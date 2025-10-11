Ксения проводит ещё 1 экскурсию

Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари (из Калининграда)
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
В окрестностях Калининграда спрятано немало отсылок к эпохе Тевтонского ордена — и мы отправляемся на их поиски! Вы побываете на месте первого поселения рыцарей на прусской земле, пройдёте по мощёным улочкам, услышите мягкое мурчание кошек и Балтийского моря.
Осмотрите настоящую орденскую крепость и сможете отведать вкуснейшего сыра и шоколада ручной работы.
Сперва мы отправимся в первое поселение тевтонцев, которое начиналось не с классической крепости, а с трактира. Сейчас здесь расположился приморский Зеленоградск (в прошлом — Кранц), который мы исследуем: погуляем по мощёным улочкам, полюбуемся старинными немецкими домиками. При желании поднимемся на водонапорную башню начала 20 века, чтобы с высоты окинуть взглядом черепичные крыши, а заодно рассмотреть экспонаты расположенного здесь музея кошек. Вы поймёте, что у котов в городе особенный статус: мы отыщем кошкин дом, уличные автоматы, продающие корм, кошачьи светофоры и другие милые детали. А затем выйдем к Балтийскому морю и пройдём по просторному и живописному променаду.
Замок Шаакен: в Средневековье с головой
Следом держим путь в замок Шаакен, возведённый тевтонцами ещё в 13 веке. Его древние камни могли бы рассказать многое — но главными рассказчиками всё же станут не они, а люди, которые создали в средневековых руинах интереснейший арт-объект. Вы спуститесь в подземелья инквизиции, в оружейной увидите разные виды орденской экипировки, примерите исторические наряды и сделаете пару колоритных фотографий. А если повезёт, мы встретимся с настоящим хранителем замка…
За крафтовым сыром и шоколадом!
Чтобы разбавить визуальные впечатления вкусовыми, мы заглянем на семейное предприятие, где производят чудесный сыр и шоколад ручной работы. Здесь вы сможете и попробовать местные деликатесы, и купить их, и даже изготовить самостоятельно на мастер-классе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Посещение музея кошек (и смотровой площадки) — 450 ₽ за чел. (льготный билет — 350 ₽ за чел.);
Посещение замка Шаакен с экскурсией — 450 ₽ взрослым, 350 ₽ детям
Дегустация сыра и шоколада на семейной фабрике — 500 ₽ взрослым, 450 ₽ детям
Дополнительные опции (по желанию):
Можно организовать шоколадный мастер-класс (только для групп от 15 человек) — от 800 ₽ за чел.
Экскурсию можно провести и для группы более 4 человек (уточняйте предварительно у гида)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой, читать дальшеуменьшить
хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры:) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Спасибо, Ксении за экскурсию, очень оперативно ответила и скорректировала экскурсию по нашему запросу. Прогулка по Зеленоградску прошла интересно, узнали много о жизни города.
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Ольга
Я под большим впечатлением от нашего путешествия по Калининграду и его окрестностям. Мой гид Евгений был вместе со своей чудесной собачкой - пуделем Гулей, которая прекрасно помогала Евгению и сделала эту экскурсию незабываемой. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле, посмотрели много красивых мест. Евгений увлекательно рассказывал об истории этого края. Хочу сказать своему гиду и его красивой ассистентке огромное спасибо!
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Елена
Все было вкусно, интересно и увлекательно!
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Н
Наталья
Выражаем огромную благодарность Евгению за интереснейшую экскурсию. Евгений очень интересный рассказчик, любящий и знающий историю, время пролетело не заметно. Узнали очень много нового и интересного. Познакомились с Зеленоградском, посетили музей читать дальшеуменьшить
кошек и много других интересных мест. Особое впечатление оставил замок Шаакен, там просто надо побывать! Дегустация сыров и шоколада не оставит равнодушным даже гурманов, вкуснейший сыр и такой же вкуснейший шоколад, запаслись целым арсеналом подарков и презентов. Очень порадовало, что и в России появились такие вкусные сыры и шоколад, жаль, что мощности не большие, эти продукты не поставляются никуда и их невозможно купить в других городах. Всем гостям Калининградской области советуем эту экскурсию, получите море удовольствия. В зимнее время советуем заказывать экскурсию на более раннее время, темнеет рано, приятнее созерцать эту красоту до сумерок.
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И
Игорь
Эта экскурсия появилась недавно, поэтому мы с легким опасением решились на нее. И не прогадали. Евгений, наш гид, с первых минут увлек нас в историческое прошлое Калининграда. Двигаясь по маршруту читать дальшеуменьшить
мы узнавали все новые и новые интересные факты! Сама поездка до замка Шаакен стала полноценной экскурсией. Замок встретил нас аистами, которые живут на одной из башен. На территории мы погрузились в мир рыцарей!!! Экскурсия по замку познавательна и для детей, и для взрослых! Много нового мы узнали о том времени. Евгений, во время экскурсии по замку, нам подсказывал на что еще можно обратить внимание. Это позволило полностью осмотреть всю территорию. Финальным аккордом пребывания в замке был обед в местном трактире. Вкусная кухня. С любовью приготовленные блюда. После замка Евгений перевез нас на местную сыроварню и из далекого прошлого мы переместились в сегодняшнее настоящее. Рассказ о производстве, дегустация сыра и шоколада были интересны и познавательны. Отдельное спасибо Евгению! Он отвечал на все наши вопросы, которых было не мало, энциклопедичность знаний гида изумительная!!! Спасибо за интересный мир Калининграда. И до новых встреч!!!
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И
Ирина
Остались очень-очень довольны экскурсией! Нам повезло с замечательным экскурсоводом Евгением - глубокое знание истории, прекрасный рассказ, все продуманно, четко, интересно, узнали для себя много нового! Приятная прогулка по очаровательному, старинному, читать дальшеуменьшить
«кошачьему» Зеленоградску, остановка на дегустацию сыра и шоколада с небольшим рассказом про их производство (все очень вкусно!), старинный замок с гнёздами аистов на крыше и мрачноватым подземельем, обед в атмосферном трактире замка. Огромное спасибо Евгению за этот чудесный день!
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