11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте

Алексей
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Алексей – ваш гид
Приглашаем вас посетить за один день самые популярные курорты Калининградской области: бывшие Раушен и Кранц, где вы сможете отдохнуть и насладиться умиротворяющей природой.
От 6999 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск

Программа

Cветлогорск

  • Башня водолечебницы;
  • Променад;
  • Солнечные часы;
  • Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»;
  • Скульптура «Русалка»;
  • Органный зал Макаровых;
  • Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского);
  • Озеро Тихое.

В Светлогорске вас ждут сказочное море, солнце и пропитанный ароматами сосновых лесов воздух балтийского побережья! На променаде с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и открытые рестораны, где можно отведать блюда из свежей рыбы.

Зеленоградск

  • Променад
  • Городской парк
  • Сквер королевы Луизы
  • Водонапорная башня
  • Лютеранская кирха Святого Адальберта
  • Железнодорожный вокзал 1885 года
  • Бывшее здание Администрации курорта Кранц
  • Бывший Почтамт Кранца

Зеленоградск прекрасно подходит для неспешной прогулки. К этому, кажется, располагает все: длинный променад, живописный парк, старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная).

При желании в теплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.

Организационные детали

  • Количество охваченных достопримечательностей и время их посещений будет зависеть от вас. По договоренности можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб./час.
  • В стоимость экскурсии входит экскурсионное сопровождение и передвижение на легковом автомобиле от места вашего проживания в Калининграде.
  • Входные билеты, питание, велопрокат и другие доп. опции в стоимость экскурсии не входят и приобретаются на ваше усмотрение.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 августа 2019
09.08.2019 ездили на экскурсию Курортные города Светлогорск и Зеленоградск.Алексей очень аккуратный водитель.В течение всего путешествия он рассказывал ненавязчиво о самых интересных исторических фактах данной местности.Было ощущение, что едешь с приятелем ,который везет вас по самым интересным местам.Спасибо за отличную поездку, порекомендовала бы всем побывать на этом маршруте с этим замечательным гидом и рассказчиком.
8 июня 2019
Рекомендую
19 мая 2019
На экскурсию я записалась ещё дома, до поездки. Мне хотелось посмотреть морские города Калининградской области, а здесь предлагалась экскурсия сразу в два лучших города - Светлогорск и Зеленоградск.
Экскурсовод Алексей заехал за мной точно в назначенное время, тактично попросив разрешения на парковку у бизнес-центра рядом с моим домом.
В удобном авто мы поехали на экскурсию, и Алексей сразу стал предлагать наилучший вариант поездки, объясняя, почему. И было приятно чувствовать, что тебе как бы оказывают уважение и этим.
По пути следования Алексей рассказывал много интересного сначала про сам Калининград, затем про историю зданий и мест, где проезжали. Через некоторое время авто припарковали и стали пешком осматривать интересные здания и другие достопримечательные места. И всё время Алексей ненавязчиво комментировал всякие исторические факты, довоенные и послевоенные.
Пытались спуститься на морской променад, но был сильный ветер, и я не решилась.
И Алексей предложил очень кстати пообедать в хорошем ресторане на самом берегу моря, где мы сидели у окна и любовались волнами. Прекрасная кухня меня покорила: Алексей посоветовал блюда из морепродуктов и рыбы, которые оказались действительно великолепными и, кстати, не очень дорогими. А облепиховый чай я попробовала впервые, и не зря.
Очень здорово, что экскурсия действительно проводилась в таких рамках, как мне хотелось.
В интересных местах города Алексей предлагал сфотографировать меня на мой фотоаппарат, за что я была ему очень благодарна: когда ездишь один - то привозишь фото только городских пейзажей и т.п.
Осмотрели храм Серафима Саровского, очень примечательное и ухоженное место, необычное.
На обратном пути Алексей спросил, куда меня отвезти, предложил интересное место, где я ещё не была. Я с благодарностью согласилась и интересно провела остаток дня.
Мне очень понравились эти города.
И очень понравилось, как Алексей строит и проводит свои экскурсии. Он произвёл впечатление очень грамотного экскурсовода, и вообще очень приятный человек, бережно относящийся к своим клиентам.
Я всем бы рекомендовала эти индивидуальные экскурсии.
И уже точно знаю, что, если когда-то опять поеду в те места, то следующие экскурсии будут только с ним. Спасибо!
9 апреля 2019
Огромное спасибо Алексею за отлично проведённый день, приятную поездку! Мы столько узнали! Было интересно и взрослым, и ребёнку, которому 12 лет- доступно, неутомительно, познавательно, и чем больше слушаешь Алексея, тем все больше делание вернуться в эти места ещё и ещё! Пообедали в приятном месте, да ещё и купили местной, бесподобной рыбы! Все было за-ме-Сп-тельно! Следующая поездка только с Алексеем! Спасибо!
5 апреля 2019
Этот день нас покорил. Сначала мы влюбились в Зеленоградск, потом в Светлогорск и всю дорогу так и не смогли выбрать, какой город больше покорил наши сердца)) Алексей прекрасный рассказчик, с ним очень комфортно и душевно, тем более, что любовь к этим местам так и сквозит в его словах, заражая тех, кто слушает. Мы прекрасно провели день, причем получили даже больше, чем рассчитывали, т.к. Алексей подвез нас в Амалиенау и прочитал маленькую лекцию про этот район, что было просто невероятно приятно. Спасибо огромное за такой прекрасный день, а если учитывать, что этот день у меня был день рождения - провести его лучше я и не могла желать!!!
10 ноября 2018
Алексей очень приятный человек, интересный рассказчик. Во время экскурсии посетили много разных мест Зеленограда и Светлогоска.
14 октября 2018
Алексей очень профессиональный Гид и просто хороший Человек. Представляет информацию интересно, живо, с иллюстрациями. С Алексеем мы чувствовали себя комфортно, понравился он также и нашим детям (8 и 13 лет).
25 июля 2018
Замечательный гид, замечательная экскурсия - рекомендую всем впервые приехавшим в Калининградскую область!)
7 июля 2018
Экскурсия нам очень понравилась!!!
6 мая 2017
Алексей замечательный рассказчик, чудесно ориентируется в материале, внимательно следит за тем, что может заинтересовать экскурсантов. Несмотря на не совсем апрельскую погоду, мы влюбились и в Светлогорск, и в Зеленоградск. Обязательно будем рекомендовать друзьям и при возможности воспользуемся с удовольствием сами.
Ещё 1 отзыв

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