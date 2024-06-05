Экскурсии на фабрику шоколада в Калининграде

Найдено 14 экскурсий в категории «Шоколадная фабрика» в Калининграде, цены от 1 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670 за всё до 4 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450 за всё до 4 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
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    шоколада и марципана, с вином были замечательнейшие! Поездка на Куршскую косу и Балтийский берег превзошла все наши ожидания - теплый песочек, море и солнце, все сошлось в моменте! Танцующий лес тоже впечатлил! Зеленоградск - очень красивый, атмосферный прибрежный городок! Детям зашел на ура с кошачьей тематикой, а меня покорил архитектурой старинных немецких зданий и новых, стилизованных под старинные. Все прошло чудесно! Если бы ни одно НО! Гид Элина не понравился совсем. Нудное повествование и монотонная речь, от которой жутко хотелось спать. Как будто читаешь учебник истории. Сама подача материала не понравилась, с наличием морфологических ошибок в речи, от которых резало слух! Если Вам повезет с гидом, то это будет шикарная экскурсия!

    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню
  • Н
    Наиля
    27 мая 2024
    Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
    Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Хотелось бы поблагодарить Ирину Владимировну за прекрасную экскурсию в крепость Щаакен и замок Нессельбек! Это был чудесный, насыщенный день, полный
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    эмоций и впечатлений. Отдельно отмечу профессиональную работу водителя Александра, отличный тандем, вне всяких похвал! В следующий приезд на экскурсию только с ними. Гости из Казани.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Только позитивные впечатления. Все было на высшем уровне. Спасибо за прекрасно организованную экскурсию
  • Н
    Наринэ
    14 мая 2024
    Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
    Экскурсия приятная, но не сильно впечатляющая для меня. Невнимательно ознакомилась с описанием экскурсии перед бронированием, поэтому никаких претензий. Для меня дегустация
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    сыра - это какие-то интересные сыры, часть с плесенью, с каким-то интересными добавками и сочетанием. Сыр был вкусный, но по мне - обычный. На фото это видно, ознакомьтесь перед бронированием 😀 В самой сыроварне проникаешься историей,"семейностью" бизнеса, но в целом ожидала, что будет больше про процесс изготовления, историю и тд. Замок Шаакен - это крепость Шаакен, масштаб меньше. Нессельбек - гостиница, у которой остановились на 10 мин для фото. Организация экскурсии понравилась: все вовремя, автобус нормальный, гиды рассказывали интересно, просто читая отзывы - ожидания завысились, надо было читать описание экскурсии 😀😀😀

  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
    Спасибо Марине, всё прошло замечательно, поездка хорошо организована, познавательна. Увидели и узнали много интересного. Места очень живописные, атмосферные. Большое впечатление произвела сыроварня. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Шоколадная фабрика»

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  1. Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
  2. Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
  3. Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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