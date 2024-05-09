Балтийск. Сегодня полностью свободный день — вы можете подобрать такую программу, которую захотите. Мы предлагаем несколько дополнительных экскурсий: можно съездить в самый западный город России Балтийск, который славится своим морским флотом. А еще заглянуть на Балтийскую косу с ее фантастическими природными видами: здесь гораздо меньше туристов, чем на Куршской косе, так что можно наслаждаться видами песчаных дюн практически в одиночестве.

Средневековый замок и сыроварня. Еще есть вариант отправиться в средневековый замок Шаакен, принадлежащий Тевтонскому Ордену. Рядом находится сыроварня, на которой мы обязательно продегустируем разные виды сыра, а также шоколад. Понравившуюся продукцию можно приобрести и подарить друзьям и близким как необычный сувенир.

Рыцари Вальдау. Можно съездить в замок Вальдау и погрузиться в атмосферу рыцарства. Этот замок считается одним из наиболее сохранившихся в Калининградской области, внутри работает музей и проходят выставки, рассказывающие историю владельцев замка, факты о ремеслах, Тевтонском Ордене и жизни в Средневековье.

Правдинск и Железнодорожный. Одна из популярных экскурсий — маршрут «Правдинск-Железнодорожный», который погружает в историю Восточной Пруссии. Вы увидите множество старых немецких домов, кирху, которой больше 700 лет, булыжные мостовые, замки и заброшенный недостроенный шлюз.

Природа Роминтенской пущи. А для любителей природы есть экскурсия в Роминтенскую пущу. Это огромный природный парк с необычным красным лесом. В былые времена здесь любили охотиться немецкие правители — в лесу было много дичи. Сейчас в парке довольно большой выбор пеших и велосипедных маршрутов — можно гулять хоть весь день и открывать все новые места.