Что вы увидите
- Замок Кёнигсберг
- Башня Дона
- Бастион «Грольман»
- Казарма Кронпринц
- Форт «Денхоф»
Что вас ожидает:
- 1. Экскурсия ⛳ начнется с места, где началась история 📖 города - замок 🏰 Кёнигсберг, который можно назвать первой крепостью.
- 2. Мы посетим место, где закончилось сопротивление города в 1945 - башню "Дона".
- 3. Далее познакомимся с укреплениями второго обонронительного кольца - Бастионом "Грольман", казармой Кронпринц, городскими воротами и потернами.
- 4. У Королевских ворот посетим потерну и насладимся видом красивейших ворот Кенигсберга.
- В ходе экскурсии 🧭 я расскажу о судьбе городских укреплений в начале 20 века.
- 5. после осмотра других объектов Литовского вала мы посетим 11 форт "Денхофф", он является фортом - музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться НАСТОЯЩЕЙ прусской кухней.
6. Если у вас будет желание, то мы можем продлить экскурсию - посетить форт №5 и некоторые другие оборонительные сооружения Кёнигсберга
Начало и место завершения
🚩 Калининград, Ленинский проспект, д. 81
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Семён Р.
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