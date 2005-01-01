Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!

Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
В Зеленоградске вы найдете ту самую европейскую атмосферу, которую ждешь в Калининградской области.

На нашей экскурсии 🧭 в группе до 35 человек очаруетесь местной архитектурой и котиками, проследите путь прусского городка Кранц и по желанию посетите оригинальные музеи 🖼.

А еще в программе замки 🏰 Нессельбек и Шаакен — с дегустацией сыров и шоколада.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 12901 161 ₽ за человекаскидка10%

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Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!

Что вас ожидает

Замок Нессельбек — новодел, но построенный по канонам средневекового зодчества. Вы сделаете яркие снимки на фоне кирпично-стеклянных стен, а наш гид поделится историей 📖 этого проекта и преданиями местности.

Прогулка по уютному Зеленоградску. Еще по пути вы услышите о многовековой биографии бывшего Кранца и о жизни курорта сегодня. На прогулке 👣 с гидом исследуете центр Зеленоградска, где отчетливо сохранилась прусская архитектура. Встретите множество живых символов города — котиков, и отправитесь к морскому променаду. У вас будет достаточно времени, чтобы надышаться балтийским воздухом, удивить подписчиков в Инстаграм и попить кофе у моря 🌊.

Любопытные музеи 🖼 Зеленоградска. Улочки приведут вас к визитной карточке Кранца — водонапорной башне 1905 года. Вы полюбуетесь городом с её смотровой площадки и рассмотрите экспонаты расположенного здесь же музея кошек. После Мурариума также по желанию посетите музей Черепов и Скелетов, Домик Ангелов, музей Филинов и Сов.

Орденский замок 🏰 Шаакен. Войдя в его ворота, вы погрузитесь в атмосферу настоящего Средневековья. Узнаете о судьбе замка и продегустируете местные сыры и шоколад.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 35 человек
  • Место посадки в автобус — одна из 8 точек на выбор (в том числе около популярных отелей)
  • Дополнительно до начала экскурсии 🧭 оплачивается музейно-дегустационный пакет (по желанию, 590 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!
Зеленоградск: замки, музеи, дегустации и море!

Экскурсия проводится в пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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