Речные прогулки в Калининграде

Найдено 15 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
52 отзыва
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 10 чел.
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
    читать дальше

    он выкручивал на таком большом автобусе! Очень довольно также ркчной прогулкой: пусть это и аудиогид, но рассказ интересный, весёлый, рассчитан на людей, которые приехали отдыхать. Еду с Вами в Янтарный и Светлогорск, до встречи!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со
  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
    читать дальше

    которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
    читать дальше

    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
    Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гидЗамечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
  3. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  4. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  5. Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Речные прогулки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 800 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Речные прогулки», 1225 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам