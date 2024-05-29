Cкульптура "Трактирщица" – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Cкульптура "Трактирщица"» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Трамвай времени
Групповая
2 часа
142 отзыва
Трамвай времени
Начало: Калининград, ул. Канта 1
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
2 100 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Вдоль Кафедрального собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aksenova
    29 мая 2024
    Трамвай времени
    Экскурсия очень хорошая, супер понравилось всё, один минус что вследующий раз билеты будем брать в самом соборе т. к. тут дороже.
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Трамвай времени
    Благодарю сопровождающих экскурсию. Внимательно и доброжелательно. Хочу пожелать добавить в экскурсию хотя бы немного информации о самом острове Канта
  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Знакомство с историей Калининграда на САПе
    Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Вдоль Кафедрального собора
    Первое знакомство с Калининградом, благодаря нашему гиду, прошло замечательно, мы в восторге от увиденного, от услышанного и от города! Геннадий настоящий профессионал, любящий свой город и его историю, было очень интересно и позновательно! Спасибо! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Cкульптура "Трактирщица"»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
  2. Трамвай времени
  3. Знакомство с историей Калининграда на САПе
  4. Вдоль Кафедрального собора
  5. «Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Cкульптура "Трактирщица"" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Cкульптура "Трактирщица"», 810 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам