Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья

Посетить исторический поселок «солнечного камня» и познакомиться с памятниками королевского курорта

Регина
Регина – Гид из Калининграда
50 миллионов лет назад янтарным осколкам солнца, вероятно, очень приглянулась будущая Балтика, и сейчас ее скромный поселок хранит 90% мировых запасов камня.

Вы откроете историю 📖 этого удивительного места и узнаете о традициях работы с ископаемой смолой.

А в Светлогорске соберете коллекцию рассказов о нарядных виллах и услышите об интересных личностях, связанных с городом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья

Что вас ожидает

Янтарный — мировая сокровищница солнечного камня

  • В бывшем поселении Пальмникен поговорим о ремесле по добыче и обработке янтаря, уходящем еще во времена древних пруссов. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера, откуда можно наблюдать за работами по добыче камня.
  • Зайдете в необычную Янтарную пирамиду, на создание которой понадобилось 700 кг материала! А в Музее янтарного замка 14 века изучите редкие средневековые экспонаты от посуды до доспехов крестоносцев.
  • Посетите бывшую лютеранскую кирху, шахту «Анна» и увидите памятник «Жертвам Холокоста». Послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке 🌳 с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера.
  • А также побываете на любимом дайверами озере Янтарное, увидите самый экологически чистый пляж 🏖️ края, удостоенный «Голубого флага в 2016 г., совершите приятную прогулку 👣 по променаду и, конечно, сможете заглянуть в сувенирные лавки за оригинальными изделиями.

Королевский Светлогорск в деталях
У озера Тихое поговорим об истоках Раушена, основанного еще в 13 веке. Я объясню, как формировалась сказочная архитектура города с его фахверковыми стенами и причудливыми черепичными крышами. Расскажу о самых нарядных постройках — домах сказочника, бургомистра и профессора Кенигсбергского университета Альбертины — Юлиуса Руппа, а также вилле архитектора Геринга и Курхаусе Кэмпфа. Не обойдем вниманием Органный зал, кирху Раушена и старую водонапорную башню — символ курорта. А гуляя по променаду, поговорим об уникальных солнечных часах и интересных скульптурах Светлогорска.

Отрадное-Георгенсвальде
В 2 км от центра Светлогорска находится еще одно интересное место, включенное в нашу программу. Я познакомлю вас с историей 📖 поселка, где расположен старейший санаторий светлогорской курортной зоны. Вы узнаете о необычной судьбе здания ж/д вокзала и некогда самой респектабельной станции по всей линии железной дороги на побережье. Осмотрите старую водонапорную башню, так же включенную в список памятников культурного наследия. И посетите дом-музей немецкого скульптора Германа Брахерта, где изучите прославленные работы мастера.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 — 6, 5-8 часов
  • Дополнительные расходы: посещение площадки «Приморского карьера» — 350 руб., пенсионерам скидки, детям бесплатно; билет 🎫 в музей 🖼 «Янтарный замок» — 150 руб., детям бесплатно
  • По согласованию, возможен трансфер из любого города области
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск — легенды балтийского взморья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Регина
Регина
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
907 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
459 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
346 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
329 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
290 отзывов