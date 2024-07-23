2.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 15:00
29 июл в 18:00
2 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Увлекательная прогулка по набережной Петра Великого с осмотром уникальных экспонатов музея Мирового океана. Узнайте секреты военно-морской техники и истории
Начало: На набережной Петра Великого
Завтра в 18:00
29 июл в 08:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Начало: На Правой набережной
31 июл в 09:30
1 авг в 09:30
32 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июля 2024Добрый день, хотелось бы поблагодарить организаторов сплава. Все было очень круто и здорово, всем советуем
- ММила22 июля 2024Благодарим за организацию такой интересной и активной экскурсии, получили много хороших эмоций! Впервые вообще плавали на байдарках, нам все понятно объяснили показали!! Все супер, рекомендую))
- ИИрина21 июля 2024Снимаю звезду только за один момент- слово-паразит «понятно» в рассказах Михаила очень напрягало и резало слух))) в целом, экскурсия понравилась, много интересного узнали, истории с юмором, два часа тяжеловато, но того стоит, без «Понятно?»😊
- ААлексей21 июля 2024Замечательная экскурсия! Были с девушкой, открыли для себя новое хобби. Весело провели время, посмотрели город. Активный экскурсия на байдарках - вообще идея клёвая, можно спортивно провести и время и узнать про город.
- ННина3 июля 2024Очень интересная экскурсия! Подходит и взрослым, и детям. Михаил прекрасный рассказчик, очень приятный в общении человек. Рекомендую посетить эту экскурсию перед самостоятельным посещением музея мирового океана.
- ННаталья22 июня 2024Лучшая экскурсия в Калининграде! Не сомневайтесь, обязательно заказывайте! Супер информативно, с задором и юмором!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «С набережной»
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