Ксения проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Кранц-Зеленоградск: город, который мурчит

Сперва мы отправимся в первое поселение тевтонцев, которое начиналось не с классической крепости, а с трактира. Сейчас здесь расположился приморский Зеленоградск (в прошлом — Кранц), который мы исследуем: погуляем по мощеным улочкам, полюбуемся старинными немецкими домиками. При желании поднимемся на водонапорную башню начала 20 века, чтобы с высоты окинуть взглядом черепичные крыши, а заодно рассмотреть экспонаты расположенного здесь Музея кошек. Вы поймете, что у котов в городе особенный статус: мы отыщем кошкин дом, уличные автоматы, продающие корм, кошачьи светофоры и другие милые детали. А затем выйдем к Балтийскому морю и пройдем по просторному и живописному променаду.

Замок Шаакен: в Средневековье с головой

Следом держим путь в замок Шаакен, возведенный тевтонцами еще в 13 веке. Его древние камни могли бы рассказать многое — но главными рассказчиками все же станут не они, а люди, которые создали в средневековых руинах интереснейший арт-объект. Вы спуститесь в подземелья инквизиции, в оружейной увидите разные виды орденской экипировки, примерите исторические наряды и сделаете пару колоритных фотографий. А если повезет, мы встретимся с настоящим хранителем замка…

За крафтовым сыром и шоколадом!

Чтобы разбавить визуальные впечатления вкусовыми, мы заглянем на семейное предприятие, где производят чудесный сыр и шоколад ручной работы. Здесь вы сможете и попробовать местные деликатесы, и купить их, и даже изготовить самостоятельно на мастер-классе.