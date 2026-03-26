Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья

Посетить исторический поселок «солнечного камня» и познакомиться с памятниками королевского курорта
50 миллионов лет назад янтарным осколкам солнца, вероятно, очень приглянулась будущая Балтика, и сейчас ее скромный поселок хранит 90% мировых запасов камня. Вы откроете историю этого удивительного места и узнаете о традициях работы с ископаемой смолой.

А в Светлогорске соберете коллекцию рассказов о нарядных виллах и услышите об интересных личностях, связанных с городом.
5
98 отзывов
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья

Описание экскурсии

Янтарный — мировая сокровищница солнечного камня

  • В бывшем поселении Пальмникен поговорим о ремесле по добыче и обработке янтаря, уходящем еще во времена древних пруссов. Вы посетите уникальный музей при Калининградском янтарном комбинате — «Янтарная палата».
  • Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера.
  • А также увидите самый экологически чистый пляж края, удостоенный Голубого флага в 2016 г., совершите приятную прогулку по променаду и, конечно, сможете заглянуть в сувенирные лавки за оригинальными изделиями.

Королевский Светлогорск в деталях

У озера Тихое поговорим об истоках Раушена, основанного еще в 13 веке. Я объясню, как формировалась сказочная архитектура города с его фахверковыми стенами и причудливыми черепичными крышами. Расскажу о самых нарядных постройках — домах сказочника, бургомистра и профессора Кенигсбергского университета Альбертины — Юлиуса Руппа, а также вилле архитектора Геринга и Курхаусе Кэмпфа. Не обойдем вниманием Органный зал, кирху Раушена и старую водонапорную башню — символ курорта. А гуляя по променаду, поговорим об уникальных солнечных часах и интересных скульптурах Светлогорска. Затем вы сможете пообедать в уютном ресторанчике с красивейшими видами на Балтийское побережье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Rapid, 2022 г. в.
  • Экскурсию для вас проведу я или дипломированный гид — Игорь
  • Продолжительность экскурсии — 8-9 часов
  • Дополнительные расходы: билет на посещение музея «Янтарная палата» — 750 ₽ с человека (действуют льготы)
  • Оплата оставшейся части производится наличными в конце экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина
Регина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой
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Янтарный край. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — с 2005 года).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
3
2
1
Иван
очень понравилось путешествовать с Региной, чуткий и внимательный рассказчик, подстраивает маршрут под пожелания путешественников и погоду, рекомендую!
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Мария
Экскурсия проходит на одном дыхании!

Привет всем, кто читает этот отзыв. 17 июля 2023 года побывали на экскурсии «Янтарный и Светлогорск-легенды Балтийского взморья». Что понравилось? Все. Регина(экскурсовод) - замечательный человек, который
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на время экскурсии станет вашей давней подругой, которая расскажет вам все о городах, зданиях и тд (именно такое ощущение складывается после экскурсии). Если вы хотите стать обладателем янтарных украшений, то и здесь вам поможет Регина, покажет где можно купить настоящие украшения из янтаря. Также вы побываете на производстве украшений, что не менее интересно! В общем экскурсия нам понравилась! Советую всем Регину,как отличного экскурсовода!
На фото лишь часть того, что мы увидели, за кадром осталось намного больше)

Экскурсия проходит на одном дыхании!
Экскурсия проходит на одном дыхании!
Экскурсия проходит на одном дыхании!
Экскурсия проходит на одном дыхании!
Экскурсия проходит на одном дыхании!
Экскурсия проходит на одном дыхании!
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Софья
Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно и подробно рассказала об истории, культуре, архитектуре и людях этих мест! Мы узнали как
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добывается и обрабатывается янтарь, посетили кирхи и полюбовались старинными виллами, прогулялись по променадам, подышали свежим морским воздухом, покатались на канатной дороге и услышали невероятное количество удивительных историй! Регина замечательный, тактичный, очень эрудированный и умный человек, ни один наш вопрос не остался без ответа! Огромное спасибо!

Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно
Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно
Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно
Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно
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Е
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г. Светлогорск! Получили огромное удовольствие от общения с Региной, узнали много нового из экскурсии, впечатлены
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очень! Все в программе экскурсии продумано до мелочей, все учтено и распланировано. Регина даже зонтики для своих клиентов берёт! Если ещё раз приедем в Калининград, обязательно обратимся за новой экскурсией к Регине, чего и всем советуем!

Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г.
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г.
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г.
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г.
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г.
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Тамара
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе с гидом Региной. Регина отлично знает историю, факты и подробно все рассказывает, было очень интересно и захватывающе. Мы посмотрели знаменитые места, архитектуру, памятники, море. Мне было комфортно и душевно. Спасибо
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе
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Елена
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По нашей просьбе Регина оперативно внесла изменение в план экскурсии. Экскурсия очень познавательная, насыщенная информацией и удивительно душевная! Море впечатлений и эмоций! Огромное спасибо Гиду💐
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По
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