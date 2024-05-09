Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Авторский тур в Калининграде

Исследовать самый западный регион России вдоль и поперек и насладиться Балтийским морем

Если вы хотите увидеть не только популярные места Калининградской области, но редкие оригинальные маршруты, то это путешествие для вас.

В первые дни вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона: самыми красивыми улицами и районами Калининграда, курортными городами на побережье Зеленоградском и Светлогорском, Танцующим лесом на Куршской косе и лучшим пляжем в Янтарном.

А потом у вас будет три свободных дня, в которые можно съездить вглубь области Правдинск и Железнодорожный, погулять по Балтийску и Балтийской косе или исследовать средневековые замки.
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.

Проживание. Будем жить в трехзвездочном отеле RiverSide, номера с удобствами, размещение двухместное. В номерах есть все необходимое (тапочки, полотенца, фен), на этаже кулер с водой, утюг и гладильная доска.

Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол». Также включен один обед в столовой при янтарном комбинате. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по маршруту, вы сможете попробовать местные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Мы встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезем в отель. Заселение после 14 часов. Если вы приезжаете раньше, можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по городу. Вечером встретимся на приветственном ужине и познакомимся.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Исследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь Победы

Завтракаем в отеле и выезжаем на обзорную экскурсию по Калининграду. Вы увидите Королевские ворота и Литовский вал, заглянете в Музей Янтаря и прогуляетесь по площади Победы. Гид расскажет, откуда в Калининграде появилась скульптура быков и что изучают в калининградском университете.

Потом поедем в Амалиенау — район немецких вилл, сохранивший размеренную атмосферу прошлого. Вы сможете посетить музей марципана в Бранденбургских воротах и отведать местные вкусности. И в завершение программы нас ждет прогулка по Рыбной деревне и острову Канта — визитной карточке города. Попробуем разгадать знаменитую загадку о семи мостах и найти всех хомлинов.

Исследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь Победы
3 день

Завораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променад

После сытного и вкусного завтрака отправляемся к Балтийскому морю — сегодня нас ждет Куршская коса! Это удивительное место, длинная песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от моря. Мы поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся шикарными песчаными дюнами и погуляем по Танцующему лесу с причудливо закрученными деревьями.

Пообедаем в рыбном ресторане и отправимся исследовать Зеленоградск. Это курортный город на побережье, где сохранились живописные немецкие домики с черепичными крышами и есть огромное колесо обозрения. Прогуляемся по променаду вдоль моря, найдем граффити с кошками и доберемся до старой водонапроной башни, где сейчас располагается музей кошек. Нагулявшись, вернемся в Калининград.

Завораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променадЗавораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променадЗавораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променадЗавораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променад
4 день

Светлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляж

Сегодня снова поедем на море — нас ждет курортный город Светлогорск. После завтрака собираемся в холле гостиницы и выезжаем. У вас будет обзорная экскурсия по Светлогорску, где вы узнаете, как город назывался раньше и кто приезжал на этот курорт. Посмотрим старые 450-летние липы, заглянем в дом Сказочника и найдем скульптуру Царевны-Лягушки.

После этого поедем в поселок Янтарный, там пообедаем на Янтарном комбинате. Вы узнаете, как добывают янтарь и побываете на карьере, где ведется добыча. Можно будет насобирать камушки с собой и почувствовать себя настоящим кладоискателем. Потом погуляем по парку Беккера и отдохнем на одном из лучших пляжей России, который первым в нашей стране получил международную награду Голубой флаг.

Вечером вернемся в отель и обменяемся своими впечатлениями.

Светлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляжСветлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляжСветлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляж
5 день

Свободный день

Балтийск. Сегодня полностью свободный день — вы можете подобрать такую программу, которую захотите. Мы предлагаем несколько дополнительных экскурсий: можно съездить в самый западный город России Балтийск, который славится своим морским флотом. А еще заглянуть на Балтийскую косу с ее фантастическими природными видами: здесь гораздо меньше туристов, чем на Куршской косе, так что можно наслаждаться видами песчаных дюн практически в одиночестве.

Средневековый замок и сыроварня. Еще есть вариант отправиться в средневековый замок Шаакен, принадлежащий Тевтонскому Ордену. Рядом находится сыроварня, на которой мы обязательно продегустируем разные виды сыра, а также шоколад. Понравившуюся продукцию можно приобрести и подарить друзьям и близким как необычный сувенир.

Рыцари Вальдау. Можно съездить в замок Вальдау и погрузиться в атмосферу рыцарства. Этот замок считается одним из наиболее сохранившихся в Калининградской области, внутри работает музей и проходят выставки, рассказывающие историю владельцев замка, факты о ремеслах, Тевтонском Ордене и жизни в Средневековье.

Правдинск и Железнодорожный. Одна из популярных экскурсий — маршрут «Правдинск-Железнодорожный», который погружает в историю Восточной Пруссии. Вы увидите множество старых немецких домов, кирху, которой больше 700 лет, булыжные мостовые, замки и заброшенный недостроенный шлюз.

Природа Роминтенской пущи. А для любителей природы есть экскурсия в Роминтенскую пущу. Это огромный природный парк с необычным красным лесом. В былые времена здесь любили охотиться немецкие правители — в лесу было много дичи. Сейчас в парке довольно большой выбор пеших и велосипедных маршрутов — можно гулять хоть весь день и открывать все новые места.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

После завтрака вы можете распланировать день так, как захотите. Рекомендуем вам выбрать экскурсию из вчерашнего списка — это одни из лучших маршрутов по Калининградской области, их стоит увидеть.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

И еще один день для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий. Не подумайте, что свободного времени слишком много: Калининградская область настолько разнообразная и многогранная, что даже трех свободных дней может не хватить. Чтобы все успеть, лучше всего выбрать экскурсию из предложенного списка и не думать о логистике и трансфере.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Завершение программы

Наше путешествие подходит к концу. Сегодня полностью свободный день — после завтрака вы можете запланировать все, что захотите. Номера нужно будет сдать до 12: можно оставить чемоданы на ресепшене и пойти гулять. Мы отвезем вас в аэропорт к нужному рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки «шведский стол»
  • Три дня экскурсий
  • Работа гида
  • Билет в музей и карьер Янтарного комбината
  • Обед в столовой Янтарного комбината
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансфер во время экскурсий
  • Экосбор на Куршской косе
  • Страховка путешественника
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного обеда)
  • Дополнительные экскурсии в 5, 6 и 7 дни
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры

Похожие туры из Калининграда

Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 мая
7 мая
9 мая
11 мая
43 900 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
г. Калининград
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
от 25 500 за человека
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Калининградская область, Светлогорск
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
от 27 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам