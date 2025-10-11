Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Калининграде, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
На машине
10 часов
5 отзывов
Водная прогулка
От Балтийской до Куршской косы за один день
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
311 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
На машине
8 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Устроить атмосферный девичник, романтичную или дружескую съёмку на самом красивом побережье Балтики
Сегодня в 12:00
11 дек в 12:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
По Балтийской косе на велосипеде
На велосипеде
6 часов
Индивидуальная
Отправиться в мир, где время течёт по-другому - с трансфером из Калининграда и обратно
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 октября 2025
    Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
    Замечательная экскурсия!! Замечательная Виктория!!! Отвечала на все наши вопросы, угостила вкусным чаем с пирогом 👍. Виктория аккуратный водитель. В машине чисто. Мы замечательно провели время! фотосессия🔥. Буду рекомендовать Викторию!
  • М
    Марк
    11 августа 2025
    Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
    Поездка прошла хорошо. С утра Виктория забрала нас на своей машине из отеля, предварительно помогла с одеждой для образов. Мы
    доехали до косы, по пути остановились перекусить рыбой и взяли сувенирчики. Прошлись по основным туристическим местам косы под аудиогид, на протяжении пути делали фото. Затем, приехали на шикарный пляж, там она организовала красивый пикник. Провели фотосессию и искупались. Затем Виктория отвезла нас в аэропорт. В целом, поездкой очень довольны, получили много положительных эмоций и милые фотографии.

    Поездка прошла хорошо. С утра Виктория забрала нас на своей машине из отеля, предварительно помогла с

