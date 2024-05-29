A Aksenova Трамвай времени Экскурсия очень хорошая, супер понравилось всё, один минус что вследующий раз билеты будем брать в самом соборе т. к. тут дороже.

А Андрей Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.

С Светлана Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.

Е Елена Трамвай времени Благодарю сопровождающих экскурсию. Внимательно и доброжелательно. Хочу пожелать добавить в экскурсию хотя бы немного информации о самом острове Канта

В Василий Знакомство с историей Калининграда на САПе Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