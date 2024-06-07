Дегустации в Шаакен Дорф – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Дегустации в Шаакен Дорф» в Калининграде, цены от 1 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
    Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на
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    колесе обозрения, прошли весь променад, погуляли по парку, узнали обо всех музеях города (посещение музеев оставили на следующий приезд). Дегустация в Шаакендорфе проходит позитивно и вкусно) Экскурсия в замке Шаакен интересная и креативная. Отличный рассказ Михаила, новая информация. Уехали домой с новыми впечатлениями и лакомствами. Отдельное спасибо организаторам за небольшие корректировки в экскурсии по нашей просьбе.

  • И
    Иван
    14 мая 2024
    Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
    Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Вкусное путешествие по янтарному краю
    Всё понравилось. Интересные локации. Особенно понравилась дегустация на сыроварне. Очень подкованный в своей теме гид. Комфортный, ухоженный и очень чистый автомобиль. Экскурсию рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации в Шаакен Дорф»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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