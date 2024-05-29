1 чел.
По популярности
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Групповая
2 часа
Трамвай времени
Начало: Калининград, ул. Канта 1
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAksenova29 мая 2024Экскурсия очень хорошая, супер понравилось всё, один минус что вследующий раз билеты будем брать в самом соборе т. к. тут дороже.
- ААндрей28 мая 2024Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
- ССветлана25 мая 2024Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
- ЕЕлена18 мая 2024Благодарю сопровождающих экскурсию. Внимательно и доброжелательно. Хочу пожелать добавить в экскурсию хотя бы немного информации о самом острове Канта
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ЕЕлена20 февраля 2024Первое знакомство с Калининградом, благодаря нашему гиду, прошло замечательно, мы в восторге от увиденного, от услышанного и от города! Геннадий настоящий профессионал, любящий свой город и его историю, было очень интересно и позновательно! Спасибо! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Cкульптура "Трактирщица"»
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