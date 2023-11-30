Зимняя сказка в Зеленоградске

Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города

Зимой дивный Зеленоградск становится ещё более волшебным.

Воздух пропитан сладкими запахами ванили, корицы и миндаля, а от великолепия огней и декораций взгляд не оторвать! Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями на ярмарках. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по главной торговой улице Кранца и осмотрим бывшие виллы, доходные дома и отели. Я расскажу про балы в пряничной вилле Креля, изящной лепнине дома Баста и печальной судьбе семьи Цаморы.
  • На местной ярмарке вы по желанию попробуете горячий пунш, медовуху, немецкие крендели, пикантную скумбрию на гриле, имбирное печенье.
  • На бывшей торговой площади мы обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту. Найдем старинную булочную и полюбуемся Курхаусом.
  • Я расскажу, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему здесь отмечают День зеленоградского кота.
  • Встретим прекрасную нимфу и направимся в сторону побережья. Вы услышите, когда мужская и женская части пляжа слились воедино и кого нельзя было фотографировать здесь до слияния.
  • И везде нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из кошек вы даже сможете покружиться на карусели.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Scion.
  • В стоимость включено: трансфер из Калининграда и обратно, сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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