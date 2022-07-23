Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.
Попробуем различные виды сыра с вином и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Попробуем различные виды сыра с вином и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Описание экскурсииАтмосфера Средневековья: замки и семейная сыроварня • Приглашаю вас в захватывающее путешествие, которое начнется с погружения в мир интригующих Средних веков в старинном замке Тевтонского ордена Шаакен. Здесь вы узнаете все о жизни рыцарей, прикоснетесь к мистическим тайнам ведьм и средневековых методах наказаний.
- Далее нас ждет гастрономическое путешествие. Мы посетим семейную сыроварню «Шаакен Дорф», чтобы полакомиться различными видами сыра, а также отведать изделия шоколадной фабрики. Вы сможете приобрести вкусные подарки для себя и своих близких.
- После вкусной части мы отправимся к замку-отелю Нессельбек, чтобы порадовать себя атмосферными фотографиями, перенестись ненадолго в прошлое и почувствовать сказку наяву.
Экскурсия проводится ежедневно, свободные даты отмечены синим в календаре бронирования
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня «Шаакен Дорф»
- Замок Нессельбек
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия в замке Шаакен - 350 руб. /чел.
- Дегустация в сыроварне - 350 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут по любому адресу в Калининграде
Завершение: Вас привезут по любому адресу в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, свободные даты отмечены синим в календаре бронирования
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о
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М
Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о
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М
Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о
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К
Интересная экскурсия. И дегустация, и экскурсия от рыцарей замка очень понравились, стоят того, чтобы их посетить. Гид Инна очень приятная и эрудированная. Если бы я встретил ее в первый день после приезда в Калининград, больше уже не искал бы добра от добра. Все следующие посещения обязательно с ней! Все следующие посещения обязательно с ней!
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Е
Замечательная экскурсия. Наш гид Лариса👍 шикарные виды, прекрасная фотосессия, много интересной информации, очень комфортно и познавательно. Важно, что гид подстраивается под темп группы, интересы. Однозначно рекомендуем!!!! Получите удовольствие от общения с интересным человеком и профессиональным гидом.
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М
Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне. Немного опечалила погода метелями, но на нее жаловаться не стану 🙂. Информационный материал подан Инной глубоко и масштабно. Рекомендую всем, кто желает провести время и отдых в индивидуальном порядке с профессиональным экскурсоводом.
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