11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

за мной точно в назначенное время, тактично попросив разрешения на парковку у бизнес-центра рядом с моим домом.

В удобном авто мы поехали на экскурсию, и Алексей сразу стал предлагать наилучший вариант поездки, объясняя, почему. И было приятно чувствовать, что тебе как бы оказывают уважение и этим.

По пути следования Алексей рассказывал много интересного сначала про сам Калининград, затем про историю зданий и мест, где проезжали. Через некоторое время авто припарковали и стали пешком осматривать интересные здания и другие достопримечательные места. И всё время Алексей ненавязчиво комментировал всякие исторические факты, довоенные и послевоенные.

Пытались спуститься на морской променад, но был сильный ветер, и я не решилась.

И Алексей предложил очень кстати пообедать в хорошем ресторане на самом берегу моря, где мы сидели у окна и любовались волнами. Прекрасная кухня меня покорила: Алексей посоветовал блюда из морепродуктов и рыбы, которые оказались действительно великолепными и, кстати, не очень дорогими. А облепиховый чай я попробовала впервые, и не зря.

Очень здорово, что экскурсия действительно проводилась в таких рамках, как мне хотелось.

В интересных местах города Алексей предлагал сфотографировать меня на мой фотоаппарат, за что я была ему очень благодарна: когда ездишь один - то привозишь фото только городских пейзажей и т. п.

Осмотрели храм Серафима Саровского, очень примечательное и ухоженное место, необычное.

На обратном пути Алексей спросил, куда меня отвезти, предложил интересное место, где я ещё не была. Я с благодарностью согласилась и интересно провела остаток дня.

Мне очень понравились эти города.

И очень понравилось, как Алексей строит и проводит свои экскурсии. Он произвёл впечатление очень грамотного экскурсовода, и вообще очень приятный человек, бережно относящийся к своим клиентам.

Я всем бы рекомендовала эти индивидуальные экскурсии.

И уже точно знаю, что, если когда-то опять поеду в те места, то следующие экскурсии будут только с ним. Спасибо!