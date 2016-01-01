Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Янтарный — мировая сокровищница солнечного камня

В бывшем поселении Пальмникен поговорим о ремесле по добыче и обработке янтаря, уходящем еще во времена древних пруссов. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера , откуда можно наблюдать за работами по добыче камня.

, откуда можно наблюдать за работами по добыче камня. Зайдете в необычную Янтарную пирамиду , на создание которой понадобилось 700 кг материала! А в Музее янтарного замка 14 века изучите редкие средневековые экспонаты от посуды до доспехов крестоносцев.

, на создание которой понадобилось 700 кг материала! А в 14 века изучите редкие средневековые экспонаты от посуды до доспехов крестоносцев. Посетите бывшую лютеранскую кирху , шахту «Анна» и увидите памятник «Жертвам Холокоста». Послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке 🌳 с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера.

, шахту «Анна» и увидите памятник «Жертвам Холокоста». Послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке 🌳 с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера. А также побываете на любимом дайверами озере Янтарное, увидите самый экологически чистый пляж 🏖️ края, удостоенный «Голубого флага в 2016 г., совершите приятную прогулку 👣 по променаду и, конечно, сможете заглянуть в сувенирные лавки за оригинальными изделиями.

Королевский Светлогорск в деталях

У озера Тихое поговорим об истоках Раушена, основанного еще в 13 веке. Я объясню, как формировалась сказочная архитектура города с его фахверковыми стенами и причудливыми черепичными крышами. Расскажу о самых нарядных постройках — домах сказочника, бургомистра и профессора Кенигсбергского университета Альбертины — Юлиуса Руппа, а также вилле архитектора Геринга и Курхаусе Кэмпфа. Не обойдем вниманием Органный зал, кирху Раушена и старую водонапорную башню — символ курорта. А гуляя по променаду, поговорим об уникальных солнечных часах и интересных скульптурах Светлогорска.

Отрадное-Георгенсвальде

В 2 км от центра Светлогорска находится еще одно интересное место, включенное в нашу программу. Я познакомлю вас с историей 📖 поселка, где расположен старейший санаторий светлогорской курортной зоны. Вы узнаете о необычной судьбе здания ж/д вокзала и некогда самой респектабельной станции по всей линии железной дороги на побережье. Осмотрите старую водонапорную башню, так же включенную в список памятников культурного наследия. И посетите дом-музей немецкого скульптора Германа Брахерта, где изучите прославленные работы мастера.

Организационные детали