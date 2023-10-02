На 8 дней – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На 8 дней» в Калининграде, цены от 32 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
34 600 за человека
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки из Светлогорска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки из Светлогорска
Увидеть, как добывают янтарь, погулять по городу кошек и побывать на родине сыра Тильзитер
Начало: Калининград, время прибытие зависит от ваших рейсо...
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 010 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
22 июня в 14:00
29 июня в 14:00
32 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
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    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    6 июля 2023
    Европа без визы: тур в Калининград
    Замечательная организация экскурсий и экскурсоводы. всем советую воспользоваться услугами этой компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 8 дней»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Всё везде и сразу в Калининграде: курорты Балтики и прусские городки из Светлогорска
  3. Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Рыбная деревня
  7. Остров Канта
  8. Балтийская коса
  9. Замок Шаакен
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 32 200 до 42 010. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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