На Рождество – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Калининграде, цены от 14 950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
69 отзывов
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
14 950 за человека
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
38 095 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
На автобусе
10 отзывов
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
29 292 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    26 августа 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Нормалдаки они шарят в теме, но без косяков не как)
  • Л
    Лариса
    7 августа 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Все великолепно, спасибо! Организация тура на пятёрку с плюсом! Молодцы! Так держать!!!
  • Н
    Нона
    5 августа 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо,за организацию, все отработано слаженно. Особенное спасибо гиду Александре. Очень хорошо и интересно,увлекательно рассказывала.
  • Г
    Галина
    4 августа 2024
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В Калининграде было много экскурсий, сделайте ссылку на интересующую для оценки. По названию не могу ее идентифицировать. Надо смотреть по местам посещения.
  • В
    Варвара
    4 августа 2024
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Великолепный отпуск в Калининграде! Мы видели всё и даже больше! Экскурсии интересные, насыщенные! Гиды классные, разные, у каждого своя изюминка
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    и особая подача! Мы с мужем влюбились в каждый увиденный уголок! Море приятных впечатлений! Лишь один минус: отель проживания. Нам достался Мартон - ужаснейшее место: убитый номер (в ванне открываешь воду - текëт из всех щелей, половина лампочек в номере не рабочие), завтраки совершенно не вкусные, обслуживание номера никакое: вода, чай, шампунь и гель - только при заселении, остальные 5 дней не приносят ничего. Ребята, меняйте партнëров, они вам всё портят! Оценку не снижаю, экскурсии классные и работа команды на хорошем уровне!

  • В
    Виктория
    28 июля 2024
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Отдыхали в Калининграде с 22.07 по 27.07.24г. Всем нам очень понравилось! Первое, что порадовало это четкая организация и планирование тура:
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    информация о месте и времени сбора, способе оплаты приходила в смс накануне экскурсий, водители и экскурсоводы предельно пунктуальны и внимательны. Сам тур нам показался живым, активным и очень интересным. Узнали для себя много нового! После тура стали еще больше интересоваться историей нашей страны и отдельных регионов. Особенное место занимает экскурсия в Балтийск с экскурсоводом Евгением (человеком с глубокими знаниями истории, по настоящему влюбленным в свою страну). В общем - очень советую. Думаю особенности природы, истории Калининградской области никого не оставят равнодушными.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  3. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийская коса
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 14 950 до 38 095. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на рождество, 82 ⭐ отзыва, цены от 14950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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