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информация о месте и времени сбора, способе оплаты приходила в смс накануне экскурсий, водители и экскурсоводы предельно пунктуальны и внимательны. Сам тур нам показался живым, активным и очень интересным. Узнали для себя много нового! После тура стали еще больше интересоваться историей нашей страны и отдельных регионов. Особенное место занимает экскурсия в Балтийск с экскурсоводом Евгением (человеком с глубокими знаниями истории, по настоящему влюбленным в свою страну). В общем - очень советую. Думаю особенности природы, истории Калининградской области никого не оставят равнодушными.