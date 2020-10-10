15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Город солнечного камня

Первый в программе — небольшой городок Янтарный. Как появился этот курорт и чем живет сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждет знакомство с историей 📖 города в целом и в деталях. Здесь вы сможете прогуляться 👣 по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью. А еще мы посетим пляж 🏖️, который входит в список самых чистых пляжей мира, и смотровую площадку над Янтарным комбинатом — он такой один!

Ламповый городок

Дальше вас ждет потрясающей красоты Филинская бухта: во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря 🌊.

А после — курорт Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города, водонапорной Башни 1907 года. В добавок у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед.

Организационные детали