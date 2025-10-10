Погрузитесь в историю, посетив легендарные замки и бастион Обертайх! В Шаакене вас ждёт экскурсия по музею инквизиции с мрачными подземельями, стрельба из лука и атмосферный трактир, а в Нойхаузене вы прогуляетесь по дворам и увидите экспозицию «Архитектурный лабиринт». Ну а бастион Обертайх познакомит с историей фортификации и выставкой «Объект №13», где вас угостят знаменитым кёнигсбергским марципаном.
Описание экскурсии
Замок Шаакен
Первое упоминание о замке сохранилось в орденских хрониках XIII века. Его стены помнят «Великое Посольство Российское» и Петра Первого с Екатериной Великой. На территории замка расположились музейно-исторический комплекс, музей инквизиции, подземелья которого были приспособлены под камеры пыток, различные меняющиеся экспозиции. Вы посетите замок с экскурсией, сфотографируетесь на фоне средневековых сооружений.
Замок Нойхаузен
Нойхаузен — настоящий рыцарский замок, созданный в 1292 году по распоряжению епископа Кристиана фон Мюльхаузена. Позже замок Нойхаузен стал знаменит тем, что принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии. Сейчас замок — это готовый туристический комплекс, в котором сохранились подвалы XIII века, прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Вас ждет экскурсия по внешнему периметру и внутреннему двору, а также посещение экспозиции «Архитектурный лабиринт».
Бастион Обертайх
Обертайх — фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — уникальное место, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Замок Нойхаузен
- Бастион Обертайх
- Музей «Объект №13»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в замки Шаакен, Нойхаузен и в музей «Объект №13»
- Комплиментарная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко, 2 (паркинг, бывший Дом Советов)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или" МАХ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
10 окт 2025
Интересно, информативно и хорошо организовано. Радует, что появляются новые места в Калиниграде.
Евгений
25 сен 2025
Посетил новый для меня замок в Калининграде и крепость-бастион. Понравилось как воссоздают и сохраняют. Отрадно, что регион работает надо сохранением истории. Благодарю за интересные маршруты!
Елена
11 сен 2025
Очень красивый замок посетили - Нойхаузен. И очень интересные экскурсии везде. Спасибо большое за Вашу работу и наш комфортный отдых!
Наталья
10 сен 2025
Приятная экскурсия с увлечёнными и харизматичными гидами в автобусе и по замкам. Понравилась атмосфера замка Нойхаузен. В целом всё отлично, но хочется немного больше времени на самостоятельный осмотр.
Валентина
20 авг 2025
Светлана
13 авг 2025
Отличная экскурсия по историческим местам! Замок Шаакен весьма колоритное место с замечательным экскурсоводом и неожиданным бонусом в виде пролетающих самолётов. В замке Нойхаузен ещё продолжается реставрация, но экскурсия оказалась очень познавательной и интересной. В бастине полакмились марципаном на дегустации. В целом местечко неплохое, с элементами коммерции, но это впечатление не портит.
