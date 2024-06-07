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9 мая, выезд в 7.30. Я конечно предполагала, что будет перекрытие улиц в городе, но что это будет так рано и для пешеходов в том числе закроют всю центральную часть города, не ожидала. Жила в Амалиенау, сбор группы был у ТЦ Акрополь. Добраться можно было только с большим объездом. Поняла я это только когда была уже на середине пути. Спасибо организаторам, что помогли сориентироваться, подождали. Но хотелось бы, чтобы о таких нюансах организаторы предупреждали туристов. И заранее предлагали варианты как добраться до места встречи. Кроме меня ещё двух туристов сразу не нашли, возвращались. О необходимости доплаты тоже я сама напоминала. Так что организация в этот раз хромала на обе ноги. Сильно оценку не снижаю, надеюсь что в этот раз просто звёзды не сошлись. Нам повезло на орнитологической станции. Мы были первыми и с научным сотрудником повезло. Очень увлеченная девушка, интересно рассказывала. И птичку при нас кольцевали. Вот там хотелось остаться подольше, пообщаться с увлечённым человеком. В танцующем лесе и на высоте Эфа уже было много народу. И весь смысл наслаждения природой потерялся. Очень понравился пляж, длинный, широкий. Народ на нем потерялся. Но мы были в не сезон для купания, не знаю как там будет летом. Экскурсия очень раскручена, группы едут одна за одной. Хотите ли вы наслаждаться природой в режиме ограниченного времени и с толпами других туристов решайте сами. Рекомендовать не буду. Съездить туда стоит, но желательно тогда, когда там будет мало людей. И если есть возможность, то самим, чтобы не быть ограниченными по времени.