Куршская коса + Зеленоградск + фабрика «Шаакен Дорф»

Из Калининграда - к природным, курортным и гастрономическим сокровищам Балтики
Путешествие по нацпарку «Куршская коса» — это встреча с удивительной природой узкой песчаной полосы между Балтийским морем и Куршским заливом. Вы увидите Танцующий лес, авандюны и морское побережье.

А затем погуляете по городу-курорту Зеленоградску и раскроете секреты вкусного сыра и шоколада на фабрике «Шаакен Дорф».
4.7
15 отзывов
Описание экскурсии

Куршская коса

  • Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы узнаете секрет этого чуда природы
  • Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. А мы расскажем, как спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.
  • Отдых у моря (40–60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром

Прогулка в Зеленоградске (1 ч 40 мин)
Мы пройдёмся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые котикам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.

Посещение сыроварни «Шаакен Дорф» (1 час)
Вы посетите торговый зал, где можно купить всевозможные сладкие и молочные сувениры. Побываете на дегустации шести видов сыра и шоколада с бокалом вина.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 400 ₽ за чел., детям и пенсионерам — бесплатно
  • Дегустация: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ — за ребёнка

в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1800 ₽
Детский до 6 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Руслан
Руслан — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 880 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

М
Дата посещения: 14 апреля 2026
Всё прошло великолепно! Константин - большой профессионал! Спланировано чётко. Информации много. Речь прекрасная. Рекомендую!
Наталья
Все очень понравилось!!! И маршрут, и подача информации с вниманием к деталям и юром, отдельное спасибо за это Константину. Однозначно рекомендуем!!!
Марина
Экскурсия очень познавательная и насыщенная. Надевайте удобную обувь и приготовьтесь много ходить, в том числе по лестнице. Время на экскурсии очень строго регламентировано, и это очень здорово, что все успели.
С другой стороны, лично мне не хватило буквально по 15-20 минут на каждой локации, хотя понимаю, что для кого-то экскурсия тогда может стать утомительной.
В последней локации - на фабрике Шаакен Дорф, даже не смотря на то, что мы после дегустации сразу пошли к замку, успели сделать только пару фото, обойти вокруг замка целиком не успели. Но, сам замок, собственно, в экскурсии и не заявлен - обращайте на это внимание при выборе. Читайте описание внимательнее) все что там описано, то и увидите.

Марианна
Отличная была экскурсия, нам очень понравилось, экскурсовод Константин очень хорошо преподнёс информацию. Однозначно рекомендую всем.
Руслан
Ответ организатора:
Марианна, благодарим за обратную связь! Будем рады видеть вас снова в Калининграде!
А
Нам прогулка понравилась. Экскурсовод нам сначала всё рассказывал, потом в своём темпе мы проходили по локациям: на Куршской косе, на высоте Эфа. В Зеленоградске подсказал, где самые вкусные крендели)) Обратно
мы не поехали на автобусе, остались в городе, так как детям было интереснее погулять в своё удовольствие по замурчательному городку.
На высоте Эфа на то, чтобы всё осмотреть, выйти к морю и покушать времени показалось маловато. Хорошая локация, хотелось бы подольше насладиться.

Руслан
Ответ организатора:
Александра, благодарим Вас за то, то нашли время поделиться своими впечатлениями!
Алексей
Экскурсия слегка разочаровала. Куршская коса не произвела впечатления. Танцующий лес - экскурсия ни о чем, пара обычных кривых деревьев. Сама коса место удивительное, интересная история, но смотреть нечего за те деньги что просят за экскурсию. Зеленоградск - приятное место, с удовольствием побродили. Экскурсия на сыроварню тоже интересно.
Руслан
Ответ организатора:
Алексей, благодарим за обратную связь. Мы очень огорчены вашей низкой оценкой, так как здесь вы оцениваете не наш сервис, а
творение природы.
Для вас работала профессиональная команда: аттестованный гид, комфортабельный автобус, менеджеры на посадке, гиды на сыроварне.
Приезжайте на Куршскую косу летом, чтобы влюбится в нее!

