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Весенняя сказка в Зеленоградске

Окунуться в атмосферу курортного города и узнать его историю
Зеленоградск прекрасен в любое время года. Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!
5
11 отзывов
Весенняя сказка в Зеленоградске
Весенняя сказка в Зеленоградске
Весенняя сказка в Зеленоградске

Описание экскурсии

  • Мы доберёмся из Калининграда до Зеленоградска на машине и пройдём по главной торговой улице Кранца. Вы осмотрите бывшие виллы, доходные дома и отели. Я расскажу о балах в пряничной вилле Креля, об изящной лепнине дома Баста и о печальной судьбе семьи Цаморы.
  • На местной ярмарке вы по желанию попробуете горячий пунш, медовуху, немецкие крендели, пикантную скумбрию на гриле, имбирное печенье.
  • На бывшей торговой площади мы обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту. Найдём старинную булочную и полюбуемся Курхаусом.
  • Я расскажу, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему здесь отмечают День зеленоградского кота.
  • Встретим прекрасную нимфу и направимся в сторону побережья. Вы услышите, когда мужская и женская части пляжа слились воедино и кого нельзя было фотографировать здесь до слияния.
  • И везде нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из кошек вы даже сможете покружиться на карусели.

Организационные детали

  • Поездка из Калининграда в Зеленоградск и обратно проходит на автомобиле Geely Atlas.
  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 5 человек). Доплата за трансфер — 3000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 518 туристов
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Спасибо Арие за интересный рассказ и хорошо продуманный маршрут по городку и побережью. Мы много гуляли и много увидели. Просто восторг!
Водителю Алексею спасибо,
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что сделал нашу поездку комфортной.
Приятно было получить маленькие подарочки от Арии на Рождество 😊 Не ожидали, что по пути в Зелиноградск нас завезут замок Нессельбек! Спасибо, очень красивое место!
Ария, спасибо вам, что мы смогли побывать в этой красивой Рождественской сказке!

Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!+2
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
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Оксана
Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было удивить, и все же Ария замечательная, увлекательная расказчица. Мы погуляли по набережной в Зеленоградске посетили музей, посмотрели виллы, ну и куда же без подарков и фото. Всем рекомендую.
Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было
Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было
Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было
Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было
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С
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
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Анастасия
Милая женщина провела нас по Зеленоградску, мы увидели массу изящных зданий, узнали многое из истории) Вкусно перекусили, а также посетили необычные магазины, благодаря чему мы уехали с нестандартными уникальными сувенирами) Мы довольны =)) Рекомендуем)
Милая женщина провела нас по Зеленоградску, мы увидели массу изящных зданий, узнали многое из истории) Вкусно
Милая женщина провела нас по Зеленоградску, мы увидели массу изящных зданий, узнали многое из истории) Вкусно
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Вера
Прекрасная поездка с обаятельным и знающим гидом. Побывали в зимней сказке, посетили самые знаковые места Зеленоградска, узнали много интересных фактов из истории курорта, погрузились в атмосферу его жизни в прошлом. Спасибо Арие за возможность прикоснуться к сказке, за такт и любовь к своему краю, к его людям. Рекомендуем!
Прекрасная поездка с обаятельным и знающим гидом. Побывали в зимней сказке, посетили самые знаковые места Зеленоградска,
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И
Целый день гуляли с замечательной Арией! Море эмоций и восторга! Великолепный гид! Нас провели по самым красивым улочкам, показали самые интересные места предновогоднего города! Время пролетело незаметно, а это лучший показатель того, что было здорово! Однозначно рекомендую всем - всем - всем!!!!
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