Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Лучше всего отправляться в путешествие в замок Шаакен, сыроварню, Светлогорск и Янтарный в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться прогулками и экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для поездки, когда туристов меньше, а природа всё ещё радует яркими красками. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать прохладную погоду и частые дожди, которые могут повлиять на комфорт пребывания на открытом воздухе.

Янтарные сокровища, рыцарские замки и виды Балтийского побережья - в этом маршруте собрано всё, за что стоит полюбить Калининградскую область! Почувствуйте себя тевтонцем в замке Шаакен, прогуляйтесь среди пряничных домиков

Светлогорска, откройте секреты солнечного камня в Янтарном и насладитесь пейзажами Филинской бухты. Погружение в рыцарскую эпоху, посещение крафтовой сыроварни, прогулка по уютному Светлогорску и знакомство с промышленной добычей янтаря - идеальный сценарий для вашего приключения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Замок Шаакен: инквизиторы и сыр!

Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном.

Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.

Цветущий Светлогорск и Филинская бухта

Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря и хвои, услышите истории курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем.

А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.

Город солнечного камня

Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.

Организационные детали

QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле или минивэне

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию.

Дополнительные расходы