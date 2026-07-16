Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный

Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, прогуляйтесь по уютному Светлогорску и посетите уникальный янтарный карьер в Янтарном
Янтарные сокровища, рыцарские замки и виды Балтийского побережья - в этом маршруте собрано всё, за что стоит полюбить Калининградскую область! Почувствуйте себя тевтонцем в замке Шаакен, прогуляйтесь среди пряничных домиков
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Светлогорска, откройте секреты солнечного камня в Янтарном и насладитесь пейзажами Филинской бухты.

Погружение в рыцарскую эпоху, посещение крафтовой сыроварни, прогулка по уютному Светлогорску и знакомство с промышленной добычей янтаря - идеальный сценарий для вашего приключения

4.8
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Замок Шаакен с Музеем инквизиции
  • 🧀 Крафтовая сыроварня Шаакен Дорф
  • 🌲 Прогулка по Светлогорску
  • 🌊 Виды Филинской бухты
  • 🪨 Янтарный карьер и музей

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в путешествие в замок Шаакен, сыроварню, Светлогорск и Янтарный в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться прогулками и экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для поездки, когда туристов меньше, а природа всё ещё радует яркими красками. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать прохладную погоду и частые дожди, которые могут повлиять на комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный

Что можно увидеть

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Светлогорск
  • Филинская бухта
  • Янтарный карьер
  • Музей «Янтарная палата»

Описание экскурсии

Замок Шаакен: инквизиторы и сыр!

Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном.
Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.

Цветущий Светлогорск и Филинская бухта

Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря и хвои, услышите истории курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем.
А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.

Город солнечного камня

Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.

Организационные детали

QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле или минивэне
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок с экскурсионным сопровождением — 320 рублей/взрослый, 270 рублей/детям до 18 лет, посещение без экскурсии – 250 руб. /взрослый, 200 руб. /дети до 18 лет.
  • Билет в музей янтаря на янтарном комбинате — 700 руб. с человека за 2 объекта, 400 руб. с человека за 1 объект
  • Дегустация сыра и шоколада (по желанию) – 350 руб. с человека
  • Возможны любые изменения и дополнения программы за доплату (например, посещение Светлогорска или/и Зеленоградска, и/или Куршской косы)
  • Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класс до 3-х пассажиров и Mercedes V-класс до 7 пассажиров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11391 туриста
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек. Наша
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команда занимает заслуженное 1 место в городе по рейтингу независимой платформы, которая объединяет отзывы миллионов путешественников о местах и объектах. Собственный комфортабельный транспорт и опытные, эрудированные, харизматичные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Более 1000 отзывов на Трипстере от благодарных путешественников характеризуют стиль и качество работы нашей команды. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
очень интересная экскурсия, внимательный и увлеченный гид!
спасибо большое!
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В
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке понравилось- отличный местный гид, интересные интерьеры, на сыроварне от дегустации отказались- прошли по залам, купили вкусностей, в янтарном прогулялись к морю, прошлись по городу и заехали на производство янтаря, в Светлогорске прогулялись, посмотрели основные места. Машина комфортная, рассказ интересный, детям было не скучно. Спасибо
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
Понравилось. Была с 2 детьми- 5 и 8 лет, Наталья очень старалась заинтересовать детей. В замке
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Владимир
Благодарны Владимиру и Ирине за замечательную дружелюбную экскурсию. Много новой информации и приятных впечатлений.
Благодарны Владимиру и Ирине за замечательную дружелюбную экскурсию. Много новой информации и приятных впечатлений.
Благодарны Владимиру и Ирине за замечательную дружелюбную экскурсию. Много новой информации и приятных впечатлений.
Благодарны Владимиру и Ирине за замечательную дружелюбную экскурсию. Много новой информации и приятных впечатлений.
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Татьяна
Экскурсию провел гид Александр. Рекомендую.
Экскурсию провел гид Александр. Рекомендую.
Экскурсию провел гид Александр. Рекомендую.
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О
Были на экскурсии 18.10.20 с Александром. На удобном комфортабельном микроавтобусе посетили много интересных мест Калининградской области. Заезжали даже в замок Нессельбек, не предусмотренный программой, и сделали красивые фотографии.
Благодарим Александра за
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интересные истории и готовность учитывать пожелания туристов.
Получили большое удовольствие от экскурсии несмотря на дождливую погоду. Правда в конце экскурсии настроение подпортили придирки девушек из нашей группы к качеству экскурсионного сопровождения, необоснованные на наш взгляд, Александр, пойдя им на встречу, сократил время экскурсии (т. к им нужно было вернуться раньше заявленного времени в город), что в итоге они ему в упрёк поставили и отказались оплачивать экскурсию в полном объеме.
Спасибо Александру за прекрасно проведённое время и хорошие впечатления!

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Александра
Ездили с гидом Ириной по маршруту Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный. Очень остались довольны. Ирина - классный гид и собеседник. Рассказала все подробно, с удовольствием отвечала на наши вопросы и
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поддерживала беседу, была отзывчива. Рекомендуем однозначно. Маршрут был насыщенным. Так что если хочется просто провести день у моря - это вариант не подойдет. Для тех, кто собирается много узнать, быстро все посмотреть - отлично.

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