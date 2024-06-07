Утренние – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Калининграде, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
3626 отзывов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
    Нисколько не пожалели, что пришлось рано вставать, прекрасная экскурсия. Все посмотрели, без толп туристов, как и заявлено. Спасибо гиду Алене,
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    очень интересно рассказывает, речь поставлена (нам есть с чем сравнить), приятно слушать. Также спасибо ей за советы. Отдельно хочу отметить, что не было никакого отклонения от тайминга, это просто супер, такое с нами в первый раз. Благодарим вашу фирму, нам все понравилось!

  • У
    Уваев
    30 мая 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
    ЭКСКУРСИЯ ИНТЕРЕСНАЯ, А ДАРЬЯ ОЧЕНЬ ЗАБОТЛИВЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, А РАССКАЗЫВАЛА ТАК УВЛЕЧЁННО, ЧТО ЗАСЛУШАЕШЬСЯ. СПАСИБО ЕЙ ОГРОМНОЕ ЗА ЭКСКУРСИЮ!!!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
    Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию! Рекомендую ☺️
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Приехали раньше толп туристов. Кондиционер в автобусе не работал в жаркий день.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Неоднозначные впечатления от поездки. Природа хороша, уникальный памятник природы и человеческому труду. Организаторы идут на встречу при форс-мажорах. О минусах. Поездка была
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    9 мая, выезд в 7.30. Я конечно предполагала, что будет перекрытие улиц в городе, но что это будет так рано и для пешеходов в том числе закроют всю центральную часть города, не ожидала. Жила в Амалиенау, сбор группы был у ТЦ Акрополь. Добраться можно было только с большим объездом. Поняла я это только когда была уже на середине пути. Спасибо организаторам, что помогли сориентироваться, подождали. Но хотелось бы, чтобы о таких нюансах организаторы предупреждали туристов. И заранее предлагали варианты как добраться до места встречи. Кроме меня ещё двух туристов сразу не нашли, возвращались. О необходимости доплаты тоже я сама напоминала. Так что организация в этот раз хромала на обе ноги. Сильно оценку не снижаю, надеюсь что в этот раз просто звёзды не сошлись. Нам повезло на орнитологической станции. Мы были первыми и с научным сотрудником повезло. Очень увлеченная девушка, интересно рассказывала. И птичку при нас кольцевали. Вот там хотелось остаться подольше, пообщаться с увлечённым человеком. В танцующем лесе и на высоте Эфа уже было много народу. И весь смысл наслаждения природой потерялся. Очень понравился пляж, длинный, широкий. Народ на нем потерялся. Но мы были в не сезон для купания, не знаю как там будет летом. Экскурсия очень раскручена, группы едут одна за одной. Хотите ли вы наслаждаться природой в режиме ограниченного времени и с толпами других туристов решайте сами. Рекомендовать не буду. Съездить туда стоит, но желательно тогда, когда там будет мало людей. И если есть возможность, то самим, чтобы не быть ограниченными по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
  3. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 490 до 2 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8385 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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