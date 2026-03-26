Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

читать дальше уменьшить

на время экскурсии станет вашей давней подругой, которая расскажет вам все о городах, зданиях и тд (именно такое ощущение складывается после экскурсии). Если вы хотите стать обладателем янтарных украшений, то и здесь вам поможет Регина, покажет где можно купить настоящие украшения из янтаря. Также вы побываете на производстве украшений, что не менее интересно! В общем экскурсия нам понравилась! Советую всем Регину,как отличного экскурсовода!

На фото лишь часть того, что мы увидели, за кадром осталось намного больше)