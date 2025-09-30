С Сергей Отличная экскурсия, все отлично показали, рассказали

Проводил бывший пограничник знающий многое

В отличии от "местных" которые за 30минут берут 3-4к, то это отличный вариант, ещё и экскурсия дольше

В конце рассказали куда можно сходить на самой косе и через пару часов договорились и отвезли обратно в Балтийск

Большое спасибо

Т Тимофей Отзывчивый коллектив и интересная экскурсия. (советую планировать заранее чтобы погода не портила краски от экскурсии)

Елена Прогулка замечательная, нам очень понравилось, всем рекомендую!

К Кира Потрясающе завораживает

Море

Немецкие постройки

Колорит

Беляева

По пути мы наслаждались великолепными читать дальше видами на побережье, а также узнали много интересных фактов о Калининграде и его истории. Гид Вячеслав был знающим и увлеченным, что сделало экскурсию еще более познавательной. Мы увидели множество живописных мест, включая старинные фортовые сооружения и красивые пляжи.

В целом, экскурсия на катере от Калининграда до Балтийска — это отличная возможность совместить отдых на воде с изучением культуры и истории региона. Я определенно рекомендую эту поездку всем, кто хочет получить новые впечатления и насладиться красотой Балтийского моря! Экскурсия на катере от Калининграда до Балтийска — это незабываемое приключение, которое стоит попробовать каждому, кто хочет насладиться красотой Балтийского моря и увидеть живописные пейзажи региона.

Людмила Прогулка понравилась, получили массу впечатлений! Спасибо за такое мини путешествие по волнам! Однозначно, рекомендую.

С Светлана Прекрасная прогулка на катере, рекомендую, очень познавательно!

b belirina.n@gmail.com читать дальше Очень впечатлили огромные корабли, высадка на немецком острове с посещением казарм. Муж и дети-подростки в восторге.



Можно было высадиться в Балтийске или на Балтийской косе, мы выбрали второй вариант. И поэтому ещё увидели часть швецкого замка и старый немецкий аэродром. Для полноты впечатлений в Калининградской области, очень рекомендую отправиться на водную прогулку в акваторию Балтийского моря. Увидеть корабли, немецкие острова и просто тем как живут города, расположенные на Балтийском море.

М Мурашов Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.

Проплыть по морю? -выполнено;

Узнать интересные истории о месте? -выполнено;

Зайти на необитаемые острова и увидеть пережитки Отечественной Войны? -выполнено;

Прокатиться по волнам как на аттракционах в парке развлечений? -выполнено;

Увидеть мощь и могущество Нашего Флота -выполнено;

Ну и на десерт: увидели тюленя в дикой природе.

В итоге: незабываемая экскурсия, оставившая гору впечатлений надолго.

К Киргина Все прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получили массу положительных эмоций и новых впечатлений от увиденного. Особенно от немного неспокойной воды Балтики (такая погода выдалась), когда катер слегка подбрасывало на волнах 😄 одним словом советуем 😉

В Виктория Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя)) успели немного и фитнесом заняться, когда плыли по более бурной воде и пытались амортизировать скачки на волнах🤣 был прекрасный экскурсовод и компания подобралась очень душевная. Спасибо большое, мы остались довольны)

На волнах катер так сильно подбрасывает, что уже через полчаса сидеть тяжело (больно). Для взрослых терпимо с трудом, для ребенка - вряд ли возможно.



Развлечение от капитана в стиле: «сейчас покачаемся на волнах от больших паромов» - скорее выглядело как ненужный выпендреж, вместо того чтобы принять волну носом (как обычно делают для мягкого хода), катер ловил ее бортом.



Рассказ сухой, в формате «число–факт», без живой истории, которую ожидаешь от экскурсии.



Рассказ сухой, в формате «число–факт», без живой истории, которую ожидаешь от экскурсии.

В итоге получаешь не прогулку с впечатлениями, а испытание на выносливость. Хорошо бы, если бы в описании тура сразу было все честно написано. Тогда ожидания совпали бы с реальностью. Ожидали морскую прогулку с интересным рассказом - на деле это скорее 1,5 часовая поездка на маленьком катере. Инструктажа, заявленного в описании, не было.

Вячеслав Ответ организатора: Заявленная программа в виде прогулки, как на сайте, проходила более 2-х часов, наш капитан принял все меры для смягчения обстановки.

Должным образом не был проведён инструктаж, за что судоводителя отправили на дополнительную подготовку. Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваших ожиданий, в день Вашей прогулки на катере, было резкое изменение погодных условий, что сильно повлияло на Ваше впечатление.

Станислав Жаль из-за очень плохих погодных условий не было экскурсии. Но деньги вернули и впечатление положительное о себе оставили. Созвонились предупредили, что выход в море опасен. Да а этот день выход просто на улицу даже был опасен. Не только в море.

О Ольга Все в целом понравилось, познавательно. На одном отрезке пути катер конретно подбрасывало, для неподготовленного было волнительно.

Спасибо организатору!