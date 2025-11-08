А давайте отправимся в путешествие на несколько веков назад? Для этого не нужна машина времени. В Калининградской области сохранилось множество напоминаний о немецком периоде — кирхи, руины замков и улочки из брусчатки.

Неман и производство сыров

Прибыв в город Неман, мы осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году. Кстати, в Рагните сохранили старинные рецепты сыров. На крафтовой сыроварне вы попробуете настоящий прусский сыр, понаблюдаете за его производством, на дегустации отведаете сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни и сможете купить понравившиеся сорта! Советск и «Тильзитский мир»Мы познакомимся с историей Тильзита — города сыра, мира и ампира! Здесь останавливался Александр I для подписания Тильзитского мирного договора, и жила королева Луиза. А еще вы увидите трофейный немецкий паровоз, красивую Франкишен-виллу и старинные дома. Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники.