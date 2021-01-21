Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте

4.5
14 отзывов
Артем
Артем – представитель из Калининграда
Янтарные сокровища, рыцарские замки 🏰 и виды Балтийского побережья — в этом маршруте мы собрали всё, за что стоит полюбить Калининградскую область! Почувствовать себя тевтонцем в замке Шаакен, прогуляться 👣 среди пряничных домиков Светлогорска, открыть секреты солнечного камня в Янтарном и насладиться пейзажами Филинской бухты — вот идеальный сценарий нашего приключения.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

Что вас ожидает

Замок 🏰 Шаакен: инквизиторы и сыр!
Чтобы задать правильный тон и атмосферу нашему путешествию, сперва мы остановимся в орденском замке Шаакен, основанном на месте прусской крепости Зоке в 13 веке. Сегодня замок 🏰 переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном.
Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.

Цветущий Светлогорск и Филинская бухта
Тихий, живописный и зеленый — вас встретит один из лучших балтийских курортов, уютный Светлогорск. На прогулке по городскому променаду вы вдохнете ароматы моря и хвои, услышите истории курорта, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину. Не забудем и про символ города — башню грязеводолечебницы начала 20 века. После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем.
А по дороге из города мы заглянем в красивейшую Филинскую бухту, которая просто создана для идеальных кадров на фоне балтийских волн.

Город солнечного камня
Следующая наша цель — Янтарный, единственное в мире место, где северное золото добывается промышленным способом. Вы увидите янтарный карьер и узнаете о способах обработки минерала. Прогуляетесь среди прусских кирпичных домов, рассмотрите кирху 19 века и ощутите довоенную атмосферу в парке 🌳 Морица Беккера. Затем мы выйдем на один из самых широких и чистых пляжей Балтийского побережья и заглянем в роскошный музей «Янтарная палата», экспозицию которого помогали создавать сотрудники Эрмитажа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На легковом автомобиле 🚘 или минивэне
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок 🏰 с экскурсионным сопровождением — 250 рублей/взрослый, 200 рублей/детям до 12 лет
  • Билет в музей янтаря на янтарном комбинате — 350 руб. с человека
  • Возможно также расширить программу и продлить экскурсию ⛳ (при единогласном согласии всех путешественников)
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе

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Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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14 реальных отзывов от туристов

