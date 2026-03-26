На экскурсии вас ждут не только рассказы об истории Кёнигсберга, но и и посещение нескольких старинных фортов, которых чудом сохранились до сих пор.
Также вас будет ждать прогулка до башни, с которой начался Кёнигсберг и осмотр древних оборонительных сооружения.
Также вас будет ждать прогулка до башни, с которой начался Кёнигсберг и осмотр древних оборонительных сооружения.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Начнём экскурсию с места, где закончился Штурм Кёнигсберга — величественной Башни Дона. Мы осмотрим «Подземелья Литовского вала в которые не водят туристические группы» и величественный «Бастион Грольман» Осмотрим, «Бранденбургские» ворота. Мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I» в восстановлении, которого я принимаю участие. Изучим форт 8, который подвергся мощному штурму и там до сих пор витает дух боевых действий. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а также помещениям, которые закрыты для посторонних. Вы узнаете факты о форте, которые известны ограниченному кругу лиц. Мы посетим почти не пострадавший, 11 форт «Денхофф». Он является фортом — музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться, перевести дух и попробовать изумительный «Кофе с порохом»; В финале увидим Фридландские ворота и завершим экскурсию на Рыбной деревне
Ежедневно время обговаривается с клиентом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Дона
- Бастион «Грольман»
- Форт «Король Фридрих I»
- Форт «Денхофф»
- Бранденбургские ворота
- Фридландские ворота
- Королевские ворота
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билет в форт 11 (600р)
- Билет в форт 8 (200р)
- Стрельба из АК-104 (по предварительной договорённости) 1700р за 15 патронов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Завершение: Калининград, Гвардейский пр-т 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Очень интересная и содержательная экскурсия, комфортный трансфер, увлекательная программа
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С
Спасибо большое за оперативность, сервис и профессионализм! Забронировали экскурсию в другом сервисе и нам её отменили. Расстроились и потеряли надежду, что уже куда-то завтра попадём, тк самолёт в 15:30 и
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М
Были на увлекательнейшей экскурсии по фортам всей семьей! Большая благодарность Семену за организацию и профессионализм, а также всем всем подрядчикам!
Впервые в жизни лазали по самым укромным уголкам подземных строений и
Впервые в жизни лазали по самым укромным уголкам подземных строений и
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А
Экскурсия понравилась! За несколько часов Семён провел нам экскурсию по лучшему из сохранившихся фортов, показал основные объекты обороны центра города, было интересно и познавательно. Семён рассказал нам многое об истории
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А
Экскурсия понравилась! За несколько часов Семён провел нам экскурсию по лучшему из сохранившихся фортов, показал основные объекты обороны центра города, было интересно и познавательно. Семён рассказал нам многое об истории
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М
Экскурсия понравилась! За несколько часов Семён провел нам экскурсию по лучшему из сохранившихся фортов, показал основные объекты обороны центра города, было интересно и познавательно. Семён рассказал нам многое об истории
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Входит в следующие категории Калининграда
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