Куршская коса, Зеленоградск и дегустация на сыроварне «Шаакен Дорф»
Насладиться красотой Балтики, погулять по курорту и попробовать традиционные вкусы (из Калининграда)
За один день вы откроете для себя очарование Калининградской области — её природу, атмосферу старинных городов и вкус местных традиций. Вы посетите Куршскую косу с загадочным Танцующим лесом и видами с высоты Эфа. В Зеленоградске пройдётесь по уютным улочкам и узнаете историю Кранца. А в завершении продегустируете натуральные сыры и шоколад на сыроварне «Шаакен Дорф».
Описание экскурсии
Природный заповедник Куршская коса
Первая остановка — Танцующий лес, где сосны изогнуты в невероятные формы. Вы погуляете по деревянным настилам и сделаете фотографии. Далее посетите высоту Эфа — самую высокую дюну Куршской косы. С обзорной площадки открывается панорамный вид на залив, море и песчаные барханы, уходящие за горизонт.
Зеленоградск — очарование старого курорта
Вы увидите яркие граффити, посвящённые кошкам, которые давно стали символом города. Пройдёте через старый центр с рыбацкими домами и величественными виллами, встретите норвежского дракона и совершите променад по живописной набережной.
Сыроварня «Шаакен Дорф»
Вас ждёт особенное удовольствие — дегустация натуральных сыров и настоящего ремесленного шоколада. Мастера познакомят вас с гастрономическими традициями, которые берут начало ещё со времён Восточной Пруссии. А в конце вы сможете купить понравившиеся продукты в лавке.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога Калининград-Куршская коса — 60 мин Экскурсия по Танцующему лесу — 40 мин Дорога до высоты Эфа — 30 мин Подъём на высоту Эфа со смотровыми площадками — 40 мин Свободное время — 60 мин Дорога до Зеленоградска — 60 мин Пешеходная экскурсия по Зеленоградску — 40 мин Свободное время — 60 мин Дорога до сыроварни «Шаакен Дорф» — 30 мин Дегустация — 30–40 мин Свободное время — 20 мин Дорога до Калининграда — 40 мин
План гибкий и зависит от ситуации на дорогах.
Организационные детали
Путешествовать будем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» включена в стоимость
Экологический сбор оплачивается отдельно: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — бесплатно
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1800 ₽
Дети 8-18 лет
1600 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальше
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.