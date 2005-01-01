Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Замок Нессельбек — новодел, но построенный по канонам средневекового зодчества. Вы сделаете яркие снимки на фоне кирпично-стеклянных стен, а наш гид поделится историей 📖 этого проекта и преданиями местности.

Прогулка по уютному Зеленоградску. Еще по пути вы услышите о многовековой биографии бывшего Кранца и о жизни курорта сегодня. На прогулке 👣 с гидом исследуете центр Зеленоградска, где отчетливо сохранилась прусская архитектура. Встретите множество живых символов города — котиков, и отправитесь к морскому променаду. У вас будет достаточно времени, чтобы надышаться балтийским воздухом, удивить подписчиков в Инстаграм и попить кофе у моря 🌊.

Любопытные музеи 🖼 Зеленоградска. Улочки приведут вас к визитной карточке Кранца — водонапорной башне 1905 года. Вы полюбуетесь городом с её смотровой площадки и рассмотрите экспонаты расположенного здесь же музея кошек. После Мурариума также по желанию посетите музей Черепов и Скелетов, Домик Ангелов, музей Филинов и Сов.

Орденский замок 🏰 Шаакен. Войдя в его ворота, вы погрузитесь в атмосферу настоящего Средневековья. Узнаете о судьбе замка и продегустируете местные сыры и шоколад.

Организационные детали