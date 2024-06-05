1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
- ННаталья1 июня 2024Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
- ННаиля27 мая 2024Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))
- ЕЕлена21 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину Владимировну за прекрасную экскурсию в крепость Щаакен и замок Нессельбек! Это был чудесный, насыщенный день, полный
- ИИрина17 мая 2024Только позитивные впечатления. Все было на высшем уровне. Спасибо за прекрасно организованную экскурсию
- ННаринэ14 мая 2024Экскурсия приятная, но не сильно впечатляющая для меня. Невнимательно ознакомилась с описанием экскурсии перед бронированием, поэтому никаких претензий. Для меня дегустация
- ННина12 мая 2024Спасибо Марине, всё прошло замечательно, поездка хорошо организована, познавательна. Увидели и узнали много интересного. Места очень живописные, атмосферные. Большое впечатление произвела сыроварня. Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Шоколадная фабрика»
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