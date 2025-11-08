Ни для кого не секрет, что когда-то Калининградская область была частью Пруссии. С тех времен осталось множество напоминаний — кирхи, брусчатые улочки, руины замков.
За один день мы побываем в двух городах — Советске и Немане, посмотрим на старинный паровоз, роскошную виллу Франка и попробуем настоящий прусский сыр.
Описание экскурсии
А давайте отправимся в путешествие на несколько веков назад? Для этого не нужна машина времени. В Калининградской области сохранилось множество напоминаний о немецком периоде — кирхи, руины замков и улочки из брусчатки.
Неман и производство сыров
Прибыв в город Неман, мы осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году. Кстати, в Рагните сохранили старинные рецепты сыров. На крафтовой сыроварне вы попробуете настоящий прусский сыр, понаблюдаете за его производством, на дегустации отведаете сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни и сможете купить понравившиеся сорта! Советск и «Тильзитский мир»Мы познакомимся с историей Тильзита — города сыра, мира и ампира! Здесь останавливался Александр I для подписания Тильзитского мирного договора, и жила королева Луиза. А еще вы увидите трофейный немецкий паровоз, красивую Франкишен-виллу и старинные дома. Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники.
По воскресеньям в 09:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Советск
- Мост королевы Луизы
- Замок Рагнит
- Неман
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Дегустации
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская, 4А
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 137 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Margarita
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсовод Светлана! Очень много дала информации и было интересно слушать её! Замечательный специалист своего дела!
Не понравилось отношение специалистов в офисе, где оплачивала экскурсию, не приветливые совсем, спрашиваю, где
Е
Елена
6 ноя 2025
Хорошая экскурсия, позновательно и красиво, отличный гид спасибо!
О
Олег
3 ноя 2025
Очень понравился рассказ гида Светланы, всё прошло отлично.
И
Ирина
29 окт 2025
В
Вацлав
29 окт 2025
Е
Елена
24 окт 2025
И
Ирина
11 окт 2025
S
Stasssy1984
8 окт 2025
И
Ирина
6 окт 2025
все отлично!
С
Светлана
4 окт 2025
Т
Татьяна
29 сен 2025
Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод Ирина! Все четко, по времени, в конце порадовала дегустация марципанов. Правда, от самого Советска ожидала большего
С
Светлана
25 сен 2025
Т
Татьяна
18 сен 2025
Л
Лидия
18 сен 2025
Д
Дмитрий
8 сен 2025
Интересная познавательная экскурсия по городам Неман и Советск. В городе Неман - посещение руин замка Рагнит и сыроварни
Входит в следующие категории Калининграда
