15 отзывов оставили туристы

Город солнечного камня Первый в программе — небольшой городок Янтарный. Как появился этот курорт и чем живет сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждет знакомство с историей 📖 города в целом и в деталях. Здесь вы сможете прогуляться 👣 по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью. А еще мы посетим пляж 🏖️, который входит в список самых чистых пляжей мира, и смотровую площадку над Янтарным комбинатом — он такой один!
Ламповый городок Дальше вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта: во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря 🌊. А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города, водонапорной Башни 1907 года. В добавок у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается только обед
Начало и место завершения
🚩 на улице Черняховского
Экскурсия проводится в среду и субботу в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Экскурсия понравилась. Кто не ярый фанат янтаря, рекомендую не тратить время и деньги на экскурсию на карьер, лучше остаться в г. Янтарный и любоваться морем. Виды с Филинской бухты - это что-то, словами не передать)! и г. Светлогорск понравился, рекомендую после экскурсии остаться там и добраться без проблем до г. Калининград на автобусе.
Олег
9 октября 2020
Как ознакомительная экскурсия - просто класс! Много информации и мест где можно сделать живописное фото! ИМХО - я бы сократил время прибывания на янтарном карьере минут на 15-20 в пользу Светлогорска или Янтарного, но съездить туда определенно стоило) И конечно, по возможности, стоит вернуться и повторить этот маршрут уже самому, осмысленно, но без спешки!
Светлана
7 октября 2020
Сегодня была на экскурсии. Мне очень понравилось. Гид очень интересно рассказывала, знает материал отлично. Всем советую эту экскурсию.
Мария
5 октября 2020
Одна из лучших экскурсий! Сразу три совершенно разных точки Калининградской области! Мы уже были и в Светлогорске, и в Янтарном, но сейчас удалось посмотреть, как добывают легендарный янтарь, и пройти самым удобным маршрутом по променаду! И даже попробовать самим выкопать янтарь - отдельный квест, очень запомнился! Благодаря гиду Ксении, путешествие было не только интересным, но и полезным! Ксения рассказала и про города, по которым мы едем, и какие-то интересные факты! Никаких сухих цифр из учебников. К тому же, именно благодаря Ксении, у нас ещё был потрясающий экскурс по не менее важным точкам. Нам рассказали, где вкусно поесть в Калининграде, где приобрести сувениры, как отличить настоящий янтарь! Подробно объяснили, как и куда можно съездить заграницу из Калининграда! Ксения показала нам ещё и абсолютно не туристическую, но потрясающе красивую точку земли - самый западный вид из России) Если кто-то хочет познакомиться с курортными городами за день, и в автобусе хочет не спать, а слушать интересный рассказ от очень милой девушки - советую эту экскурсию!
Лидия
2 октября 2020
Стоить посетить хотя бы потому, что интересно как добывается янтарь. Отличное место Филинская бухта. В Светлогорске в свободное время, обязательно спуститесь и поднимитесь по канатной дороге. Экскурсия отличная.
Оксана
2 октября 2020
Экскурсия хорошая, места красивые. Гид Ксения - замечательный рассказчик. Спасибо за отличный день!
Галина
2 октября 2020
Все было замечательно. Жаль воздухом таким не надышаться в прок... может немного увеличить время. Желаем успехов. Надеемся воспользоваться Вашими услугами еще не раз.
Светлана
27 сентября 2020
Отлично и не утомительно провели этот день! Пляж в Янтарном шикарный, благодаря погоде удалось даже позагорать) Светлогорск тоже оказался милым курортным городком. Спасибо нашему гиду Дарье: приветливая, общительная, позитивная! Достаточно информации, чтобы узнать что-то новое, но не перегружает лишним. Небольшие подарочки в конце, меня, как сладкоежку, очаровали окончательно)))
Андрей
25 сентября 2020
Экскурсии хорошая. Увидели много интересных мест. Групповые экскурсии, конечно, достаточно доступны по цене, но большая группа - это сложности и для самих туристиков, и для гида.
Ирина
25 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Мы в восторге! Гид Дашенька умничка! Красивая речь. Интересно. Доброжелательна. Помогала советами на просьбы. Умничка! И водитель молодец. Большое человеческое Спасибо всей команде которые так четко и приятно оргорганизовали эту поездку!
Наталья
17 сентября 2020
Гид Екатерина была "на высоте". Рассказывала о Калининграде и области с любовью и знанием дела. Экскурсия хорошая. Просто нам не повезло с погодой. Поэтому впечатления были "смазанными". Но все равно, большое спасибо Екатерине.
Екатерина
14 сентября 2020
Экскурсия в Светлогорск и Янтарный очень понравилась. Очень благодарна гиду-сопровождающей Ксении за подачу материала. Было очень интересно, познавательно. Не сухой материал их Интерента, а то, чем живут Калининградцы. О проблемах области и о ее достижениях. С погодой тоже очень повезло. Все было как надо - не холодно и нежарко. А самое главное без дождя. Был очень сильный ветер, но и другого моря на Балтике я не представляю. Именно таким бушующим его и представляешь, когда говоришь о Балтийском море. Вот она истинная сила моря. На завод не ездила. Наслаждалась бушующем морем и его видами. О чем ни капельки не пожалела. Автобус чистый, водитель опрятный. По сувенирным магазинам, от которых гид получает процент от продажи - не водит!!! Рекомендую все этот тур.
Леся
11 сентября 2020
Интересная экскурсия, но совсем не было времени для свободного обзора, на комбинате не знали чем себя занять полчаса после осмотра всех достопримечательностей, а в Светлогорске время осталось только чтобы дойти до автобуса.
Татьяна
10 сентября 2020
Отличная экскурсия. Узнали много нового благодаря гиду Екатерине. Захотелось приехать ещё раз в Калининград.
Василий
4 сентября 2020
Все отлично! Но хотелось бы более информативной экскурсии по Светлогорску.