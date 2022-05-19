У любителей пеших прогулок, древних городов и красивых видов появилась возможность узнать Светлогорск с новой стороны.

Теперь гостям города доступен новый формат экскурсии – иммерсивный аудиоспектакль.

Вы пройдете по старинным улицам и зеленым паркам, спуститесь к морю, загадаете желание у солнечных часов, разгадаете код города и постигнете его душу.

Как все происходит? Вы запустите тур и звучащий в них голос поведет вас вглубь города, в глубины прошлого. Пройдите маршрут, следуя за голосом – вам откроются тайны, были и легенды древнего Светлогорска.

Приключение начнется у железнодорожного вокзала, пройдет по самым старым улицам курортного города, затронет наиболее интересные памятники, скульптуры и арт-объекты.

Вы увидите скульптуры «Несущая воду», «Симфония моря», «янтарное дерево», сфотографируете самую красивую башню Калининградского полуострова, пройдете мимо «Янтарь-Холла». Услышите шум моря, крики птиц и пение ветра.

Маршрут прогулки вы не найдете ни в одном путеводителе, он составлен специально для променада.

Художественный текст, завораживающая музыка и глубокие голоса дикторов создадут настоящий спектакль – спектакль, который разыграется в вашем воображении.

По окончании прогулки вас ожидает приятный сюрприз.

Иммерсивный променад подойдет всем любителям истории и театра, а также тем, кто ищет новые форматы экскурсий и необычные способы познания города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).