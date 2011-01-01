Поселок Янтарный

Когда-то Янтарный был пустой землей, пока в один день на горе не был возведен охотничий дом (замок). Почти через 400 лет, охотничий замок 🏰 купил Морис Беккер – новый владелец земельных участков и янтарных приисков. Он снес старое строение и возвел на его фундаменте роскошный особняк со скульптурами на крыше, фонтаном, а на 12 гектарах окружающей земли разбил замечательный парк 🌳, проложил аллею к морю, обустроил лестницу к пляжу. В 1871 году Морис Беккер и Вильгельм Штантиен организовали фирму «Штантин унд Беккер», занимавшуюся промышленной добычей янтаря.

Наследие Мориса Беккера по сей день бережется с особым вниманием. Жители янтарного края дорожат этими неподражаемыми местечками, где в парках растут редкие деревья, а пляж 🏖️ гордо несет символ одного из чистейших и лучших пляжей мира – Голубой флаг.

Места, которые мы посетим в Янтарном:

ощутите восторг 🔥, когда сами найдете кусочек солнечного камня на берегу пляжа или возле янтарного карьера

узнаете тонкости современной добычи камня, который стал использоваться около 450000-12000 гг. до нашей эры

увидите как добывается, обрабатывается и собирается в красивейшие 🤩 украшения янтарь

прогуляетесь по парку имени Беккера, где посажено много редких деревьев, такие как ситхинская ель, сосна веймутова, псевдотсуга Мензиса, багрянник японский, а символом паркового ансамбля является лириодендрон тюльпановый.

посетите памятник жертвам Марша смерти работы скульпторов Франка Майслера и Арье Овадия, который был торжественно открыт в Янтарном 30 января 2011 года.

на территории поселка находится чистейшее голубое озеро под названием "Синявино", которое очень любят дайверы

Курортный город 🏙️ Светлогорск

Уникальный курортный город, сочетающий в себе все три основных курортных фактора: лечебный климат, минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с живописным ландшафтом. Курорт расположен на берегу Балтийского моря 🌊, среди холмов, покрытых лиственными и хвойными лесами. В начале двадцатого века Раушен был любимым местом отдыха для состоятельных людей. Здания загородных домов, вилл, пансионатов, которые стояли в парковой зоне и лаконично вписывались в окружающий ландшафт. В этот период по единому плану был возведен целый курортный комплекс.

Что вас ждет на экскурсии 🧭 по Светлогорску: