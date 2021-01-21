Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Были на экскурсии у Аленсанда! Просто ужас! Начнём с того, что изначально нас завезли в замок Несельберк, которого в программе не было, ну да ладно, но завезли нас туда в нерабочее время замка со словами экскурсавода, - что то я не подумал. В начале экскурсии экскурсавод решил разобраться по деньгам, хотя была внесена предоплата, а услуга до конца не оказана, у нас не оказалось наличных денег и мы по случайному, счастливом стечению обстоятельств расплачивались в конце экскурсии. Далее экскурсавод начал путаться в названиях городов куда мы направляемся, тоже ладно - бывает. Приехав в город Янтарный мы не посетили и не оценили застройку города, характер планировки и т. Д, что было заявлено в программе, на вопрос - мы не видели кирпичных домиков, нам ответили - чего там смотреть... Ну впринципе по логике, можно было изначально просто денег перечислить человеку, а чего смотреть то. По способам добычи янтаря ответ следующий - сейчас Вам покажут фильм и расскажут лучше, чем я косноязычный это делаю - ничего не скажешь профессиональный гид. В Солнечногорске нам ни слова не сказали в городе, только объяснили куда идти гулять. Зато мы много узнали о личной жизни экскурсавода, а не о тех местах куда мы ехали. И вот на обратном пути, зашёл разговор об оплате, соответственно открыв программу мы начали зачитывать несоответствие программы увиденному, мы не посетили филипинскую бухту, нам не рассказали про ундину и нимфу, на вопрос почему, ответ был следующий, а где именно я должен это был рассказать? Мне кажется экскурсавод должен знать свой маршрут, а не турист. Подводя итог, это не экскурсия это трансфер, такси будет намного дешевле. Я настоятельно не рекомендую данную экскурсию, в Калининграде мы ездили на 3 экскурсии и 2 из них, кроме данной, были великолепны. Зря потраченное время и деньги, опасайтесь данного гида на маршруте.

Артем