Готовы увидеть Балтийск с нового ракурса? Водная прогулка из Калининграда предлагает вам возможность насладиться видами на могучие корабли Военно-морского флота и песчаные дюны. Вы выйдете в открытое море и почувствуете
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды на Балтийск
- 🚢 Огромные военные корабли
- 🏖 Прогулка по песчаным дюнам
- 📚 Интересные факты о судоходстве
- 🛟 Безопасность на борту
Что можно увидеть
- Военно-морской флот
- Балтийская коса
Описание водной прогулки
- Мы пройдём по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей Военно-морского флота
- Выйдем прямо в открытое море там, где находится самая западная точка России
- И высадимся на Балтийской косе, чтобы прогуляться и ощутить мягкий песок под ногами
Во время прогулки вы узнаете:
- о строительстве судоходного морского канала
- о строительстве аэродрома на Балтийской косе
- и множество других любопытных фактов о городе, судоходстве, работе порта
Организационные детали
- Перед началом прогулки мы проведём для вас инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- С вами будет опытный капитан, сопровождение гида не предполагается
- Прогулка завершается в Балтийске
в понедельник и вторник в 09:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Старопрегольской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1855 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Вячеслав. Я влюблённый в море коренной житель этих удивительных мест. Сейчас вместе с командой лучших друзей организую морские прогулки на комфортабельных скоростных катерах. Ждём вас. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
30 сен 2025
Отличная экскурсия, все отлично показали, рассказали
Проводил бывший пограничник знающий многое
В отличии от "местных" которые за 30минут берут 3-4к, то это отличный вариант, ещё и экскурсия дольше
В конце рассказали куда можно сходить на самой косе и через пару часов договорились и отвезли обратно в Балтийск
Большое спасибо
Проводил бывший пограничник знающий многое
В отличии от "местных" которые за 30минут берут 3-4к, то это отличный вариант, ещё и экскурсия дольше
В конце рассказали куда можно сходить на самой косе и через пару часов договорились и отвезли обратно в Балтийск
Большое спасибо
Дата посещения: 30 сентября 2025
Т
Тимофей
11 ноя 2025
Отзывчивый коллектив и интересная экскурсия. (советую планировать заранее чтобы погода не портила краски от экскурсии)
Елена
5 ноя 2025
Прогулка замечательная, нам очень понравилось, всем рекомендую!
К
Кира
22 сен 2025
Потрясающе завораживает
Море
Немецкие постройки
Колорит
Море
Немецкие постройки
Колорит
Беляева
16 сен 2025
Экскурсия на катере от Калининграда до Балтийска — это незабываемое приключение, которое стоит попробовать каждому, кто хочет насладиться красотой Балтийского моря и увидеть живописные пейзажи региона.
По пути мы наслаждались великолепными
По пути мы наслаждались великолепными
Людмила
15 сен 2025
Прогулка понравилась, получили массу впечатлений! Спасибо за такое мини путешествие по волнам! Однозначно, рекомендую.
С
Светлана
8 сен 2025
Прекрасная прогулка на катере, рекомендую, очень познавательно!
b
belirina.n@gmail.com
2 сен 2025
Для полноты впечатлений в Калининградской области, очень рекомендую отправиться на водную прогулку в акваторию Балтийского моря. Увидеть корабли, немецкие острова и просто тем как живут города, расположенные на Балтийском море.
М
Мурашов
21 авг 2025
Отличная экскурсия. Совмещено всё, за чем ехал в Калининград.
Проплыть по морю? -выполнено;
Узнать интересные истории о месте? -выполнено;
Зайти на необитаемые острова и увидеть пережитки Отечественной Войны? -выполнено;
Прокатиться по волнам как на аттракционах в парке развлечений? -выполнено;
Увидеть мощь и могущество Нашего Флота -выполнено;
Ну и на десерт: увидели тюленя в дикой природе.
В итоге: незабываемая экскурсия, оставившая гору впечатлений надолго.
Проплыть по морю? -выполнено;
Узнать интересные истории о месте? -выполнено;
Зайти на необитаемые острова и увидеть пережитки Отечественной Войны? -выполнено;
Прокатиться по волнам как на аттракционах в парке развлечений? -выполнено;
Увидеть мощь и могущество Нашего Флота -выполнено;
Ну и на десерт: увидели тюленя в дикой природе.
В итоге: незабываемая экскурсия, оставившая гору впечатлений надолго.
К
Киргина
19 авг 2025
Все прошло отлично! Капитан Кирилл замечательно провел экскурсию: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, мы получили массу положительных эмоций и новых впечатлений от увиденного. Особенно от немного неспокойной воды Балтики (такая погода выдалась), когда катер слегка подбрасывало на волнах 😄 одним словом советуем 😉
В
Виктория
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Увидели много кораблей, красивый и тихий пляж, катакомбы времен войны и даже тюленя)) успели немного и фитнесом заняться, когда плыли по более бурной воде и пытались амортизировать скачки на волнах🤣 был прекрасный экскурсовод и компания подобралась очень душевная. Спасибо большое, мы остались довольны)
Maria
17 авг 2025
Ожидали морскую прогулку с интересным рассказом - на деле это скорее 1,5 часовая поездка на маленьком катере. Инструктажа, заявленного в описании, не было.
На волнах катер так сильно подбрасывает, что уже
На волнах катер так сильно подбрасывает, что уже
Вячеслав
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожиданий, в день Вашей прогулки на катере, было резкое изменение погодных условий, что
Станислав
13 авг 2025
Жаль из-за очень плохих погодных условий не было экскурсии. Но деньги вернули и впечатление положительное о себе оставили. Созвонились предупредили, что выход в море опасен. Да а этот день выход просто на улицу даже был опасен. Не только в море.
О
Ольга
12 авг 2025
Все в целом понравилось, познавательно. На одном отрезке пути катер конретно подбрасывало, для неподготовленного было волнительно.
Спасибо организатору!
Спасибо организатору!
А
Александр
18 июл 2025
Отличная водная прогулка на катере! Получили массу положительных эмоций и новых впечатлений. Особенно хочется отметить работу Вячеслава. Интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал отличную атмосферу на борту. Рекомендую всем!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Водная прогулка
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка на скоростном катере из Балтийска
Начало: Г. Балтийск, Морской бульвар, 7
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.