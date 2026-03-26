Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

50 миллионов лет назад янтарным осколкам солнца, вероятно, очень приглянулась будущая Балтика, и сейчас ее скромный поселок хранит 90% мировых запасов камня. Вы откроете историю этого удивительного места и узнаете о традициях работы с ископаемой смолой.
А в Светлогорске соберете коллекцию рассказов о нарядных виллах и услышите об интересных личностях, связанных с городом.
А в Светлогорске соберете коллекцию рассказов о нарядных виллах и услышите об интересных личностях, связанных с городом.
Описание экскурсии
Янтарный — мировая сокровищница солнечного камня
- В бывшем поселении Пальмникен поговорим о ремесле по добыче и обработке янтаря, уходящем еще во времена древних пруссов. Вы посетите уникальный музей при Калининградском янтарном комбинате — «Янтарная палата».
- Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера.
- А также увидите самый экологически чистый пляж края, удостоенный Голубого флага в 2016 г., совершите приятную прогулку по променаду и, конечно, сможете заглянуть в сувенирные лавки за оригинальными изделиями.
Королевский Светлогорск в деталях
У озера Тихое поговорим об истоках Раушена, основанного еще в 13 веке. Я объясню, как формировалась сказочная архитектура города с его фахверковыми стенами и причудливыми черепичными крышами. Расскажу о самых нарядных постройках — домах сказочника, бургомистра и профессора Кенигсбергского университета Альбертины — Юлиуса Руппа, а также вилле архитектора Геринга и Курхаусе Кэмпфа. Не обойдем вниманием Органный зал, кирху Раушена и старую водонапорную башню — символ курорта. А гуляя по променаду, поговорим об уникальных солнечных часах и интересных скульптурах Светлогорска. Затем вы сможете пообедать в уютном ресторанчике с красивейшими видами на Балтийское побережье.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Rapid, 2022 г. в.
- Экскурсию для вас проведу я или дипломированный гид — Игорь
- Продолжительность экскурсии — 8-9 часов
- Дополнительные расходы: билет на посещение музея «Янтарная палата» — 750 ₽ с человека (действуют льготы)
- Оплата оставшейся части производится наличными в конце экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень понравилось путешествовать с Региной, чуткий и внимательный рассказчик, подстраивает маршрут под пожелания путешественников и погоду, рекомендую!
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Экскурсия проходит на одном дыхании!
Привет всем, кто читает этот отзыв. 17 июля 2023 года побывали на экскурсии «Янтарный и Светлогорск-легенды Балтийского взморья». Что понравилось? Все. Регина(экскурсовод) - замечательный человек, который
Привет всем, кто читает этот отзыв. 17 июля 2023 года побывали на экскурсии «Янтарный и Светлогорск-легенды Балтийского взморья». Что понравилось? Все. Регина(экскурсовод) - замечательный человек, который
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Потрясающее путешествие на целый день! Регина показала нам Янтарный и Светлогорск во всей красе, очень интересно и подробно рассказала об истории, культуре, архитектуре и людях этих мест! Мы узнали как
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Е
Спасибо огромное нашему гиду Регине за очень интересную и насыщенную экскурсию по п. Янтарный и г. Светлогорск! Получили огромное удовольствие от общения с Региной, узнали много нового из экскурсии, впечатлены
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Я побывала на экскурсии,, Янтарный и Светлогорск- легенды балтийского взморья,, мне очень понравился день поведенный вместе с гидом Региной. Регина отлично знает историю, факты и подробно все рассказывает, было очень интересно и захватывающе. Мы посмотрели знаменитые места, архитектуру, памятники, море. Мне было комфортно и душевно. Спасибо
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Побывали вчера на экскурсии Регины "Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья". Все просто замечательно! По нашей просьбе Регина оперативно внесла изменение в план экскурсии. Экскурсия очень познавательная, насыщенная информацией и удивительно душевная! Море впечатлений и эмоций! Огромное спасибо Гиду💐
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