21 янв 2021
Прекрасная экскурсия! Всем советую!
20 янв 2021
Добрый вечер, сегодня были на экскурсии Замок Шаакен, Светлологорск и Янтарный экскурсовод Наталья, очень понравилась было интересно время пролетело незаметно, получили огромное удовольтствие осталист одни положителтные эмоции, будем рекомендовать всем своим друзьям. Желаем вам успеха!!!!!
16 янв 2021
Прекрасная экскурсия на комфортабельноц машине. Очень понравился экскурсовод и его рассказ, сложилось полное впечатление чатоенте о местности и жителях.
16 янв 2021
15. 01. 2021 Путешествовали с Натальей! Экскурсия прошла на одном дыхании. Замечательный гид, интересные факты из истории преподносились очень интересно, экскурсия получилась познавательная. Комфортное авто, красивые места, классный маршрут! В Балтику просто влюбилась! Мы с дочкой в восторге. Рекомендуем!!!
11 янв 2021
Были 4 человека на экскурсии 07. 01. 2021. Заплатили за 4-х 10. 600 рублей. В машине было 7 мест и 7 человек. Был водитель Александр, он же "экскурсовод". Вел машину аккуратно. В замке была экскурсия местного экскурсовода за наши деньги. Чтобы сэкономить на экскурсоводе объединили пару групп как наша, ждали другую машину 20 минут, хотя можно проводить экскурсии не более 10 человек. В Светлогорске довели от машины до моря 3 минуты и дали свободное время 1, 5 часа без экскурсии. Аналогично было и в Янтарном свободное время 1, 5 часа. Так и день пролетел. Индивидуальную экскурсию на авто с профессиональным экскурсоводом можно заказать за меньшие деньги. Смотрите по рейтингу. Если его нет лучше не разочаровываться. Дочки были в шоке от цены и качества.
Артем
Ответ гида:"Были 4 человека на экскурсии 07. 01. 2021. Заплатили за 4-х 10. 600 рублей. В машине было 7 мест и 7 человек. Был водитель Александр, он же "экскурсовод". Вел машину аккуратно. В замке была экскурсия местного экскурсовода за наши деньги. " Здесь я с вами полностью согласен с написанным. По поводу остального могу сказать что мы не экономим на экскурсоводах замка и я не совсем понимаю даже о чем идет речь, если вы и ждали 20 минут то это точно не у закрытых ворот, на территории замка есть много чем заняться до начала экскурсии, в конце концов все группы ждут, не вы одни. Не мы эти правила устанавливаем, если хотите что бы вас ждали, то и это можно устроить, но эти вопросы оговариваются заранее равно как и оплата такой привилегии. Если вы не захотели идти по скользкой дороге с гидом в Светлогорске и Янтарном ему ничего не оставалось как дать вашей семье свободное время на ваше усмотрение. Индивидуальную экскурсию с профессиональным гидом на 07 01 за меньшие деньги -- что то из области фантастики, не хочу даже развивать эту тему.
Тамара
8 янв 2021
В принципе неплохая экскурсия. Но правда не совсем соответствует заявленной. Сыроварня простой заезд на сыроварню. Ни дегустации ни экскурсии нет.
8 янв 2021
Прекрасная экскурсия. Александр великолепный гид и водитель!!!!
3 янв 2021
Ездили с гидом Натальей 3. 02. 21, все прошло чудесно, как будто приехал к друзьям в другой город, и они тебя повезли на прогулку. Приятная интеллигентная женщина, интересный собеседник, рассказала много интересного, ехали в комфортной машине, в уютной атмосфере, посмотрели все и даже больше, спасибо большое Наталье, однозначно рекомендую всем!
26 окт 2020
Отличная поездка в мини группе. Хороший маршрут и приятный гид, он же водитель. Спасибо!
21 окт 2020
Были на экскурсии 18. 10. 20 с Александром. На удобном комфортабельном микроавтобусе посетили много интересных мест Калининградской области. Заезжали даже в замок Нессельбек, не предусмотренный программой, и сделали красивые фотографии. Благодарим Александра за интересные истории и готовность учитывать пожелания туристов. Получили большое удовольствие от экскурсии несмотря на дождливую погоду. Правда в конце экскурсии настроение подпортили придирки девушек из нашей группы к качеству экскурсионного сопровождения, необоснованные на наш взгляд, Александр, пойдя им на встречу, сократил время экскурсии (т. к им нужно было вернуться раньше заявленного времени в город), что в итоге они ему в упрёк поставили и отказались оплачивать экскурсию в полном объеме. Спасибо Александру за прекрасно проведённое время и хорошие впечатления!
19 окт 2020
