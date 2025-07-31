Мы отправимся по маршруту памяти — туда, где каждый камень пропитан болью. На комфортном кроссовере заедем в труднодоступные места, которые не покажут на обычных экскурсиях. Вы увидите бывшие концлагеря, услышите истории заключённых и разберётесь в системе подавления. Каждая остановка, каждый рассказ — это дань памяти и уважения человеческой жизни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Шталаг 1А Штаблак — крупнейший концентрационный лагерь в регионе. Более 250 тысяч человек прошли через его ворота. Здесь имена превращались в номера и рушились судьбы.
- Штромбенен — филиал Шталага, замаскированный под кирпичный завод. Казалось бы, мирное место, но его стены до сих пор хранят следы жестокости. Сюда свозили военнопленных, которых гнали на изнурительный труд.
- Штугоф — лагерь для женщин, находившийся на территории современного Мамонова. Это был один из филиалов польского лагеря. Судьба женщин — особая, мучительная глава, которой мы уделим отдельное внимание.
- Скрытые локации. Кроме основных точек маршрута, вы рассмотрите полуразрушенные мосты, заброшенные аэродромы и открытые бассейны бывших военных гарнизонов.
Вы узнаете:
- Как действовала нацистская система подавления.
- Что означали нашивки на робах заключённых и как определялась «категория» каждого.
- Как выглядела система идентификации: жетоны, клейма, татуировки.
- Почему к концу войны уничтожались документы, улики и лагерные архивы.
- Как происходило освобождение этих мест и о героизме советских солдат, пришедших сюда весной 1945 года.
Организационные детали
- Поедем на подготовленных кроссоверах.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Из соображений безопасности заброшенные руины мы осматриваем только со стороны.
- С вами будет опытный и общительный гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Литовский Вал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 42 туристов
Добрый день! Я консультант по локациям исследовательского туристического клуба. Вместе с командой мы изучаем труднодоступные места города и области. Стоим маршруты и проводим автомобильные выезды. Организовываем пешие прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
31 июл 2025
Экскурсия с Николаем. Замечательная, очень интересная экскурсия. Осмотрели множество памятных мест. Каких-то строений лагерей, конечно,не сохранилось. Но это, само собой, не претензия к гиду. Николай прекрасно разбирается в теме. Где
