Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду в мини-группе до 15 человек.
Описание экскурсии
Калининград за 3 часа Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом следует познакомиться с городом. И чем меньше туристическая группа, тем больше времени можно уделить каждому гостю, рассказав о нашем городе и ответив на все вопросы туристов. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду в мини-группе до 15 человек. За три экскурсионных часа вы увидите:
- Главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, Проспект Мира и Кирху Королевы Луизы.
- Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
- Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора и увидим Рыбную деревню.
• Проедем рядом с музеем «Фридландские ворота» и Музеем янтаря. Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени. Важная информация:
Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.
Ежедневно 9:00, 12:00, 16:00, 19:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины Королевского замка
- Королевские ворота
- Бастионы и казармы на Литовском валу
- Площадь Победы
- Храм Христа Спасителя
- Драматический театр
- Памятник борющимся зубрам
- Штаб Флота
- Зоопарк
- Кирха Королевы Луизы
- Район Амалиенау
- Порт
- Музей Мирового океана
- Рыбная деревня
- Могила И. Канта
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Несколько вариантов места посадки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Проф. Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
Завершение: Рыбная деревня, ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 12:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь»
- Улица Проф. Баранова
- 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Н
Наталья
6 ноя 2025
Мила очень много и интересно рассказала о городе и его истории. Отдельное спасибо, что нашли нам место для не запланированной участницы - очень клиентоориентированный подход у компании:)!
Е
Елена
6 ноя 2025
Прекрасная экскурсия в малочисленной группе! Экскурсовод Сергей показал Калининград со всех его примечательных сторон! Проехали по старинному центру, посетили район Амалиенау, Верхнее и Нижнее озёра, форт, музей марципана, Королевские ворота, прочие достопримечательности. Сергей очень увлеченный и знающий экскурсовод! Спасибо ему большое! И спасибо организаторам!
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Спасибо большое организатором тура!!!
А
Анна
1 ноя 2025
Экскурсовод Григорий! Экскурсия очень понравилась! Слушала с открытым ртом. Узнала огромное количество интересных фактов о городе! За 3 часа увидели самые значимые места с подробным описанием! Еще и в музеях побывали! Одним словом, если у вас очень мало времени и нужно выполнить программу максимум, вам на эту экскурсию! Спасибо Григорию, очень интересный рассказчик!















Отлично организованная экскурсия по интересным и красивым местам Калининграда, замечательный гид) Огромное спасибо



Посещение города, которого я так ждала, обернулось, к сожалению, разочарованием, в основном из-за качества экскурсии. Я ожидала увлекательного путешествия в прошлое, ярких рассказов и оживших историй, но вместо этого получила



Добрый день! Экскурсия очень впечатлила, информационная. Экскурсовод Наталья выкладывалась на все 100. Спасибо большое! Узнали много интересного.



Прекрасная экскурсия, понравилось все!!!



Очень понравилась экскурсия и во многом благодаря гиду. Сергей очень интересно провел экскурсию, спасибо большое!



Были на экскурсии по Калининграду, экскурсовод Сергей, в мини группе, очень интересная подача, оживленно с шутками, три часа пролетели не заметно, даже не устали. Водитель Максим в местах достопримечательностей притормажмвал автобус пока Сергей рассказывал.



Прекрасный город ❤️
