Эта экскурсия не будет скучной и занудной, а станет увлекательным путешествием по времени и пространству, позволяющим лучше понять историю города и его жителей.



Вы узнаете много нового и интересного о Калининграде, и, конечно же, о красоте Кафедрального собора, который до сих пор удивляет своими масштабами и изяществом архитектуры.