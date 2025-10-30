О Ольга Прекрасная экскурсия! Екатерина очень приятная в общении, очень хорошо знает историю родного края, также может провести экскурсии по другим историческим местам Калининграда и области. Теперь все экскурсии только с ней!

М Мария читать дальше с комфортом на ее автомобиле. За время экскурсии узнали очень много о Калининграде, Зеленоградске, Куршской косе, влюбились в эти края. Успели посмотреть все достопримечательности, купить нужные нам сувениры, подышать воздухом и насладиться красотой! От всей души рекомендую Екатерину, она профессионал своего дела! ❤️ Безмерно благодарна Екатерине за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Куршской косе. Гид отлично владеет материалом, влюблена в свой край и свое дело! Екатерина подстроилась под наши временные запросы, везде перемещались

Т Татьяна Забронировали экскурсию с Екатериной и сорвали джек-пот. Семь часов пролетели как один миг, а вот эмоций, впечатлений, фото и восторгов хватит еще очень надолго.

Если и знакомиться с Куршской косой-то однозначно рекомендую Екатерину🙏💕

О Олеся Наша семья в октябре 2025г. посетили Калининград. Выбрали экскурсию с Екатериной по Куршской косе и Зеленоградску. Прекрасная экскурсия! Екатерина очень эрудированный человек и отличный гид! Узнали много интересного. Всё очень грамотно организовано. С погодой нам повезло. Мы остались довольны! Рекомендую 100%

Н Наталья Огромное спасибо организатору Екатерине, за проведённую экскурсию. Мы в Калининграде первый раз, после экскурсии осталось масса впечатлений. Екатерина очень интересно рассказывает, мы услышали много легенд и историй касательно Куршкой косы, танцующего леса, и много других мест. Очень понравился Зеленоградск с его обитателями (кошечками). Те кто любят кисак советую побывать в этом городе. Еще раз спасибо большое вам Екатерина.