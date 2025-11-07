11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Один день на курорте: Светлогорск и Зеленоградск

Посетите за один день популярные курорты Калининградской области. Узнайте больше о бывших Раушен и Кранц, наслаждаясь природой и культурой
Экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску предлагает уникальную возможность за один день посетить самые популярные курорты Калининградской области.

Светлогорск порадует вас променадом, солнечными часами и скульптурами, а Зеленоградск - живописным парком и историческими зданиями.

Это отличный шанс отдохнуть, прогуляться по променаду и насладиться свежим воздухом балтийского побережья
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прекрасные морские виды
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Уютные прогулочные зоны
  • 🍽️ Вкусная местная кухня
  • 🚗 Удобный транспорт от Калининграда

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Светлогорска и Зеленоградска - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по променаду, посетить летние кафе и рестораны, а также провести время на свежем воздухе у моря.
Сейчас август — это идеальное время.
Один день на курорте: Светлогорск и Зеленоградск
Один день на курорте: Светлогорск и Зеленоградск
Один день на курорте: Светлогорск и Зеленоградск

Что можно увидеть

  • Башня водолечебницы
  • Променад
  • Солнечные часы
  • Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»
  • Скульптура «Русалка»
  • Органный зал Макаровых
  • Лютеранская кирха
  • Озеро Тихое
  • Городской парк
  • Сквер королевы Луизы
  • Водонапорная башня
  • Железнодорожный вокзал 1885 года

Описание экскурсии

Поговорим об истории городов, их достопримечательностях — с осмотром главных.

В Cветлогорске:

  • башня водолечебницы
  • променад, в кафе и барах которого можно отведать блюда из свежей рыбы
  • солнечные часы
  • скульптура Германа Брахерта «Нимфа»
  • скульптура «Русалка»
  • органный зал Макаровых
  • лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского)
  • озеро Тихое

В Зеленоградске:

  • променад
  • Городской парк
  • сквер королевы Луизы
  • водонапорная башня
  • лютеранская кирха Св. Адальберта
  • железнодорожный вокзал 19 века
  • бывшее здание Администрации курорта Кранц
  • бывший Почтамт Кранца
  • старинная пешеходная улочка Кёнигсбергштрассе (ныне Курортная)

При желании в тёплое время года в любом из этих городков вы сможете покупаться, позагорать или покататься на велосипеде.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто от места вашего проживания в Калининграде
  • По договорённости можно продлить экскурсионное время — 2000 ₽ за час
  • Питание, велопрокат — на ваше усмотрение, за дополнительную стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Работаю гидом с 2015 г. Имею профильное образование, несколько аккредитаций и федеральную аттестацию. Провожу по-настоящему индивидуальные экскурсии. Владею автомобилем комфорт-класса и микроавтобусом с панорамными люками (до 7 человек). Большинство моих гостей снова возвращаются в наш край и лично ко мне. До встречи на экскурсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
Алексей
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из случаев такого общения оказалась организованная Алексеем экскурсия. Уже на этапе подготовки к ней «утрясли»
читать дальшеуменьшить

моменты по количеству нас, туристов, времени и месту встречи – все быстро, точно и ненавязчиво.

В наше распоряжение был представлен весьма удобный микроавтобус, где вся компания разместилась с комфортом. С учетом использования голосового усилителя нашего гида было хорошо слышно во всем салоне. А послушать рассказы о далекой и недавней истории Калининградской области было интересно и занимательно всем разновозрастным участникам, как детям, так и взрослым. Как показатель – никто не заснул ни по дороге туда, ни по пути обратно, что удивительно в силу насыщенного предыдущего дня и длительности экскурсии Алексея.

Курортные города, по которым он нас провел, стали еще более впечатляющими – большое количество исторических мест, строений и домов остались в памяти не только в силу своей красоты и убранства, но и благодаря связанным с ними историческим фактам.

Остается только еще раз выразить Алексею слова признательности за такую работу с нами, туристами!
И если ему вдруг показалось, что мы были непоседливыми и невнимательными, чтобы он не сильно нас укорял – нам просто хотелось захватить максимум впечатлений. А тот, кто не дослушал частичку истории, выслушал ее в пересказе остальных.

Алексей, желаем Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности!

В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из+2
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
В век информационных технологий все более важное значение приобретает человеческое общение «глаза в глаза». Одним из
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Много интереснейшей информации! Максимальная любовь и глубокое знание родного края! Обязательно вернемся в Калининград:)))
Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Много интереснейшей информации! Максимальная любовь и глубокое знание родного края!
Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Много интереснейшей информации! Максимальная любовь и глубокое знание родного края!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять экскурсию в Светлогорск и Зеленоградск, выбрали тур с Алексеем и остались очень довольны:) Алексей
читать дальшеуменьшить

всю дорогу и уже на месте проведения экскурсии рассказал нам много интересных исторических фактов о Светлогорске и Зеленоградске, открыл фишки этих городов, показал все самые знаковые и живописные места, даже показал место, где снимали один из русских фильмов и фотографировал нас везде, где мы просили))) Очень общительный, доброжелательный экскурсовод. Также подсказал нам некоторые места, куда сходить в Калининграде, т. к. большую часть отпуска мы провели там. Всем советуем экскурсии с Алексеем!

Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять+2
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Добрый день! Отдыхали с женой в Калининграде с 17 по 22 февраля. 19 февраля решили взять
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Недавно мы посетили город Калининград. Заказали экскурсию и отправились с гидом Алексеем на прогулку в курортные города. Алексей забрал нас на своём автомобиле от отеля и мы отправились в маленькое
читать дальшеуменьшить

путешествие. Мы с большим удовольствие прогулялись по тихим красивым улочкам Светлогорска, узнали его историю, Алексей рассказал и о жителях города. Погода преподнесла нам сюрприз, было сухо и тепло. А вот в Зеленоградске нам немного не повезло, пошёл сильный дождь, этот город на любителя,но мы успели заметить красивую набережную и пешеходную улицу. Алексей приятный в общении человек, знающий и изучающий свой край. Всем советую 👍👍👍👍👍

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Были на экскурсии 09-го января 2021. Алексей знает и любит свой край.
С воодушевлением вел рассказ, “горит” своей работой - это видно.
Экскурсия была интересной, подача материала не занудная.
Очаровали и запали в
читать дальшеуменьшить

душу уютные ми-ми-шные курортные города, особенно Зеленоградск - захотелось приехать еще раз летом.
Отдельное спасибо за рекомендацию ресторанчика, где мы обедали - чудный вид, соотношение цена / качество на высоте.
Уже после экскурсии, Алексей любезно отвез нас в Зеленоградск, когда мы захотели остаться и погулять там до вечера.
Дал хорошие рекомендации и по поводу того, что же посмотреть еще, как добраться самостоятельно и т. д.
Всем рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Галина
На экскурсию я записалась ещё дома, до поездки. Мне хотелось посмотреть морские города Калининградской области, а здесь предлагалась экскурсия сразу в два лучших города - Светлогорск и Зеленоградск.
Экскурсовод Алексей заехал
читать дальшеуменьшить

за мной точно в назначенное время, тактично попросив разрешения на парковку у бизнес-центра рядом с моим домом.
В удобном авто мы поехали на экскурсию, и Алексей сразу стал предлагать наилучший вариант поездки, объясняя, почему. И было приятно чувствовать, что тебе как бы оказывают уважение и этим.
По пути следования Алексей рассказывал много интересного сначала про сам Калининград, затем про историю зданий и мест, где проезжали. Через некоторое время авто припарковали и стали пешком осматривать интересные здания и другие достопримечательные места. И всё время Алексей ненавязчиво комментировал всякие исторические факты, довоенные и послевоенные.
Пытались спуститься на морской променад, но был сильный ветер, и я не решилась.
И Алексей предложил очень кстати пообедать в хорошем ресторане на самом берегу моря, где мы сидели у окна и любовались волнами. Прекрасная кухня меня покорила: Алексей посоветовал блюда из морепродуктов и рыбы, которые оказались действительно великолепными и, кстати, не очень дорогими. А облепиховый чай я попробовала впервые, и не зря.
Очень здорово, что экскурсия действительно проводилась в таких рамках, как мне хотелось.
В интересных местах города Алексей предлагал сфотографировать меня на мой фотоаппарат, за что я была ему очень благодарна: когда ездишь один - то привозишь фото только городских пейзажей и т. п.
Осмотрели храм Серафима Саровского, очень примечательное и ухоженное место, необычное.
На обратном пути Алексей спросил, куда меня отвезти, предложил интересное место, где я ещё не была. Я с благодарностью согласилась и интересно провела остаток дня.
Мне очень понравились эти города.
И очень понравилось, как Алексей строит и проводит свои экскурсии. Он произвёл впечатление очень грамотного экскурсовода, и вообще очень приятный человек, бережно относящийся к своим клиентам.
Я всем бы рекомендовала эти индивидуальные экскурсии.
И уже точно знаю, что, если когда-то опять поеду в те места, то следующие экскурсии будут только с ним. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Один день на курорте: Светлогорск и Зеленоградск»

От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
На автобусе
9 часов
-
10%
427 отзывов
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
2300 ₽2555 ₽ за человека
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 12 999 ₽ за всё до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
На машине
10 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, Музей добычи янтаря и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
14 авг в 10:00
18 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 17 500 ₽ за группу