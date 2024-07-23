М Марина Сплав на байдарках по центру Калининграда Добрый день, хотелось бы поблагодарить организаторов сплава. Все было очень круто и здорово, всем советуем

М Мила Сплав на байдарках по центру Калининграда Благодарим за организацию такой интересной и активной экскурсии, получили много хороших эмоций! Впервые вообще плавали на байдарках, нам все понятно объяснили показали!! Все супер, рекомендую))

И Ирина Авторская экскурсия «Калининград - город-порт» Снимаю звезду только за один момент- слово-паразит «понятно» в рассказах Михаила очень напрягало и резало слух))) в целом, экскурсия понравилась, много интересного узнали, истории с юмором, два часа тяжеловато, но того стоит, без «Понятно?»😊

А Алексей Сплав на байдарках по центру Калининграда Замечательная экскурсия! Были с девушкой, открыли для себя новое хобби. Весело провели время, посмотрели город. Активный экскурсия на байдарках - вообще идея клёвая, можно спортивно провести и время и узнать про город.

Н Нина Авторская экскурсия «Калининград - город-порт» Очень интересная экскурсия! Подходит и взрослым, и детям. Михаил прекрасный рассказчик, очень приятный в общении человек. Рекомендую посетить эту экскурсию перед самостоятельным посещением музея мирового океана.