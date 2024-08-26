3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
14 950₽ за человека
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
38 095₽ за человека
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
29 292₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим26 августа 2024Нормалдаки они шарят в теме, но без косяков не как)
- ЛЛариса7 августа 2024Все великолепно, спасибо! Организация тура на пятёрку с плюсом! Молодцы! Так держать!!!
- ННона5 августа 2024Большое спасибо,за организацию, все отработано слаженно. Особенное спасибо гиду Александре. Очень хорошо и интересно,увлекательно рассказывала.
- ГГалина4 августа 2024В Калининграде было много экскурсий, сделайте ссылку на интересующую для оценки. По названию не могу ее идентифицировать. Надо смотреть по местам посещения.
- ВВарвара4 августа 2024Великолепный отпуск в Калининграде! Мы видели всё и даже больше! Экскурсии интересные, насыщенные! Гиды классные, разные, у каждого своя изюминка
- ВВиктория28 июля 2024Отдыхали в Калининграде с 22.07 по 27.07.24г. Всем нам очень понравилось! Первое, что порадовало это четкая организация и планирование тура:
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 14 950 до 38 095. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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