Где ещё вы увидите пустыню, тундру и море в одном маршруте? Куршская коса удивит дюнами, пляжами, рыбацкими посёлками и танцующими соснами.
Вы пройдёте по экотропам, понаблюдаете за птицами и поймёте, как прекрасен этот мир на границе двух стихий. А в завершении экскурсии заедете в уютный Зеленоградск — город котиков и старинной архитектуры.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Куршская коса — крупнейшее песчаное образование и выдающийся памятник последнего этапа эволюции Земли. Мы неспешно исследуем этот уникальный ландшафт.
В маршруте:
- Экотропы национального парка. Пройдём до пяти троп и погрузимся в легенды этих мест
- Историческая застройка. Посёлки Лесной, Рыбачий и Морское с домиками рыбаков, прижатыми к подножию дюн
- Биостанция «Фрингилла», над которой проходит миграционный путь птиц. С апреля по октябрь вы станете свидетелями кольцевания пернатых
- Пляжи Балтики. Остановимся на живописных участках
А ещё мы:
- Поговорим о титанической борьбе местных жителей с наступающим песком
- Увидим Пилкоппенскую дюну — край земли с белым песком и лазурным морем
- Выясним, почему озеро Лебедь стало «бакланьей Ибицей»
- В Королевском бору полюбуемся арт-инсталляциями и заповедным миром растений и животных
- Пофантазируем в Танцующем лесу: в каком стиле здесь танцуют сосны — рок-н-ролл или танго?
- По желанию пообедаем в рыбном ресторане или устроим пикник на пляже
Финал путешествия — Зеленоградск
На обратном пути — остановка в городе дружелюбных котиков. Мы прогуляемся по променаду, заглянем в сувенирные лавки, попробуем минеральную воду из бювета и обсудим, как рыбацкая деревушка превратилась в самый популярный курорт Балтики.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Juke
- Дополнительно оплачивается: проезд в национальный парк — 400 ₽ за автомобиль, 400 ₽ за каждого пассажира в автомобиле (есть льготы — уточняйте на стадии бронирования); входные билеты на орнитологическую станцию (работает с апреля по октябрь) — 400 ₽ взрослый, 200 ₽ детский; обед — по желанию
- По запросу весной и летом можно забронировать прогулку на кораблике с осмотром дюны — 7500 ₽ за 1 час
- Возможно увеличить продолжительность экскурсии с доплатой — 1800 ₽ за час
- Удобная обувь сделает вашу прогулку более комфортной
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 282 туристов
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. УЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Екатерина очень приятная в общении, очень хорошо знает историю родного края, также может провести экскурсии по другим историческим местам Калининграда и области. Теперь все экскурсии только с ней!
М
Мария
26 окт 2025
Безмерно благодарна Екатерине за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Куршской косе. Гид отлично владеет материалом, влюблена в свой край и свое дело! Екатерина подстроилась под наши временные запросы, везде перемещались
Т
Татьяна
19 окт 2025
Забронировали экскурсию с Екатериной и сорвали джек-пот. Семь часов пролетели как один миг, а вот эмоций, впечатлений, фото и восторгов хватит еще очень надолго.
Если и знакомиться с Куршской косой-то однозначно рекомендую Екатерину🙏💕
О
Олеся
13 окт 2025
Наша семья в октябре 2025г. посетили Калининград. Выбрали экскурсию с Екатериной по Куршской косе и Зеленоградску. Прекрасная экскурсия! Екатерина очень эрудированный человек и отличный гид! Узнали много интересного. Всё очень грамотно организовано. С погодой нам повезло. Мы остались довольны! Рекомендую 100%
Н
Наталья
20 авг 2025
Огромное спасибо организатору Екатерине, за проведённую экскурсию. Мы в Калининграде первый раз, после экскурсии осталось масса впечатлений. Екатерина очень интересно рассказывает, мы услышали много легенд и историй касательно Куршкой косы, танцующего леса, и много других мест. Очень понравился Зеленоградск с его обитателями (кошечками). Те кто любят кисак советую побывать в этом городе. Еще раз спасибо большое вам Екатерина.
О
Ольга
25 июн 2025
Ольга, спасибо вам за интересное и познавательное путешествие в историю города. Очень комфортно и информативно. Благодарим за красивые локации!)
