Эта экскурсия не будет скучной и занудной, а станет увлекательным путешествием по времени и пространству, позволяющим лучше понять историю города и его жителей.
Вы узнаете много нового и интересного о Калининграде, и, конечно же, о красоте Кафедрального собора, который до сих пор удивляет своими масштабами и изяществом архитектуры.
Вы узнаете много нового и интересного о Калининграде, и, конечно же, о красоте Кафедрального собора, который до сих пор удивляет своими масштабами и изяществом архитектуры.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Кафедральный собор (осматриваем снаружи)
- Остров И. Канта
- Могила И. Канта
- Эпитафии
- Первая либеральная синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы побываем в историческом центре Кенигсберга, а именно на острове. Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу».
- 1. Узнаем о происхождении города и народов которые его населяли.
- 2. Пройдёмся вдоль кафедральном соборе, поговорим о его судьбе.
- 3. Почитаем эпитафии.
- 4. Познакомимся с главным реформатором этих земель (который здесь захоронен).
- 5. «Зайдём в гости» к Иммануилу Канту и Петру I (пофилосовствуем).
- 6. Поговорим о нацистских преступниках и о войне, о том как пережил это непростое время Собор.
- 7. Полюбуемся «либеральной синагогой».
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Октябрьская, 4, КалининградЗавершение: Медовый мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресеньеЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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