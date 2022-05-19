Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города

Симфония Светлогорска

Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на море
  • «Янтарь-холл»
  • Курхаус Раушена
  • Водонапорная башня Раушена
  • Брутальный Дворец культуры
  • Образцы архитектуры модерна - Охотничий домик и отель «Зеештерн»
  • Лиственничный парк
У любителей пеших прогулок, древних городов и красивых видов появилась возможность узнать Светлогорск с новой стороны.
Теперь гостям города доступен новый формат экскурсии – иммерсивный аудиоспектакль.
Вы пройдете по старинным улицам и зеленым паркам, спуститесь к морю, загадаете желание у солнечных часов, разгадаете код города и постигнете его душу.
Как все происходит? Вы запустите тур и звучащий в них голос поведет вас вглубь города, в глубины прошлого. Пройдите маршрут, следуя за голосом – вам откроются тайны, были и легенды древнего Светлогорска.
Приключение начнется у железнодорожного вокзала, пройдет по самым старым улицам курортного города, затронет наиболее интересные памятники, скульптуры и арт-объекты.
Вы увидите скульптуры «Несущая воду», «Симфония моря», «янтарное дерево», сфотографируете самую красивую башню Калининградского полуострова, пройдете мимо «Янтарь-Холла». Услышите шум моря, крики птиц и пение ветра.
Маршрут прогулки вы не найдете ни в одном путеводителе, он составлен специально для променада.
Художественный текст, завораживающая музыка и глубокие голоса дикторов создадут настоящий спектакль – спектакль, который разыграется в вашем воображении.
По окончании прогулки вас ожидает приятный сюрприз.
Иммерсивный променад подойдет всем любителям истории и театра, а также тем, кто ищет новые форматы экскурсий и необычные способы познания города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip в форме спектакля, которая подарит вам новые впечатления и эмоции от прогулки
  • Рекомендации, где попробовать самый вкусный чай и блины в городе
  • Идеи для прогулки после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
Завершение: Кафе «Русская душа» (Береговой переулок, 3)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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