Ксения проводит ещё 1 экскурсию

В окрестностях Калининграда спрятано немало отсылок к эпохе Тевтонского ордена — и мы отправляемся на их поиски! Вы побываете на месте первого поселения рыцарей на прусской земле, пройдёте по мощёным улочкам, услышите мягкое мурчание кошек и Балтийского моря. Осмотрите настоящую орденскую крепость и сможете отведать вкуснейшего сыра и шоколада ручной работы.

Описание экскурсии

Кранц-Зеленоградск: город, который мурчит

Сперва мы отправимся в первое поселение тевтонцев, которое начиналось не с классической крепости, а с трактира. Сейчас здесь расположился приморский Зеленоградск (в прошлом — Кранц), который мы исследуем: погуляем по мощёным улочкам, полюбуемся старинными немецкими домиками. При желании поднимемся на водонапорную башню начала 20 века, чтобы с высоты окинуть взглядом черепичные крыши, а заодно рассмотреть экспонаты расположенного здесь музея кошек. Вы поймёте, что у котов в городе особенный статус: мы отыщем кошкин дом, уличные автоматы, продающие корм, кошачьи светофоры и другие милые детали. А затем выйдем к Балтийскому морю и пройдём по просторному и живописному променаду.

Замок Шаакен: в Средневековье с головой

Следом держим путь в замок Шаакен, возведённый тевтонцами ещё в 13 веке. Его древние камни могли бы рассказать многое — но главными рассказчиками всё же станут не они, а люди, которые создали в средневековых руинах интереснейший арт-объект. Вы спуститесь в подземелья инквизиции, в оружейной увидите разные виды орденской экипировки, примерите исторические наряды и сделаете пару колоритных фотографий. А если повезёт, мы встретимся с настоящим хранителем замка…

За крафтовым сыром и шоколадом!

Чтобы разбавить визуальные впечатления вкусовыми, мы заглянем на семейное предприятие, где производят чудесный сыр и шоколад ручной работы. Здесь вы сможете и попробовать местные деликатесы, и купить их, и даже изготовить самостоятельно на мастер-классе.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Посещение музея кошек (и смотровой площадки) — 450 ₽ за чел. (льготный билет — 350 ₽ за чел.);

Посещение замка Шаакен с экскурсией — 450 ₽ взрослым, 350 ₽ детям

Дегустация сыра и шоколада на семейной фабрике — 500 ₽ взрослым, 450 ₽ детям

Дополнительные опции (по желанию):