Д Денис Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня» Все очень понравилось!

Т Татьяна Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня» Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!

Ю Юлия Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье» читать дальше детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей. Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и

Ю Юлия Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня» читать дальше сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной. Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой

Е Егор Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье» Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)

О Ольга Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда читать дальше колесе обозрения, прошли весь променад, погуляли по парку, узнали обо всех музеях города (посещение музеев оставили на следующий приезд). Дегустация в Шаакендорфе проходит позитивно и вкусно) Экскурсия в замке Шаакен интересная и креативная. Отличный рассказ Михаила, новая информация. Уехали домой с новыми впечатлениями и лакомствами. Отдельное спасибо организаторам за небольшие корректировки в экскурсии по нашей просьбе. Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на

И Иван Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.

Ю Юлия Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!

Е Елена Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.