Е
Зоя-это ЧУДО!!! Максимум интересной и познавательной информации в лёгкой, доступной форме. Весь день на экскурсии прошёл на "одном дыхании".
Руслан
Ответ организатора:
Елена, мы очень рады, что вам понравилась экскурсия! Приезжайте в Калининград снова!
А
Программа по описанию совпала точно. Организатор оперативно отвечал на все вопросы. Автобус чистый, комфортабельный. Маршрут составлен удобно, правда мы не доехали до сыроварни, остались гулять в Зеленоградске. Хотелось бы чуть
больше времени на танцующий лес, но туристические группы идут одна за одной, очень много людей, не знаю возможно ли сделать нахождение там более долгим. Наш гид рассказывала всю дорогу и на местах показа объектов, информация доступная. Но почему то интонация гида часто менялась на интонацию как будто мы в русских народных сказках и сейчас начнём говорить в рифму и стихами Пушкина. Как кот-баюн 😄Это очень непривычно, с таким мы точно не сталкивались. Было неожиданно, но опыт интересный. А вообще Зоя конечно замечательный опытный гид

Ответ организатора:
Анастасия, благодарим вас за обратную связь и за приятный отклик!
В
Потрясающее и захватывающее путешествие. Гид был исключительно осведомлен и в совершенстве владел своим предметом, произнося его с отчетливой и приятной манерой. Я настоятельно советую всем посетить эту экскурсию.
Ответ организатора:
Василий, спасибо за отклик! Будем рады снова видеть в Калининграде
Э
Экскурсия, в целом, понравилась: во время перемещения между объектами озвучивалась основная информация, потому на самом объекте было достаточно времени для самостоятельного исследования и фотографирования. Но в отношении части экскурсии, проходящий
в Зеленоградске, ожидала более полную информацию о значимых объектах города, а в итоге мы прошли от городского вокзала и до середины центральной улицы, рассмотрев лишь несколько исторических зданий, далее было представлено время для самостоятельной прогулки. Хотелось бы получить более полную информацию о городе, так как выбирала экскурсию больше с целью знакомства с Зеленоградском - на Куршской Косе уже была ранее.

Руслан
Ответ организатора:
Эльвира, благодарим вас за обратную связь! Ваше мнение очень важно для нас
Екатерина
Если хотите увидеть всю красоту Калининградской области за один день - это Ваша экскурсия!
Комфортабельный автобус, знающий экскурсовод, потрясающий маршрут. Экскурсия понравилась и взрослым и детям! Природный парк Куршская коса, танцующий
лес, песчаные дюны и красота Балтийского моря! Узнали очень много интересной информации из истории края. Сделали потрясающие фото на пляже Балтийского моря! Потом прогулялись Зеленоградску, по старым улочками со сказочными домиками, по морской набережной, пообщались с котиками) Заканчивается экскурсия на фабрике, где проходит дегустация сыров, зефира, конфет. Все очень вкусно! Получили массу впечатлений, красивых фото, и вкусных подарков!
Рекомендуем!

Ответ организатора:
Екатерина, мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и Калининградская область! Приезжайте к нам летом!
С
Экскурсия супер! Гид Константин вообще огонь! Его слушали все, даже прохожие и соседние группы))) Очень интересно рассказывает. Ездили с детьми (14, 11 и 5 лет) всем понравилось. Рекомендую 100%
Ответ организатора:
Светлана, нам очень приятно читать Ваши отзывы! Мы рады стараться для вас!
О
На мой взгляд, видовые экскурсии как Куршская коса, всё-таки надо возить в сезон. Красоты Косы не увидели, так как всё было в снегу. Понятно, что надо было думать самим, когда
брали экскурсию, но мы, как люди не местные,
например думали, что возможно в этом месте, в силу каких-либо природных аномалий вода не замерзает и Коса видна…. Поэтому, есть некий момент разочарования. Сыроварня очень понравилась. Хмурое Балтийское море тоже впечатлило. Зеленоградск, с его котиками, безусловно, очень красив. Основной гид Константин и гид в сыроварне Александр отлично провели экскурии, спасибо им большое.

Ответ организатора:
Ольга, благодарим Вас за обратную связь! Обязательно приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в нашу область!
Е
Нас с мужем не впечатлило(
Ожидалось чего то большего за такие то деньги,но увы
Понятно что погодка не очень,но как то можно было обыграть это
Ну ладно съездили,вернулись и то хорошо)
Очень понравилось на сыроварня!
Ответ организатора:
Елена, благодарим вас за обратную связь!
Жаль, что вам не понравилась экскурсия, экскурсию вел профессиональный аттестованный гид, возможно погода испортила впечатление.
Приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в наш город!
Н
Отличная экскурсия! От панорам Высоты Эфа до уютных улочек Зеленоградска. Получила огромное удовольствие и тёплые воспоминания. Спасибо!

