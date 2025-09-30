Мои заказы

Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам

Отправляйтесь в морское путешествие из Калининграда, чтобы увидеть Балтийск с воды, ощутить свежий ветер и познакомиться с историей судоходства
Готовы увидеть Балтийск с нового ракурса? Водная прогулка из Калининграда предлагает вам возможность насладиться видами на могучие корабли Военно-морского флота и песчаные дюны. Вы выйдете в открытое море и почувствуете
дух приключений. Прогулка завершится на Балтийской косе, где вы сможете прогуляться по мягкому песку.

Узнайте о строительстве судоходного канала и аэродрома, а также множество других интересных фактов о городе и порте. Безопасность обеспечена опытным капитаном и спасательными жилетами

4.8
19 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные виды на Балтийск
  • 🚢 Огромные военные корабли
  • 🏖 Прогулка по песчаным дюнам
  • 📚 Интересные факты о судоходстве
  • 🛟 Безопасность на борту
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам© Вячеслав
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам© Вячеслав
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам© Вячеслав

Что можно увидеть

  • Военно-морской флот
  • Балтийская коса

Описание водной прогулки

  • Мы пройдём по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей Военно-морского флота
  • Выйдем прямо в открытое море там, где находится самая западная точка России
  • И высадимся на Балтийской косе, чтобы прогуляться и ощутить мягкий песок под ногами

Во время прогулки вы узнаете:

  • о строительстве судоходного морского канала
  • о строительстве аэродрома на Балтийской косе
  • и множество других любопытных фактов о городе, судоходстве, работе порта

Организационные детали

  • Перед началом прогулки мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
  • С вами будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается
  • Прогулка завершается в Балтийске

в понедельник и вторник в 09:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Старопрегольской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1855 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Вячеслав. Я влюблённый в море коренной житель этих удивительных мест. Сейчас вместе с командой лучших друзей организую морские прогулки на комфортабельных скоростных катерах. Ждём вас. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Кира)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Кира)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Людмила)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Людмила)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Мурашов)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Киргина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виктория)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виктория)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виктория)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Екатерина)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам (Виталий)
С
Сергей
30 сен 2025
Отличная экскурсия, все отлично показали, рассказали
Проводил бывший пограничник знающий многое
В отличии от "местных" которые за 30минут берут 3-4к, то это отличный вариант, ещё и экскурсия дольше
В конце рассказали куда можно сходить на самой косе и через пару часов договорились и отвезли обратно в Балтийск
Большое спасибо
Дата посещения: 30 сентября 2025
Т
Тимофей
11 ноя 2025
Отзывчивый коллектив и интересная экскурсия. (советую планировать заранее чтобы погода не портила краски от экскурсии)
Елена
Елена
5 ноя 2025
Прогулка замечательная, нам очень понравилось, всем рекомендую!
К
Кира
22 сен 2025
Потрясающе завораживает
Море
Немецкие постройки
Колорит
Потрясающе завораживаетПотрясающе завораживает
Беляева
Беляева
16 сен 2025
Экскурсия на катере от Калининграда до Балтийска — это незабываемое приключение, которое стоит попробовать каждому, кто хочет насладиться красотой Балтийского моря и увидеть живописные пейзажи региона.
По пути мы наслаждались великолепными
видами на побережье, а также узнали много интересных фактов о Калининграде и его истории. Гид Вячеслав был знающим и увлеченным, что сделало экскурсию еще более познавательной. Мы увидели множество живописных мест, включая старинные фортовые сооружения и красивые пляжи.
В целом, экскурсия на катере от Калининграда до Балтийска — это отличная возможность совместить отдых на воде с изучением культуры и истории региона. Я определенно рекомендую эту поездку всем, кто хочет получить новые впечатления и насладиться красотой Балтийского моря!

