Наша отважная команда путешественников отправится в поход по центру Калининграда. Там юные исследователи раскроют тайны острова Канта и услышат предания реки Преголя. Научатся походке моряка, сумеют завязать морской узел и правильно «маякнуть». Узнают, как читать звёздные карты и определять подлинность янтаря. И даже пройдут проверку на пригодность в моряки!

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за 1–3 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 9000 ₽ за 1–3 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

⚓ У башни маяка в Рыбной деревне мы поговорим о Кёнигсберге — оживлённом портовом городе и его бойких жителях, а также о бесстрашных пиратах. Вспомним народные приметы и традиции, связанные с жизнью у моря.

⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей. Поймём, почему Медовый мост получил своё вкусное название, отыщем главу семейства хомлинов и послушаем его предания.

⚓ На острове Канта взглянем на Кафедральный собор и тенистый парк. Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое. Поговорим о расцвете купечества и обсудим создание морского флота с нуля.

⚓ Вы поймёте, как мореплаватели ориентируются по маяку и сами попробуете подать сигнал. Составите карту звёздного неба, узнаете историю флюгера и способы привлечь попутный ветер в паруса. Вживётесь в роль алхимиков и проведёте опыты над янтарём, чтобы проверить его подлинность.

⚓ Мы вспомним старые легенды и верные приметы, связанные с морскими девами и прочими сказочными существами. Вы узнаете о традициях праздника Длинной колбасы и моде на фейерверки, а также о главном празднике моряка сегодня.

⚓ Вы научитесь вязать узлы и ходить специальной корабельной походкой, использовать морские термины и отправлять телеграммы с помощью азбуки Морзе — это пригодится в конце прогулки, когда опытный капитан устроит вам проверку на пригодность в моряки!

Организационные детали