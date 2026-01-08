Зеленоградск прекрасен в любое время года. Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!
Описание экскурсии
- Мы доберёмся из Калининграда до Зеленоградска на машине и пройдём по главной торговой улице Кранца. Вы осмотрите бывшие виллы, доходные дома и отели. Я расскажу о балах в пряничной вилле Креля, об изящной лепнине дома Баста и о печальной судьбе семьи Цаморы.
- На местной ярмарке вы по желанию попробуете горячий пунш, медовуху, немецкие крендели, пикантную скумбрию на гриле, имбирное печенье.
- На бывшей торговой площади мы обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту. Найдём старинную булочную и полюбуемся Курхаусом.
- Я расскажу, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему здесь отмечают День зеленоградского кота.
- Встретим прекрасную нимфу и направимся в сторону побережья. Вы услышите, когда мужская и женская части пляжа слились воедино и кого нельзя было фотографировать здесь до слияния.
- И везде нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из кошек вы даже сможете покружиться на карусели.
Организационные детали
- Поездка из Калининграда в Зеленоградск и обратно проходит на автомобиле Geely Atlas.
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 5 человек). Доплата за трансфер — 3000 ₽ за чел.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 518 туристов
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия по Рождественскому Зелиноградску! Побывали в сказке!
Спасибо Арие за интересный рассказ и хорошо продуманный маршрут по городку и побережью. Мы много гуляли и много увидели. Просто восторг!
Водителю Алексею спасибо,
Спасибо Арие за интересный рассказ и хорошо продуманный маршрут по городку и побережью. Мы много гуляли и много увидели. Просто восторг!
Водителю Алексею спасибо,
+2
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Это лучшая экскурсия которую мы посетили. Находясь в Калининграде несколько дней, нас уже мало чем было удивить, и все же Ария замечательная, увлекательная расказчица. Мы погуляли по набережной в Зеленоградске посетили музей, посмотрели виллы, ну и куда же без подарков и фото. Всем рекомендую.
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С
Замечательный город. Отличная экскурсия. Рекомендую посетить.
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Милая женщина провела нас по Зеленоградску, мы увидели массу изящных зданий, узнали многое из истории) Вкусно перекусили, а также посетили необычные магазины, благодаря чему мы уехали с нестандартными уникальными сувенирами) Мы довольны =)) Рекомендуем)
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Прекрасная поездка с обаятельным и знающим гидом. Побывали в зимней сказке, посетили самые знаковые места Зеленоградска, узнали много интересных фактов из истории курорта, погрузились в атмосферу его жизни в прошлом. Спасибо Арие за возможность прикоснуться к сказке, за такт и любовь к своему краю, к его людям. Рекомендуем!
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И
Целый день гуляли с замечательной Арией! Море эмоций и восторга! Великолепный гид! Нас провели по самым красивым улочкам, показали самые интересные места предновогоднего города! Время пролетело незаметно, а это лучший показатель того, что было здорово! Однозначно рекомендую всем - всем - всем!!!!
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