1 отзыв оставили туристы

Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики

Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Калининграда
Приглашаю ненадолго отвлечься от наших дней и совершить путешествие в прошлое! Вы узнаете о временах рыцарей в таинственном замке Шаакен, погрузитесь в ностальгическую атмосферу курорта Кранц и вспомните драматические события 20 века в музее военной техники.

А еще продегустируете вкуснейшие сыры и шоколад.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 900 ₽ за экскурсию

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Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики

Что вас ожидает

Старинный замок 🏰, сыроварня и местный шоколад
В замке Шаакен вы погрузитесь в Средневековье, примерите рыцарские доспехи и отыщете колодец с привидениями. Далее посетите сыроварню, раскроете тайны приготовления крафтового сыра и попробуете шоколад местной фабрики. Кроме того, я покажу вам стилизованный под рыцарский замок 🏰 современный отель 🏨 Нессельбек.

Зеленоградск: море 🌊, кошки и курортный дух
Из Средневековья мы перенесемся в эпоху романтизма. Вы прогуляетесь 👣 по чудесному городу-курорту Зеленоградск, узнаете о его прошлом и посетите музей 🖼 кошек «Мурариум». Раскроете историю «Железного креста» — самой почетной награды Германии, — осмотрите музей 🖼 военной техники под открытым небом и увидите легендарный Т-34.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: замок 🏰 Шаакен — 200 рублей с человека, сыроварня — 350 рублей с человека, музей 🖼 кошек — 280 рублей с человека.

Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики
Из Калининграда — в мир Средневековья и романтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Рада приветствовать вас, уважаемые гости ! Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!
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1 отзыв оставили туристы

25 фев 2021
С первых же минут показалось, что Елену знаем много лет. Позитивный, излучающий солнечный свет и доброту человек! Не скучали ни минуты. Не смотря на то что, наша компания состояла из людей разного вкуса и характеров, Елена смогла найти для каждого из нас что-то интересное. Кирха Шаакена затронула душу мужчин, дегустация сыра была моей мечтой. Рыцарские доспехи вернули в детство, подурачились от души. Улочки, атмосфера Зеленоградска, истории когда-то живших там людей, смотровая площадка останутся в нашем сердце надолго. Леночка, спасибо за прекрасный, незабываемый день, эмоции только позитивные, не хватает слов описать!!! Отдельная благодарность за фотографии))

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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