Старинные калининградские маяки

Атмосферное путешествие к самым западным огням России

Индивидуальная
В маяках есть что-то волнующее, магическое, притягивающее.

Эти хранители света и судеб стоят на границе стихий и из века в век помогают морякам вернуться к родному берегу.

Вы познакомитесь с самыми интересными маяками области, узнаете о «Береговом праве», истории освещения башен и даже откроете их целительные свойства.

А также полюбуетесь Филинской бухтой и посетите Балтийск.
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Старинные калининградские маяки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История и секреты маяков

В нашей области можно отыскать как минимум 11 маяков: три старинных, а остальные современные и довольно простые, в архитектурном плане, сооружения. Вы узнаете, где они расположены, чем отличаются, какой из них самый старый, самый высокий, самый романтичный. Один вы рассмотрите вблизи, а другой, Риндерорта/Лабагена, еще и посетите. Я также расскажу о первом в мире маяке и о самом изящном, о средневековом «Береговом праве» и истории развития освещения на маяках. А еще поделюсь, как с их помощью можно излечить душу.

Нескучное путешествие по области

По пути следования вы услышите об истории образования нашего региона и локациях, которые мы будем проезжать: Нойхаузен, Лабиау, Риндерорт, Кляйн Курен, Гросс Диршкайм, Пилау. Кроме того, вы увидите живописную Филинскую бухту и красивый мост через реку Дейма в Полесске. А в конце посетите Балтийск, где познакомитесь с историей старейшей военно-морской базы России.

Организационные детали

  • Маршрут достаточно напряженный, поэтому маленьким детям будет тяжело
  • Дополнительно оплачивается входной билет на башню маяка — 200 руб. /человека; питание и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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