Были на экскурсии у Аленсанда! Просто ужас! Начнём с того, что изначально нас завезли в замок Несельберк, которого в программе не было, ну да ладно, но завезли нас туда в нерабочее время замка со словами экскурсавода, - что то я не подумал. В начале экскурсии экскурсавод решил разобраться по деньгам, хотя была внесена предоплата, а услуга до конца не оказана, у нас не оказалось наличных денег и мы по случайному, счастливом стечению обстоятельств расплачивались в конце экскурсии. Далее экскурсавод начал путаться в названиях городов куда мы направляемся, тоже ладно - бывает. Приехав в город Янтарный мы не посетили и не оценили застройку города, характер планировки и т. Д, что было заявлено в программе, на вопрос - мы не видели кирпичных домиков, нам ответили - чего там смотреть... Ну впринципе по логике, можно было изначально просто денег перечислить человеку, а чего смотреть то. По способам добычи янтаря ответ следующий - сейчас Вам покажут фильм и расскажут лучше, чем я косноязычный это делаю - ничего не скажешь профессиональный гид. В Солнечногорске нам ни слова не сказали в городе, только объяснили куда идти гулять. Зато мы много узнали о личной жизни экскурсавода, а не о тех местах куда мы ехали. И вот на обратном пути, зашёл разговор об оплате, соответственно открыв программу мы начали зачитывать несоответствие программы увиденному, мы не посетили филипинскую бухту, нам не рассказали про ундину и нимфу, на вопрос почему, ответ был следующий, а где именно я должен это был рассказать? Мне кажется экскурсавод должен знать свой маршрут, а не турист. Подводя итог, это не экскурсия это трансфер, такси будет намного дешевле. Я настоятельно не рекомендую данную экскурсию, в Калининграде мы ездили на 3 экскурсии и 2 из них, кроме данной, были великолепны. Зря потраченное время и деньги, опасайтесь данного гида на маршруте.
Артем
Ответ гида:Добрый день, Мария. Я пообщался с гидом Александром, который проводил для вас экскурсию, и хотел бы прокомментировать Ваш отзыв. К сожалению, Филинскую бухту действительно пришлось исключить из маршрута, так как Вы торопились вернуться в Калининград к 16-00 в музей мирового океана. Вернулись вы в 16-50, так как в группе были и другие участники, и гид не мог только по вашей просьбе сократить время экскурсии, пришлось бы исключать из маршрута и другие точки. В результате вы не успели в музей, вероятно это и послужило причиной оставления негативного отзыва. Гид добавил также, что в процессе экскурсии вы употребляли алкогольные напитки, громко разговаривали и мешали другим участникам слушать экскурсию. На протяжении экскурсии от вас неоднократно поступали предложения снизить стоимость, в результате вы так и не заплатили полную стоимость поездки. Из 4950 руб. по поездке оплатили на 950 рублей меньше, а именно 4000 рублей. Гид руководствовался правилом, что клиент всегда прав и не стал спорить. Уважаемая Мария, вам очень сильно повезло с гидом. Александр офицер, командир летающей лодки, которая в данный момент находится в музее мирового океана, просто очень хороший человек, настоящий мужчина с большой буквы. Ему есть что рассказать, помимо экскурсионной программы, то, что вы больше никогда ни от кого не услышите. Вы даже не перепутали экскурсии индивидуальную и групповую, где еще есть участники, которые тоже написали отзыв о поездке. Александр не ваш персональный водитель, это гид, проводящий групповую экскурсию. Уважаемые путешественники, мы вас ценим и уважаем. Стараемся сделать вашу экскурсию максимально комфортной и приближенной к индивидуальной. В наших машинах можно все, но пристойно и достойно. Не раз наши клиенты отправлялись всей группой "продолжать банкет" уже по возвращению! Отличная возможность одиноким путешественникам найти себе компанию. Ждем Вас на наших экскурсиях. С уважением, Артем
4 окт 2020
Ездили с гидом Ириной по маршруту Замок Шаакен, Светлогорск и Янтарный. Очень остались довольны. Ирина - классный гид и собеседник. Рассказала все подробно, с удовольствием отвечала на наши вопросы и поддерживала беседу, была отзывчива. Рекомендуем однозначно. Маршрут был насыщенным. Так что если хочется просто провести день у моря - это вариант не подойдет. Для тех, кто собирается много узнать, быстро все посмотреть - отлично.
26 сен 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия, спасибо большое Ирине за отличную организацию, внимательность и отзывчивость:) Рекомендуем))
21 сен 2020
Рекомендую данную экскурсию. Очень внимательный и заботливый гид-экскурсовод, комфортный автомобиль, грамотно спланированный маршрут, в который могут гибко внести изменения по пожеланиям. После посещения остались только приятные воспоминания.

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Артем проводит ещё 4 экскурсии

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