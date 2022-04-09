Что вас ожидает

История и секреты маяков

В нашей области можно отыскать как минимум 11 маяков: три старинных, а остальные современные и довольно простые, в архитектурном плане, сооружения. Вы узнаете, где они расположены, чем отличаются, какой из них самый старый, самый высокий, самый романтичный. Один вы рассмотрите вблизи, а другой, Риндерорта/Лабагена, еще и посетите. Я также расскажу о первом в мире маяке и о самом изящном, о средневековом «Береговом праве» и истории развития освещения на маяках. А еще поделюсь, как с их помощью можно излечить душу.

Нескучное путешествие по области

По пути следования вы услышите об истории образования нашего региона и локациях, которые мы будем проезжать: Нойхаузен, Лабиау, Риндерорт, Кляйн Курен, Гросс Диршкайм, Пилау. Кроме того, вы увидите живописную Филинскую бухту и красивый мост через реку Дейма в Полесске. А в конце посетите Балтийск, где познакомитесь с историей старейшей военно-морской базы России.

Организационные детали