Калининград за 3 часа Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом следует познакомиться с городом. И чем меньше туристическая группа, тем больше времени можно уделить каждому гостю, рассказав о нашем городе и ответив на все вопросы туристов. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду в мини-группе до 15 человек. За три экскурсионных часа вы увидите:

Главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, Проспект Мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора и увидим Рыбную деревню.

• Проедем рядом с музеем «Фридландские ворота» и Музеем янтаря. Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени. Важная информация:

Основная точка сбора: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.