Вдоль Кафедрального собора

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Эта экскурсия не будет скучной и занудной, а станет увлекательным путешествием по времени и пространству, позволяющим лучше понять историю города и его жителей.

Вы узнаете много нового и интересного о Калининграде, и, конечно же, о красоте Кафедрального собора, который до сих пор удивляет своими масштабами и изяществом архитектуры.
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
Вдоль Кафедрального собора
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Что вас ожидает:

  • Кафедральный собор (осматриваем снаружи)
  • Остров И. Канта
  • Могила И. Канта
  • Эпитафии
  • Первая либеральная синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы побываем в историческом центре Кенигсберга, а именно на острове. Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу».
  • 1. Узнаем о происхождении города и народов которые его населяли.
  • 2. Пройдёмся вдоль кафедральном соборе, поговорим о его судьбе.
  • 3. Почитаем эпитафии.
  • 4. Познакомимся с главным реформатором этих земель (который здесь захоронен).
  • 5. «Зайдём в гости» к Иммануилу Канту и Петру I (пофилосовствуем).
  • 6. Поговорим о нацистских преступниках и о войне, о том как пережил это непростое время Собор.
  • 7. Полюбуемся «либеральной синагогой».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьская, 4, Калининград
Завершение: Медовый мост
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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