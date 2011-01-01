Поселок Янтарный
Когда-то Янтарный был пустой землей, пока в один день на горе не был возведен охотничий дом (замок). Почти через 400 лет, охотничий замок 🏰 купил Морис Беккер – новый владелец земельных участков и янтарных приисков. Он снес старое строение и возвел на его фундаменте роскошный особняк со скульптурами на крыше, фонтаном, а на 12 гектарах окружающей земли разбил замечательный парк 🌳, проложил аллею к морю, обустроил лестницу к пляжу. В 1871 году Морис Беккер и Вильгельм Штантиен организовали фирму «Штантин унд Беккер», занимавшуюся промышленной добычей янтаря.
Наследие Мориса Беккера по сей день бережется с особым вниманием. Жители янтарного края дорожат этими неподражаемыми местечками, где в парках растут редкие деревья, а пляж 🏖️ гордо несет символ одного из чистейших и лучших пляжей мира – Голубой флаг.
Места, которые мы посетим в Янтарном:
- ощутите восторг 🔥, когда сами найдете кусочек солнечного камня на берегу пляжа или возле янтарного карьера
- узнаете тонкости современной добычи камня, который стал использоваться около 450000-12000 гг. до нашей эры
- увидите как добывается, обрабатывается и собирается в красивейшие 🤩 украшения янтарь
- прогуляетесь по парку имени Беккера, где посажено много редких деревьев, такие как ситхинская ель, сосна веймутова, псевдотсуга Мензиса, багрянник японский, а символом паркового ансамбля является лириодендрон тюльпановый.
- посетите памятник жертвам Марша смерти работы скульпторов Франка Майслера и Арье Овадия, который был торжественно открыт в Янтарном 30 января 2011 года.
- на территории поселка находится чистейшее голубое озеро под названием "Синявино", которое очень любят дайверы
Курортный город 🏙️ Светлогорск
Уникальный курортный город, сочетающий в себе все три основных курортных фактора: лечебный климат, минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с живописным ландшафтом. Курорт расположен на берегу Балтийского моря 🌊, среди холмов, покрытых лиственными и хвойными лесами. В начале двадцатого века Раушен был любимым местом отдыха для состоятельных людей. Здания загородных домов, вилл, пансионатов, которые стояли в парковой зоне и лаконично вписывались в окружающий ландшафт. В этот период по единому плану был возведен целый курортный комплекс.
Что вас ждет на экскурсии 🧭 по Светлогорску:
- прогуляемся по красивейшим улицам маленькой российской Швейцарии, дыша чистейшим воздухом Балтики
- узнаем много занимательных историй о городе
- одновременное изящество и величие этого курорта не оставит Вас равнодушными
- увидим шикарную водонапорную башню в стиле немецкого национального романтизма, уникальные Солнечные Часы, а зеленые парки не оставят Вас равнодушными.