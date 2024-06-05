1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ООксана4 июня 2024Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
- ТТатьяна3 июня 2024Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ММария26 мая 2024Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
- ММарина26 мая 2024Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
- ККристина25 мая 2024Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
- ВВладимир25 мая 2024Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ЕЕлена24 мая 2024Замечательная экскурсия! Познакомили со всеми знаковыми местами, было время купить сувениры и сфотографироваться. Комфортный автобус, гид с приятным голосом, которая интересно и доступно рассказывала. Замечательная прогулка на 2-х палобном теплоходе. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Речные прогулки»
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