Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о

тайнах Шаакена и Калининграда в целом. Инна очень открытая и приятная в общении девушка. Впечатления от экскурсии остались только самые положительные, мы в восторге. Также хотим поблагодарить, что обратно нас довезли прям до Зеленоградска, где мы и остановились. Экскурсия на 1000/10. Рекомендуем

Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о

тайнах Шаакена и Калининграда в целом. Инна очень открытая и приятная в общении девушка. Впечатления от экскурсии остались только самые положительные, мы в восторге. Также хотим поблагодарить, что обратно нас довезли прям до Зеленоградска, где мы и остановились. Экскурсия на 1000/10. Рекомендуем

Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о

тайнах Шаакена и Калининграда в целом. Инна очень открытая и приятная в общении девушка. Впечатления от экскурсии остались только самые положительные, мы в восторге. Также хотим поблагодарить, что обратно нас довезли прям до Зеленоградска, где мы и остановились. Экскурсия на 1000/10. Рекомендуем

К Карим

Интересная экскурсия. И дегустация, и экскурсия от рыцарей замка очень понравились, стоят того, чтобы их посетить. Гид Инна очень приятная и эрудированная. Если бы я встретил ее в первый день после приезда в Калининград, больше уже не искал бы добра от добра. Все следующие посещения обязательно с ней! Все следующие посещения обязательно с ней!