Людмила
Людмила
15 сен 2025
Прогулка понравилась, получили массу впечатлений! Спасибо за такое мини путешествие по волнам! Однозначно, рекомендую.
Прогулка понравилась, получили массу впечатлений! Спасибо за такое мини путешествие по волнам! Однозначно, рекомендую.Прогулка понравилась, получили массу впечатлений! Спасибо за такое мини путешествие по волнам! Однозначно, рекомендую.
С
Светлана
8 сен 2025
Прекрасная прогулка на катере, рекомендую, очень познавательно!
b
belirina.n@gmail.com
2 сен 2025
Для полноты впечатлений в Калининградской области, очень рекомендую отправиться на водную прогулку в акваторию Балтийского моря. Увидеть корабли, немецкие острова и просто тем как живут города, расположенные на Балтийском море.
Очень впечатлили огромные корабли, высадка на немецком острове с посещением казарм. Муж и дети-подростки в восторге.

Можно было высадиться в Балтийске или на Балтийской косе, мы выбрали второй вариант. И поэтому ещё увидели часть швецкого замка и старый немецкий аэродром.

М
Мурашов
21 авг 2025
Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.
Проплыть по морю? -выполнено;
Узнать интересные истории о месте? -выполнено;
Зайти на необитаемые острова и увидеть пережитки Отечественной Войны? -выполнено;
Прокатиться по волнам как на аттракционах в парке развлечений? -выполнено;
Увидеть мощь и могущество Нашего Флота -выполнено;
Ну и на десерт: увидели тюленя в дикой природе.
В итоге: незабываемая экскурсия, оставившая гору впечатлений надолго.
Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.
К
Киргина
19 авг 2025
Все прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получили массу положительных эмоций и новых впечатлений от увиденного. Особенно от немного неспокойной воды Балтики (такая погода выдалась), когда катер слегка подбрасывало на волнах 😄 одним словом советуем 😉
Все прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получилиВсе прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получилиВсе прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получилиВсе прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получилиВсе прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получилиВсе прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получили
В
Виктория
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя)) успели немного и фитнесом заняться, когда плыли по более бурной воде и пытались амортизировать скачки на волнах🤣 был прекрасный экскурсовод и компания подобралась очень душевная. Спасибо большое, мы остались довольны)
Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя))Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя))Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя))
Maria
Maria
17 авг 2025
Ожидали морскую прогулку с интересным рассказом - на деле это скорее 1,5 часовая поездка на маленьком катере. Инструктажа, заявленного в описании, не было.

На волнах катер так сильно подбрасывает, что уже
через полчаса сидеть тяжело (больно). Для взрослых терпимо с трудом, для ребенка - вряд ли возможно.

Развлечение от капитана в стиле: «сейчас покачаемся на волнах от больших паромов» - скорее выглядело как ненужный выпендреж, вместо того чтобы принять волну носом (как обычно делают для мягкого хода), катер ловил ее бортом.

Рассказ сухой, в формате «число–факт», без живой истории, которую ожидаешь от экскурсии.

В итоге получаешь не прогулку с впечатлениями, а испытание на выносливость. Хорошо бы, если бы в описании тура сразу было все честно написано. Тогда ожидания совпали бы с реальностью.

Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожиданий, в день Вашей прогулки на катере, было резкое изменение погодных условий, что
сильно повлияло на Ваше впечатление.
Заявленная программа в виде прогулки, как на сайте, проходила более 2-х часов, наш капитан принял все меры для смягчения обстановки.
Должным образом не был проведён инструктаж, за что судоводителя отправили на дополнительную подготовку.

Станислав
Станислав
13 авг 2025
Жаль из-за очень плохих погодных условий не было экскурсии. Но деньги вернули и впечатление положительное о себе оставили. Созвонились предупредили, что выход в море опасен. Да а этот день выход просто на улицу даже был опасен. Не только в море.
О
Ольга
12 авг 2025
Все в целом понравилось, познавательно. На одном отрезке пути катер конретно подбрасывало, для неподготовленного было волнительно.
Спасибо организатору!
А
Александр
18 июл 2025
Отличная водная прогулка на катере! Получили массу положительных эмоций и новых впечатлений. Особенно хочется отметить работу Вячеслава. Интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал отличную атмосферу на борту. Рекомендую всем!

