Что вас ждет

Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках.

На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры себе и своим близким.

После дегустации на сыроварне мы заедем с вами на фотосессию к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: