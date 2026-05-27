Утренний ритуал в Nordic SPA под Янтарным — это пробуждение с Балтикой: видовые сауны с панорамой дюн и моря, горячие купели на дровах под открытым небом, терраса в 50 метрах от волн. Вас ждут три часа уединения и расслабления. Халаты, полотенца и косметика уже включены в стоимость.
Описание трансфер
Прибытие и утренний ритуал
Самостоятельный трансфер из Калининграда до Янтарного (автобус ~1,5 ч или авто). Раннее утро — получаете халат, полотенце, тапочки, косметику и начинаете день с Балтикой.
Видовые скандинавские сауны
Утренний свет заливает море и дюны, создавая идеальную атмосферу для скандинавского прогрева.
Горячие купели на дровах
Тёплый пар смешивается с морским бризом, дрова потрескивают — момент, когда время останавливается.
Терраса у моря
Отдыхаете в 50 метрах от воды. Шум волн, травяной чай и пробуждение Балтики. Здесь особенно ощущается гармония архитектуры и природы.
Панорамная комната отдыха
Финальный релакс в шезлонге, пока утро превращается в день над морем.
Организационные детали
- В стоимость включено: халат, полотенце, тапочки, гель/шампунь/бальзам
- Возьмите с собой купальник и резиновые тапочки
- До спа вам нужно добраться самостоятельно (личное авто или автобус из Калининграда ~1,5 ч)
ежедневно в 09:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морской набережной в Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.
