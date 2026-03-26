Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вас ждут не только рассказы об истории Кёнигсберга, но и и посещение нескольких старинных фортов, которых чудом сохранились до сих пор.



Также вас будет ждать прогулка до башни, с которой начался Кёнигсберг и осмотр древних оборонительных сооружения. 4.8 110 отзывов

Семён Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 110 отзывов 4 часа 1-9 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Начнём экскурсию с места, где закончился Штурм Кёнигсберга — величественной Башни Дона. Мы осмотрим «Подземелья Литовского вала в которые не водят туристические группы» и величественный «Бастион Грольман» Осмотрим, «Бранденбургские» ворота. Мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I» в восстановлении, которого я принимаю участие. Изучим форт 8, который подвергся мощному штурму и там до сих пор витает дух боевых действий. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а также помещениям, которые закрыты для посторонних. Вы узнаете факты о форте, которые известны ограниченному кругу лиц. Мы посетим почти не пострадавший, 11 форт «Денхофф». Он является фортом — музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться, перевести дух и попробовать изумительный «Кофе с порохом»; В финале увидим Фридландские ворота и завершим экскурсию на Рыбной деревне

Ежедневно время обговаривается с клиентом Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Башня Дона

Бастион «Грольман»

Форт «Король Фридрих I»

Форт «Денхофф»

Бранденбургские ворота

Фридландские ворота

Королевские ворота Что включено Услуги гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Билет в форт 11 (600р)

Билет в форт 8 (200р)

Стрельба из АК-104 (по предварительной договорённости) 1700р за 15 патронов Где начинаем и завершаем? Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1 Завершение: Калининград, Гвардейский пр-т 22 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно время обговаривается с клиентом Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.