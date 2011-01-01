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«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе

4.8
29 отзывов
Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Предлагаем вам познакомиться с колыбелью российского янтарного промысла — поселком Янтарным и курортом с 200-летней историей 📖 — Светлогорском, сочетающим в себе все три основных курортных фактора: лечебный климат, минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с живописным ландшафтом.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе

Что вы увидите

  • <b>Поселок Янтарный:</b>
  • Пляж и Голубой Флаг
  • Янтарный карьер
  • Янтарный комбинат
  • Парк имени Беккера
  • Памятник жертвам Марша смерти
  • Голубое озеро Синявино
  • <b>Город Светлогорск:</b>
  • Улицы города
  • Водонапорная башня
  • Набережная с Солнечными часами
  • Зеленые парки
Поселок Янтарный
Когда-то Янтарный был пустой землей, пока в один день на горе не был возведен охотничий дом (замок). Почти через 400 лет, охотничий замок 🏰 купил Морис Беккер – новый владелец земельных участков и янтарных приисков. Он снес старое строение и возвел на его фундаменте роскошный особняк со скульптурами на крыше, фонтаном, а на 12 гектарах окружающей земли разбил замечательный парк 🌳, проложил аллею к морю, обустроил лестницу к пляжу. В 1871 году Морис Беккер и Вильгельм Штантиен организовали фирму «Штантин унд Беккер», занимавшуюся промышленной добычей янтаря.
Наследие Мориса Беккера по сей день бережется с особым вниманием. Жители янтарного края дорожат этими неподражаемыми местечками, где в парках растут редкие деревья, а пляж 🏖️ гордо несет символ одного из чистейших и лучших пляжей мира – Голубой флаг.

Места, которые мы посетим в Янтарном:

  • ощутите восторг 🔥, когда сами найдете кусочек солнечного камня на берегу пляжа или возле янтарного карьера
  • узнаете тонкости современной добычи камня, который стал использоваться около 450000-12000 гг. до нашей эры
  • увидите как добывается, обрабатывается и собирается в красивейшие 🤩 украшения янтарь
  • прогуляетесь по парку имени Беккера, где посажено много редких деревьев, такие как ситхинская ель, сосна веймутова, псевдотсуга Мензиса, багрянник японский, а символом паркового ансамбля является лириодендрон тюльпановый.
  • посетите памятник жертвам Марша смерти работы скульпторов Франка Майслера и Арье Овадия, который был торжественно открыт в Янтарном 30 января 2011 года.
  • на территории поселка находится чистейшее голубое озеро под названием "Синявино", которое очень любят дайверы
Курортный город 🏙️ Светлогорск
Уникальный курортный город, сочетающий в себе все три основных курортных фактора: лечебный климат, минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с живописным ландшафтом. Курорт расположен на берегу Балтийского моря 🌊, среди холмов, покрытых лиственными и хвойными лесами. В начале двадцатого века Раушен был любимым местом отдыха для состоятельных людей. Здания загородных домов, вилл, пансионатов, которые стояли в парковой зоне и лаконично вписывались в окружающий ландшафт. В этот период по единому плану был возведен целый курортный комплекс.

Что вас ждет на экскурсии 🧭 по Светлогорску:

  • прогуляемся по красивейшим улицам маленькой российской Швейцарии, дыша чистейшим воздухом Балтики
  • узнаем много занимательных историй о городе
  • одновременное изящество и величие этого курорта не оставит Вас равнодушными
  • увидим шикарную водонапорную башню в стиле немецкого национального романтизма, уникальные Солнечные Часы, а зеленые парки не оставят Вас равнодушными.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Посещение смотровой площадки янтарного карьера зависит только от Вашего желания и осуществляется за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, д. 18
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Цветные П.
Цветные П.
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29 отзывов оставили туристы

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