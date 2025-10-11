Водная прогулка
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
От Балтийской до Куршской косы за один день
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда
Устроить атмосферный девичник, романтичную или дружескую съёмку на самом красивом побережье Балтики
Сегодня в 12:00
11 дек в 12:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
По Балтийской косе на велосипеде
Отправиться в мир, где время течёт по-другому - с трансфером из Калининграда и обратно
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6000 ₽ за человека
- ССветлана11 октября 2025Замечательная экскурсия!! Замечательная Виктория!!! Отвечала на все наши вопросы, угостила вкусным чаем с пирогом 👍. Виктория аккуратный водитель. В машине чисто. Мы замечательно провели время! фотосессия🔥. Буду рекомендовать Викторию!
- ММарк11 августа 2025Поездка прошла хорошо. С утра Виктория забрала нас на своей машине из отеля, предварительно помогла с одеждой для образов. Мы
