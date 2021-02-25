1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Старинный замок 🏰, сыроварня и местный шоколад

В замке Шаакен вы погрузитесь в Средневековье, примерите рыцарские доспехи и отыщете колодец с привидениями. Далее посетите сыроварню, раскроете тайны приготовления крафтового сыра и попробуете шоколад местной фабрики. Кроме того, я покажу вам стилизованный под рыцарский замок 🏰 современный отель 🏨 Нессельбек.

Зеленоградск: море 🌊, кошки и курортный дух

Из Средневековья мы перенесемся в эпоху романтизма. Вы прогуляетесь 👣 по чудесному городу-курорту Зеленоградск, узнаете о его прошлом и посетите музей 🖼 кошек «Мурариум». Раскроете историю «Железного креста» — самой почетной награды Германии, — осмотрите музей 🖼 военной техники под открытым небом и увидите легендарный Т-34.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: замок 🏰 Шаакен — 200 рублей с человека, сыроварня — 350 рублей с человека, музей 🖼 кошек — 280 рублей с человека.