

На экскурсии 🧭 вас ждут не только рассказы об истории 📖 Кёнигсберга, но и и посещение нескольких старинных фортов, которых чудом сохранились до сих пор.



Также вас будет ждать прогулка 👣 до башни, с которой начался Кёнигсберг и осмотр древних оборонительных сооружения.