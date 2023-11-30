Зимой дивный Зеленоградск становится ещё более волшебным.



Воздух пропитан сладкими запахами ванили, корицы и миндаля, а от великолепия огней и декораций взгляд не оторвать! Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями на ярмарках. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!