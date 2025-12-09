За один день вы откроете для себя очарование Калининградской области — её природу, атмосферу старинных городов и вкус местных традиций. Вы посетите Куршскую косу с загадочным Танцующим лесом и видами с высоты Эфа. В Зеленоградске пройдётесь по уютным улочкам и узнаете историю Кранца. А в завершении продегустируете натуральные сыры и шоколад на сыроварне «Шаакен Дорф».

Описание экскурсии

Природный заповедник Куршская коса

Первая остановка — Танцующий лес, где сосны изогнуты в невероятные формы. Вы погуляете по деревянным настилам и сделаете фотографии. Далее посетите высоту Эфа — самую высокую дюну Куршской косы. С обзорной площадки открывается панорамный вид на залив, море и песчаные барханы, уходящие за горизонт.

Зеленоградск — очарование старого курорта

Вы увидите яркие граффити, посвящённые кошкам, которые давно стали символом города. Пройдёте через старый центр с рыбацкими домами и величественными виллами, встретите норвежского дракона и совершите променад по живописной набережной.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Вас ждёт особенное удовольствие — дегустация натуральных сыров и настоящего ремесленного шоколада. Мастера познакомят вас с гастрономическими традициями, которые берут начало ещё со времён Восточной Пруссии. А в конце вы сможете купить понравившиеся продукты в лавке.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога Калининград-Куршская коса — 60 мин

Экскурсия по Танцующему лесу — 40 мин

Дорога до высоты Эфа — 30 мин

Подъём на высоту Эфа со смотровыми площадками — 40 мин

Свободное время — 60 мин

Дорога до Зеленоградска — 60 мин

Пешеходная экскурсия по Зеленоградску — 40 мин

Свободное время — 60 мин

Дорога до сыроварни «Шаакен Дорф» — 30 мин

Дегустация — 30–40 мин

Свободное время — 20 мин

Дорога до Калининграда — 40 мин

План гибкий и зависит от ситуации на дорогах.

Организационные детали