Экскурсии с набережной Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Калининграде, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Сплав на байдарках по центру Калининграда
На байдарках
211 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 15:00
29 июл в 18:00
2 100 за человека
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Пешая
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Увлекательная прогулка по набережной Петра Великого с осмотром уникальных экспонатов музея Мирового океана. Узнайте секреты военно-морской техники и истории
Начало: На набережной Петра Великого
Завтра в 18:00
29 июл в 08:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На катере
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Начало: На Правой набережной
31 июл в 09:30
1 авг в 09:30
32 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Добрый день, хотелось бы поблагодарить организаторов сплава. Все было очень круто и здорово, всем советуем
  • М
    Мила
    22 июля 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Благодарим за организацию такой интересной и активной экскурсии, получили много хороших эмоций! Впервые вообще плавали на байдарках, нам все понятно объяснили показали!! Все супер, рекомендую))
  • И
    Ирина
    21 июля 2024
    Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
    Снимаю звезду только за один момент- слово-паразит «понятно» в рассказах Михаила очень напрягало и резало слух))) в целом, экскурсия понравилась, много интересного узнали, истории с юмором, два часа тяжеловато, но того стоит, без «Понятно?»😊
  • А
    Алексей
    21 июля 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Замечательная экскурсия! Были с девушкой, открыли для себя новое хобби. Весело провели время, посмотрели город. Активный экскурсия на байдарках - вообще идея клёвая, можно спортивно провести и время и узнать про город.
  • Н
    Нина
    3 июля 2024
    Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
    Очень интересная экскурсия! Подходит и взрослым, и детям. Михаил прекрасный рассказчик, очень приятный в общении человек. Рекомендую посетить эту экскурсию перед самостоятельным посещением музея мирового океана.
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
    Лучшая экскурсия в Калининграде! Не сомневайтесь, обязательно заказывайте! Супер информативно, с задором и юмором!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С набережной»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав на байдарках по центру Калининграда
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  3. Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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