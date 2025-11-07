11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску предлагает уникальную возможность за один день посетить самые популярные курорты Калининградской области.
Светлогорск порадует вас променадом, солнечными часами и скульптурами, а Зеленоградск - живописным парком и историческими зданиями.
Это отличный шанс отдохнуть, прогуляться по променаду и насладиться свежим воздухом балтийского побережья
Светлогорск порадует вас променадом, солнечными часами и скульптурами, а Зеленоградск - живописным парком и историческими зданиями.
Это отличный шанс отдохнуть, прогуляться по променаду и насладиться свежим воздухом балтийского побережья
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прекрасные морские виды
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Уютные прогулочные зоны
- 🍽️ Вкусная местная кухня
- 🚗 Удобный транспорт от Калининграда
Лучшее время для посещения
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ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Светлогорска и Зеленоградска - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по променаду, посетить летние кафе и рестораны, а также провести время на свежем воздухе у моря.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Башня водолечебницы
- Променад
- Солнечные часы
- Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»
- Скульптура «Русалка»
- Органный зал Макаровых
- Лютеранская кирха
- Озеро Тихое
- Городской парк
- Сквер королевы Луизы
- Водонапорная башня
- Железнодорожный вокзал 1885 года
Описание экскурсии
Поговорим об истории городов, их достопримечательностях — с осмотром главных.
В Cветлогорске:
- башня водолечебницы
- променад, в кафе и барах которого можно отведать блюда из свежей рыбы
- солнечные часы
- скульптура Германа Брахерта «Нимфа»
- скульптура «Русалка»
- органный зал Макаровых
- лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского)
- озеро Тихое
В Зеленоградске:
- променад
- Городской парк
- сквер королевы Луизы
- водонапорная башня
- лютеранская кирха Св. Адальберта
- железнодорожный вокзал 19 века
- бывшее здание Администрации курорта Кранц
- бывший Почтамт Кранца
- старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная)
При желании в тёплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто от места вашего проживания в Калининграде
- По договорённости можно продлить экскурсионное время — 2000 ₽ за час
- Питание, велопрокат — на ваше усмотрение, за дополнительную стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из случаев такого общения оказалась организованная Алексеем экскурсия. Уже на этапе подготовки к ней «утрясли»
+2
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Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Много интереснейшей информации! Максимальная любовь и глубокое знание родного края! Обязательно вернемся в Калининград:)))
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Р
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять экскурсию в Светлогорск и Зеленоградск, выбрали тур с Алексеем и остались очень довольны:) Алексей
+2
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Недавно мы посетили город Калининград. Заказали экскурсию и отправились с гидом Алексеем на прогулку в курортные города. Алексей забрал нас на своём автомобиле от отеля и мы отправились в маленькое
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Были на экскурсии 09-го января 2021. Алексей знает и любит свой край.
С воодушевлением вел рассказ, “горит” своей работой - это видно.
Экскурсия была интересной, подача материала не занудная.
Очаровали и запали в
С воодушевлением вел рассказ, “горит” своей работой - это видно.
Экскурсия была интересной, подача материала не занудная.
Очаровали и запали в
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На экскурсию я записалась ещё дома, до поездки. Мне хотелось посмотреть морские города Калининградской области, а здесь предлагалась экскурсия сразу в два лучших города - Светлогорск и Зеленоградск.
Экскурсовод Алексей заехал
Экскурсовод Алексей заехал
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