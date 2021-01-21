Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Были на экскурсии у Аленсанда! Просто ужас! Начнём с того, что изначально нас завезли в замок Несельберк, которого в программе не было, ну да ладно, но завезли нас туда в нерабочее время замка со словами экскурсавода, - что то я не подумал. В начале экскурсии экскурсавод решил разобраться по деньгам, хотя была внесена предоплата, а услуга до конца не оказана, у нас не оказалось наличных денег и мы по случайному, счастливом стечению обстоятельств расплачивались в конце экскурсии. Далее экскурсавод начал путаться в названиях городов куда мы направляемся, тоже ладно - бывает. Приехав в город Янтарный мы не посетили и не оценили застройку города, характер планировки и т. Д, что было заявлено в программе, на вопрос - мы не видели кирпичных домиков, нам ответили - чего там смотреть... Ну впринципе по логике, можно было изначально просто денег перечислить человеку, а чего смотреть то. По способам добычи янтаря ответ следующий - сейчас Вам покажут фильм и расскажут лучше, чем я косноязычный это делаю - ничего не скажешь профессиональный гид. В Солнечногорске нам ни слова не сказали в городе, только объяснили куда идти гулять. Зато мы много узнали о личной жизни экскурсавода, а не о тех местах куда мы ехали. И вот на обратном пути, зашёл разговор об оплате, соответственно открыв программу мы начали зачитывать несоответствие программы увиденному, мы не посетили филипинскую бухту, нам не рассказали про ундину и нимфу, на вопрос почему, ответ был следующий, а где именно я должен это был рассказать? Мне кажется экскурсавод должен знать свой маршрут, а не турист. Подводя итог, это не экскурсия это трансфер, такси будет намного дешевле. Я настоятельно не рекомендую данную экскурсию, в Калининграде мы ездили на 3 экскурсии и 2 из них, кроме данной, были великолепны. Зря потраченное время и деньги, опасайтесь данного гида на маршруте.
Артем
Ответ гида:Добрый день, Мария. Я пообщался с гидом Александром, который проводил для вас экскурсию, и хотел бы прокомментировать Ваш отзыв. К сожалению, Филинскую бухту действительно пришлось исключить из маршрута, так как Вы торопились вернуться в Калининград к 16-00 в музей мирового океана. Вернулись вы в 16-50, так как в группе были и другие участники, и гид не мог только по вашей просьбе сократить время экскурсии, пришлось бы исключать из маршрута и другие точки. В результате вы не успели в музей, вероятно это и послужило причиной оставления негативного отзыва. Гид добавил также, что в процессе экскурсии вы употребляли алкогольные напитки, громко разговаривали и мешали другим участникам слушать экскурсию. На протяжении экскурсии от вас неоднократно поступали предложения снизить стоимость, в результате вы так и не заплатили полную стоимость поездки. Из 4950 руб. по поездке оплатили на 950 рублей меньше, а именно 4000 рублей. Гид руководствовался правилом, что клиент всегда прав и не стал спорить. Уважаемая Мария, вам очень сильно повезло с гидом. Александр офицер, командир летающей лодки, которая в данный момент находится в музее мирового океана, просто очень хороший человек, настоящий мужчина с большой буквы. Ему есть что рассказать, помимо экскурсионной программы, то, что вы больше никогда ни от кого не услышите. Вы даже не перепутали экскурсии индивидуальную и групповую, где еще есть участники, которые тоже написали отзыв о поездке. Александр не ваш персональный водитель, это гид, проводящий групповую экскурсию. Уважаемые путешественники, мы вас ценим и уважаем. Стараемся сделать вашу экскурсию максимально комфортной и приближенной к индивидуальной. В наших машинах можно все, но пристойно и достойно. Не раз наши клиенты отправлялись всей группой "продолжать банкет" уже по возвращению! Отличная возможность одиноким путешественникам найти себе компанию. Ждем Вас на наших экскурсиях. С уважением, Артем