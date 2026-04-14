Путешествие по нацпарку «Куршская коса» — это встреча с удивительной природой узкой песчаной полосы между Балтийским морем и Куршским заливом. Вы увидите Танцующий лес, авандюны и морское побережье.
А затем погуляете по городу-курорту Зеленоградску и раскроете секреты вкусного сыра и шоколада на фабрике «Шаакен Дорф».
Описание экскурсии
Куршская коса
- Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы узнаете секрет этого чуда природы
- Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. А мы расскажем, как спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.
- Отдых у моря (40–60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром
Прогулка в Зеленоградске (1 ч 40 мин)
Мы пройдёмся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые котикам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.
Посещение сыроварни «Шаакен Дорф» (1 час)
Вы посетите торговый зал, где можно купить всевозможные сладкие и молочные сувениры. Побываете на дегустации шести видов сыра и шоколада с бокалом вина.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экосбор — 400 ₽ за чел., детям и пенсионерам — бесплатно
- Дегустация: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ — за ребёнка
в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Школьники
|1800 ₽
|Детский до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 880 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
Дата посещения: 14 апреля 2026
Всё прошло великолепно! Константин - большой профессионал! Спланировано чётко. Информации много. Речь прекрасная. Рекомендую!
Все очень понравилось!!! И маршрут, и подача информации с вниманием к деталям и юром, отдельное спасибо за это Константину. Однозначно рекомендуем!!!
Экскурсия очень познавательная и насыщенная. Надевайте удобную обувь и приготовьтесь много ходить, в том числе по лестнице. Время на экскурсии очень строго регламентировано, и это очень здорово, что все успели.
Отличная была экскурсия, нам очень понравилось, экскурсовод Константин очень хорошо преподнёс информацию. Однозначно рекомендую всем.
Марианна, благодарим за обратную связь! Будем рады видеть вас снова в Калининграде!
Нам прогулка понравилась. Экскурсовод нам сначала всё рассказывал, потом в своём темпе мы проходили по локациям: на Куршской косе, на высоте Эфа. В Зеленоградске подсказал, где самые вкусные крендели)) Обратно
Александра, благодарим Вас за то, то нашли время поделиться своими впечатлениями!
Экскурсия слегка разочаровала. Куршская коса не произвела впечатления. Танцующий лес - экскурсия ни о чем, пара обычных кривых деревьев. Сама коса место удивительное, интересная история, но смотреть нечего за те деньги что просят за экскурсию. Зеленоградск - приятное место, с удовольствием побродили. Экскурсия на сыроварню тоже интересно.
Алексей, благодарим за обратную связь. Мы очень огорчены вашей низкой оценкой, так как здесь вы оцениваете не наш сервис, а
Зоя-это ЧУДО!!! Максимум интересной и познавательной информации в лёгкой, доступной форме. Весь день на экскурсии прошёл на "одном дыхании".
Елена, мы очень рады, что вам понравилась экскурсия! Приезжайте в Калининград снова!
Программа по описанию совпала точно. Организатор оперативно отвечал на все вопросы. Автобус чистый, комфортабельный. Маршрут составлен удобно, правда мы не доехали до сыроварни, остались гулять в Зеленоградске. Хотелось бы чуть
Анастасия, благодарим вас за обратную связь и за приятный отклик!
Потрясающее и захватывающее путешествие. Гид был исключительно осведомлен и в совершенстве владел своим предметом, произнося его с отчетливой и приятной манерой. Я настоятельно советую всем посетить эту экскурсию.
Василий, спасибо за отклик! Будем рады снова видеть в Калининграде
Экскурсия, в целом, понравилась: во время перемещения между объектами озвучивалась основная информация, потому на самом объекте было достаточно времени для самостоятельного исследования и фотографирования. Но в отношении части экскурсии, проходящий
Эльвира, благодарим вас за обратную связь! Ваше мнение очень важно для нас
Если хотите увидеть всю красоту Калининградской области за один день - это Ваша экскурсия!
Комфортабельный автобус, знающий экскурсовод, потрясающий маршрут. Экскурсия понравилась и взрослым и детям! Природный парк Куршская коса, танцующий
Екатерина, мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и Калининградская область! Приезжайте к нам летом!
Экскурсия супер! Гид Константин вообще огонь! Его слушали все, даже прохожие и соседние группы))) Очень интересно рассказывает. Ездили с детьми (14, 11 и 5 лет) всем понравилось. Рекомендую 100%
Светлана, нам очень приятно читать Ваши отзывы! Мы рады стараться для вас!
На мой взгляд, видовые экскурсии как Куршская коса, всё-таки надо возить в сезон. Красоты Косы не увидели, так как всё было в снегу. Понятно, что надо было думать самим, когда
Ольга, благодарим Вас за обратную связь! Обязательно приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в нашу область!
Нас с мужем не впечатлило(
Ожидалось чего то большего за такие то деньги,но увы
Понятно что погодка не очень,но как то можно было обыграть это
Ну ладно съездили,вернулись и то хорошо)
Очень понравилось на сыроварня!
Елена, благодарим вас за обратную связь!
Жаль, что вам не понравилась экскурсия, экскурсию вел профессиональный аттестованный гид, возможно погода испортила впечатление.
Приезжайте в Калининград летом, чтобы влюбиться в наш город!
Отличная экскурсия! От панорам Высоты Эфа до уютных улочек Зеленоградска. Получила огромное удовольствие и тёплые воспоминания. Спасибо!
