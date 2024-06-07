1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ТТатьяна6 июня 2024Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ООльга14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Михаилу за поездку по интересным местам Калининградской области — Зеленоградск, Шаакендорф и замок Шаакен. В Зеленоградске прокатились на
- ИИван14 мая 2024Очень интересная экскурсия. Удобный формат. Понравилось даже капризному ребенку.
- ЮЮлия9 мая 2024Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
- ЕЕлена9 мая 2024Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
- ЕЕвгений8 мая 2024Всё понравилось. Интересные локации. Особенно понравилась дегустация на сыроварне. Очень подкованный в своей теме гид. Комфортный, ухоженный и очень чистый автомобиль. Экскурсию рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации в Шаакен Дорф»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дегустации в Шаакен Дорф" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 350 до 13 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 485 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Дегустации в Шаакен Дорф», 485 ⭐ отзывов, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август