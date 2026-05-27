Светлогорск, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда

Познакомиться с балтийскими курортами и попробовать местные деликатесы
Предлагаю объять необъятное и отправиться в путешествие: мы проедем по живописным дорогам и я расскажу о прошлом курортной Балтики.

Вы пройдёте по уютным улочкам, подружитесь с пушистыми хранителями Зеленоградска и узнаете, чем живут эти города сегодня. А на обратном пути продегустируете местные сыры и шоколад.
Светлогорск, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда

Описание экскурсии

Светлогорск — бывший Раушен

Мы прогуляемся по тихим улочкам, полюбуемся архитектурой и морским пейзажем с высокого берега. Я познакомлю вас с курортной жизнью, расскажу, когда зародилась мода на балтийские курорты, как это направление развивалось после войны и что происходит сейчас.

Зеленоградск — королевский курорт Кранц

Здесь своя атмосфера и всё посвящено котам. Пройдём по Курортному проспекту — главной пешеходной улице — и насладимся уютом этого городка. Погуляем по променаду у моря, а по желанию прокатимся на колесе обозрения «Глаз Балтики» — это возможность рассмотреть побережье с высоты 50 м.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

В финале мы заедем на известную сыроварню, где вас ждёт экскурсия и дегустация. Вы узнаете, как и из чего здесь производят продукцию, а после вам предложат несколько видов сыра и шоколада. По желанию можно приобрести что-то для себя или в подарок.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Avensis
  • Дополнительные расходы: экскурсия и дегустация «Шаакен Дорф» — 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ дети до 18 лет
  • По желанию устроим кофе-паузу (оплачивается самостоятельно)
  • Дорога из Калининграда в Светлогорск — около 1 ч, из Светлогорска в Зеленоградск — 30–50 мин, из Зеленоградска в «Шаакен Дорф» — около 30 мин, обратно в Калининград — около 1 ч

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 400 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!

