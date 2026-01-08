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А Алла

Спасибо Арие за интересный рассказ и хорошо продуманный маршрут по городку и побережью. Мы много гуляли и много увидели. Просто восторг!

Водителю Алексею спасибо, читать дальше уменьшить что сделал нашу поездку комфортной.

Приятно было получить маленькие подарочки от Арии на Рождество 😊 Не ожидали, что по пути в Зелиноградск нас завезут замок Нессельбек! Спасибо, очень красивое место!

Ария, спасибо вам, что мы смогли побывать в этой красивой Рождественской сказке! Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!Спасибо Арие за интересный рассказ и хорошо продуманный маршрут по городку и побережью. Мы много гуляли и много увидели. Просто восторг!Водителю Алексею спасибо, +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Оксана Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было удивить, и все же Ария замечательная, увлекательная расказчица. Мы погуляли по набережной в Зеленоградске посетили музей, посмотрели виллы, ну и куда же без подарков и фото. Всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Милая женщина провела нас по Зеленоградску, мы увидели массу изящных зданий, узнали многое из истории) Вкусно перекусили, а также посетили необычные магазины, благодаря чему мы уехали с нестандартными уникальными сувенирами) Мы довольны =)) Рекомендуем) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Вера Прекрасная поездка с обаятельным и знающим гидом. Побывали в зимней сказке, посетили самые знаковые места Зеленоградска, узнали много интересных фактов из истории курорта, погрузились в атмосферу его жизни в прошлом. Спасибо Арие за возможность прикоснуться к сказке, за такт и любовь к своему краю, к его людям. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет