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Фортификация Кёнигсберга

4.7
16 отзывов
Семён Р.
Семён Р. – Гид из Калининграда
На экскурсии 🧭 вас ждут не только рассказы об истории 📖 Кёнигсберга, но и и посещение нескольких старинных фортов, которых чудом сохранились до сих пор.

Также вас будет ждать прогулка 👣 до башни, с которой начался Кёнигсберг и осмотр древних оборонительных сооружения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Фортификация Кёнигсберга
Фортификация Кёнигсберга

Что вы увидите

  • Замок Кёнигсберг
  • Башня Дона
  • Бастион «Грольман»
  • Казарма Кронпринц
  • Форт «Денхоф»

Что вас ожидает:

  • 1. Экскурсия ⛳ начнется с места, где началась история 📖 города - замок 🏰 Кёнигсберг, который можно назвать первой крепостью.
  • 2. Мы посетим место, где закончилось сопротивление города в 1945 - башню "Дона".
  • 3. Далее познакомимся с укреплениями второго обонронительного кольца - Бастионом "Грольман", казармой Кронпринц, городскими воротами и потернами.
  • 4. У Королевских ворот посетим потерну и насладимся видом красивейших ворот Кенигсберга.
  • В ходе экскурсии 🧭 я расскажу о судьбе городских укреплений в начале 20 века.
  • 5. после осмотра других объектов Литовского вала мы посетим 11 форт "Денхофф", он является фортом - музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться НАСТОЯЩЕЙ прусской кухней.
6. Если у вас будет желание, то мы можем продлить экскурсию - посетить форт №5 и некоторые другие оборонительные сооружения Кёнигсберга
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в форт
Начало и место завершения
🚩 Калининград, Ленинский проспект, д. 81
Фортификация Кёнигсберга
Фортификация Кёнигсберга
Фортификация Кёнигсберга
Фортификация Кёнигсберга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Семён Р.
Семён Р.
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16 отзывов оставили туристы

Семён Р. проводит ещё 1 экскурсию

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