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которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)