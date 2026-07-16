Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, прогуляйтесь по уютному Светлогорску и посетите уникальный янтарный карьер в Янтарном
Янтарные сокровища, рыцарские замки и виды Балтийского побережья - в этом маршруте собрано всё, за что стоит полюбить Калининградскую область! Почувствуйте себя тевтонцем в замке Шаакен, прогуляйтесь среди пряничных домиков читать дальшеуменьшить
Светлогорска, откройте секреты солнечного камня в Янтарном и насладитесь пейзажами Филинской бухты.
Погружение в рыцарскую эпоху, посещение крафтовой сыроварни, прогулка по уютному Светлогорску и знакомство с промышленной добычей янтаря - идеальный сценарий для вашего приключения
Лучше всего отправляться в путешествие в замок Шаакен, сыроварню, Светлогорск и Янтарный в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться прогулками и экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для поездки, когда туристов меньше, а природа всё ещё радует яркими красками. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать прохладную погоду и частые дожди, которые могут повлиять на комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Шаакен
Сыроварня Шаакен Дорф
Светлогорск
Филинская бухта
Янтарный карьер
Музей «Янтарная палата»
Описание экскурсии
Замок Шаакен: инквизиторы и сыр!
Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном. Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.
Цветущий Светлогорск и Филинская бухта
Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря и хвои, услышите истории курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем. А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.
Город солнечного камня
Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.
Организационные детали
QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
Как проходит экскурсия
На легковом автомобиле или минивэне
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию.
Дополнительные расходы
Входной билет в замок с экскурсионным сопровождением — 320 рублей/взрослый, 270 рублей/детям до 18 лет, посещение без экскурсии – 250 руб. /взрослый, 200 руб. /дети до 18 лет.
Билет в музей янтаря на янтарном комбинате — 700 руб. с человека за 2 объекта, 400 руб. с человека за 1 объект
Дегустация сыра и шоколада (по желанию) – 350 руб. с человека
Возможны любые изменения и дополнения программы за доплату (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска, и/или Куршской косы)
Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класс до 3-х пассажиров и Mercedes V-класс до 7 пассажиров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11391 туриста
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек. Наша читать дальшеуменьшить
команда занимает заслуженное 1 место в городе по рейтингу независимой платформы, которая объединяет отзывы миллионов путешественников о местах и объектах. Собственный комфортабельный транспорт и опытные, эрудированные, харизматичные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Более 1000 отзывов на Трипстере от благодарных путешественников характеризуют стиль и качество работы нашей команды. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
очень интересная экскурсия, внимательный и увлеченный гид! спасибо большое!
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В
Виктория
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке понравилось- отличный местный гид, интересные интерьеры, на сыроварне от дегустации отказались- прошли по залам, купили вкусностей, в янтарном прогулялись к морю, прошлись по городу и заехали на производство янтаря, в Светлогорске прогулялись, посмотрели основные места. Машина комфортная, рассказ интересный, детям было не скучно. Спасибо
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Владимир
Благодарны Владимиру и Ирине за замечательную дружелюбную экскурсию. Много новой информации и приятных впечатлений.
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Татьяна
Экскурсию провел гид Александр. Рекомендую.
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О
Ольга
Были на экскурсии 18.10.20 с Александром. На удобном комфортабельном микроавтобусе посетили много интересных мест Калининградской области. Заезжали даже в замок Нессельбек, не предусмотренный программой, и сделали красивые фотографии. Благодарим Александра за читать дальшеуменьшить
интересные истории и готовность учитывать пожелания туристов. Получили большое удовольствие от экскурсии несмотря на дождливую погоду. Правда в конце экскурсии настроение подпортили придирки девушек из нашей группы к качеству экскурсионного сопровождения, необоснованные на наш взгляд, Александр, пойдя им на встречу, сократил время экскурсии (т. к им нужно было вернуться раньше заявленного времени в город), что в итоге они ему в упрёк поставили и отказались оплачивать экскурсию в полном объеме. Спасибо Александру за прекрасно проведённое время и хорошие впечатления!
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Александра
Ездили с гидом Ириной по маршруту Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный. Очень остались довольны. Ирина - классный гид и собеседник. Рассказала все подробно, с удовольствием отвечала на наши вопросы и читать дальшеуменьшить
поддерживала беседу, была отзывчива. Рекомендуем однозначно. Маршрут был насыщенным. Так что если хочется просто провести день у моря - это вариант не подойдет. Для тех, кто собирается много узнать, быстро все посмотреть - отлично.
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