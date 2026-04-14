Путешествие по нацпарку «Куршская коса» — это встреча с удивительной природой узкой песчаной полосы между Балтийским морем и Куршским заливом. Вы увидите Танцующий лес, авандюны и морское побережье. А затем погуляете по городу-курорту Зеленоградску и раскроете секреты вкусного сыра и шоколада на фабрике «Шаакен Дорф».

Описание экскурсии

Куршская коса

(60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы узнаете секрет этого чуда природы Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. А мы расскажем, как спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком. Отдых у моря (40–60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром

Прогулка в Зеленоградске (1 ч 40 мин)

Мы пройдёмся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые котикам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.

Посещение сыроварни «Шаакен Дорф» (1 час)

Вы посетите торговый зал, где можно купить всевозможные сладкие и молочные сувениры. Побываете на дегустации шести видов сыра и шоколада с бокалом вина.

Организационные детали

Едем на комфортабельном туристическом автобусе

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы