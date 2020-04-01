Ксения проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари

Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда

Ксения
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Ксения – представитель гидов
В окрестностях Калининграда спрятано немало отсылок к эпохе Тевтонского ордена — и мы отправляемся на их поиски! Вы побываете на месте первого поселения рыцарей на прусской земле, пройдете по мощеным улочкам, услышите мягкое мурчание кошек и Балтийского моря.

Осмотрите настоящую орденскую крепость и сможете отведать вкуснейшего сыра и шоколада ручной работы.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари

Что вас ожидает

Кранц-Зеленоградск: город, который мурчит
Сперва мы отправимся в первое поселение тевтонцев, которое начиналось не с классической крепости, а с трактира. Сейчас здесь расположился приморский Зеленоградск (в прошлом — Кранц), который мы исследуем: погуляем по мощеным улочкам, полюбуемся старинными немецкими домиками. При желании поднимемся на водонапорную башню начала 20 века, чтобы с высоты окинуть взглядом черепичные крыши, а заодно рассмотреть экспонаты расположенного здесь Музея кошек. Вы поймете, что у котов в городе особенный статус: мы отыщем кошкин дом, уличные автоматы, продающие корм, кошачьи светофоры и другие милые детали. А затем выйдем к Балтийскому морю и пройдем по просторному и живописному променаду.

Замок Шаакен: в Средневековье с головой
Следом держим путь в замок Шаакен, возведенный тевтонцами еще в 13 веке. Его древние камни могли бы рассказать многое — но главными рассказчиками все же станут не они, а люди, которые создали в средневековых руинах интереснейший арт-объект. Вы спуститесь в подземелья инквизиции, в оружейной увидите разные виды орденской экипировки, примерите исторические наряды и сделаете пару колоритных фотографий. А если повезет, мы встретимся с настоящим хранителем замка…

За крафтовым сыром и шоколадом!
Чтобы разбавить визуальные впечатления вкусовыми, мы заглянем на семейное предприятие, где производят чудесный сыр и шоколад ручной работы. Здесь вы сможете и попробовать местные деликатесы, и купить их, и даже изготовить самостоятельно на мастер-классе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: посещение Музея кошек (и смотровой площадки) – 280 руб./чел. (льготный билет – 230 руб./чел.); посещение замка Шаакен – 200 руб./чел.; экскурсия по замку – 50 руб./чел.

Дополнительные опции (по желанию)

  • Можно организовать дегустацию сыра и шоколада на семейной фабрике, а также шоколадный мастер-класс. Стоимость дегустации сыра (с напитком) — 250 руб./чел.; сыра и шоколада (с напитком) — 350 руб./чел.; мастер-класса – от 350 руб./чел.
  • Экскурсию можно провести и для группы более 4 человек (уточняйте предварительно у гида)
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
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Ксения проводит ещё 1 экскурсию

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