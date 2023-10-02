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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки из Светлогорска
Увидеть, как добывают янтарь, погулять по городу кошек и побывать на родине сыра Тильзитер
Начало: Калининград, время прибытие зависит от ваших рейсо...
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 010₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
22 июня в 14:00
29 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 8 дней»
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