Куршская коса, Зеленоградск и дегустация на сыроварне «Шаакен Дорф»

Насладиться красотой Балтики, погулять по курорту и попробовать традиционные вкусы (из Калининграда)
За один день вы откроете для себя очарование Калининградской области — её природу, атмосферу старинных городов и вкус местных традиций. Вы посетите Куршскую косу с загадочным Танцующим лесом и видами с высоты Эфа. В Зеленоградске пройдётесь по уютным улочкам и узнаете историю Кранца. А в завершении продегустируете натуральные сыры и шоколад на сыроварне «Шаакен Дорф».
Описание экскурсии

Природный заповедник Куршская коса

Первая остановка — Танцующий лес, где сосны изогнуты в невероятные формы. Вы погуляете по деревянным настилам и сделаете фотографии. Далее посетите высоту Эфа — самую высокую дюну Куршской косы. С обзорной площадки открывается панорамный вид на залив, море и песчаные барханы, уходящие за горизонт.

Зеленоградск — очарование старого курорта

Вы увидите яркие граффити, посвящённые кошкам, которые давно стали символом города. Пройдёте через старый центр с рыбацкими домами и величественными виллами, встретите норвежского дракона и совершите променад по живописной набережной.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Вас ждёт особенное удовольствие — дегустация натуральных сыров и настоящего ремесленного шоколада. Мастера познакомят вас с гастрономическими традициями, которые берут начало ещё со времён Восточной Пруссии. А в конце вы сможете купить понравившиеся продукты в лавке.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога Калининград-Куршская коса — 60 мин
Экскурсия по Танцующему лесу — 40 мин
Дорога до высоты Эфа — 30 мин
Подъём на высоту Эфа со смотровыми площадками — 40 мин
Свободное время — 60 мин
Дорога до Зеленоградска — 60 мин
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску — 40 мин
Свободное время — 60 мин
Дорога до сыроварни «Шаакен Дорф» — 30 мин
Дегустация — 30–40 мин
Свободное время — 20 мин
Дорога до Калининграда — 40 мин

План гибкий и зависит от ситуации на дорогах.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» включена в стоимость
  • Экологический сбор оплачивается отдельно: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — бесплатно
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети 8-18 лет1600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

