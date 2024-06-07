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10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна6 июня 2024Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
- ААнна6 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
- ИИрина30 мая 2024Нисколько не пожалели, что пришлось рано вставать, прекрасная экскурсия. Все посмотрели, без толп туристов, как и заявлено. Спасибо гиду Алене,
- УУваев30 мая 2024ЭКСКУРСИЯ ИНТЕРЕСНАЯ, А ДАРЬЯ ОЧЕНЬ ЗАБОТЛИВЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, А РАССКАЗЫВАЛА ТАК УВЛЕЧЁННО, ЧТО ЗАСЛУШАЕШЬСЯ. СПАСИБО ЕЙ ОГРОМНОЕ ЗА ЭКСКУРСИЮ!!!
- ДДарья29 мая 2024Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию! Рекомендую ☺️
- ААнна20 мая 2024Приехали раньше толп туристов. Кондиционер в автобусе не работал в жаркий день.
- ООльга18 мая 2024Неоднозначные впечатления от поездки. Природа хороша, уникальный памятник природы и человеческому труду. Организаторы идут на встречу при форс-мажорах. О минусах. Поездка была
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Утренние»
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