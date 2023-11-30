Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
Зимой дивный Зеленоградск становится ещё более волшебным.
Воздух пропитан сладкими запахами ванили, корицы и миндаля, а от великолепия огней и декораций взгляд не оторвать! Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями на ярмарках. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!
Воздух пропитан сладкими запахами ванили, корицы и миндаля, а от великолепия огней и декораций взгляд не оторвать! Вы прогуляетесь по улочкам старого города, по желанию полакомитесь медовухой и кренделями на ярмарках. Я расскажу о балах на виллах и раздельных пляжах, Дне кота и королеве Луизе и о многом другом!
Ближайшие даты:
30
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Описание
Что вас ожидает
- Мы пройдём по главной торговой улице Кранца и осмотрим бывшие виллы, доходные дома и отели. Я расскажу про балы в пряничной вилле Креля, изящной лепнине дома Баста и печальной судьбе семьи Цаморы.
- На местной ярмарке вы по желанию попробуете горячий пунш, медовуху, немецкие крендели, пикантную скумбрию на гриле, имбирное печенье.
- На бывшей торговой площади мы обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту. Найдем старинную булочную и полюбуемся Курхаусом.
- Я расскажу, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему здесь отмечают День зеленоградского кота.
- Встретим прекрасную нимфу и направимся в сторону побережья. Вы услышите, когда мужская и женская части пляжа слились воедино и кого нельзя было фотографировать здесь до слияния.
- И везде нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из кошек вы даже сможете покружиться на карусели.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Scion.
- В стоимость включено: трансфер из Калининграда и обратно, сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.
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