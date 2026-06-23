От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Наша отважная команда путешественников отправится в поход по центру Калининграда. Там юные исследователи раскроют тайны острова Канта и услышат предания реки Преголя. Научатся походке моряка, сумеют завязать морской узел и правильно «маякнуть». Узнают, как читать звёздные карты и определять подлинность янтаря. И даже пройдут проверку на пригодность в моряки!
⚓ У башни маяка в Рыбной деревне мы поговорим о Кёнигсберге — оживлённом портовом городе и его бойких жителях, а также о бесстрашных пиратах. Вспомним народные приметы и традиции, связанные с жизнью у моря.
⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей. Поймём, почему Медовый мост получил своё вкусное название, отыщем главу семейства хомлинов и послушаем его предания.
⚓ На острове Канта взглянем на Кафедральный собор и тенистый парк. Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое. Поговорим о расцвете купечества и обсудим создание морского флота с нуля.
⚓ Вы поймёте, как мореплаватели ориентируются по маяку и сами попробуете подать сигнал. Составите карту звёздного неба, узнаете историю флюгера и способы привлечь попутный ветер в паруса. Вживётесь в роль алхимиков и проведёте опыты над янтарём, чтобы проверить его подлинность.
⚓ Мы вспомним старые легенды и верные приметы, связанные с морскими девами и прочими сказочными существами. Вы узнаете о традициях праздника Длинной колбасы и моде на фейерверки, а также о главном празднике моряка сегодня.
⚓ Вы научитесь вязать узлы и ходить специальной корабельной походкой, использовать морские термины и отправлять телеграммы с помощью азбуки Морзе — это пригодится в конце прогулки, когда опытный капитан устроит вам проверку на пригодность в моряки!
Организационные детали
Экскурсия ориентирована на детей от 7 лет
Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
На маршруте есть возможность санитарной остановки и небольшой кофе-паузы
Дополнительно оплачивается вход на смотровую башню «Маяк» — 100 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7312 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Семейная прогулка полностью оправдывает свое название. Было интересно и познавательно как детям, так и взрослым. Время с Анной пролетело незаметно: узнали много об истории города, научились определять настоящий ли янтарь (очень пригодилось))), завязывать морские узлы, командами соревновались в разгадке заданий. Анна - классный эскурсовод и прекрасный человек.
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Ольга
Огромное спасибо чудесному гиду Анне за интересную и насыщенную прогулку! В нашей разновозрастной компании нашла ключик ко всем, дети запомнили очень много из рассказанного, хотя все время казалось, что не читать дальшеуменьшить
особо они и слушают. Зато как вязать морские узлы и соорудить верёвочную лестницу, как найти и определить настоящий янтарь и еще много чего интересного точно запомнилось. И ни один вопрос не остался без ответа! Очень рекомендуем начать знакомство с Калининградом именно с такой ознакомительной экскурсии!
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Т
Татьяна
Время на экскурсии пролетело незаметно, очень приятная экскурсовод Анна. Все по делу, интересно, весело. Ходить немного, не устанете. Было время и присесть, и порешать загадки, и пофотографировать, и пройтись.
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Олеся
Экскурсию у нас вела Оксана и это большая удача! Насколько же приятно знакомится с городом, когда твой гид - такой внимательный, душевный и теплый человек. Мне кажется, именно эта экскурсия задала ритм нашей прекрасной поездке. И конечно, Оксана имеет большой багаж знаний, который умело преподносит как взрослым, так и детям! Одназначно рекомендую экскурсию и гида Оксану!
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Екатерина
В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила другой вариант, не менее интересный) Прогулка была прекрасной, насыщенной информацией, поданной с юмором и читать дальшеуменьшить
без занудства! Маршрут отлично продуман, с остановками и кофе паузой) Хочу отметить Оксану как отличного экскурсовода, умеющего находить общий язык и со взрослыми, и с детьми, создающего приятную атмосферу! Спасибо большое еще раз!
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Анастасия
Приехали отдыхать в Калининград большой семьёй. Мы с мужем, двое детей и бабушка. Хотели выбрать интересную экскурсию для взрослых и дети что бы не скучали.
Выбрали экскурсию–экспедицию с гидом Оксаной. Три читать дальшеуменьшить
часа пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться! Легко, интересно с юмором поданная историческая информация. Всем нашлось занятие в нашем путешествии и главное что детям было интересно! Особенно понравилось искать полярную звезду и швартоваться к причалу:)
Спасибо огромное. Было здорово! обязательно приедем ещё и пойдем на другие экскурсии этого замечательного гида!
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