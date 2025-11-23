Мои заказы

Ночные туры – туры в Калининграде

Найдено 6 туров в категории «Ночные туры» в Калининграде, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
На автобусе
7 дней
1 отзыв
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
23 ноя в 14:00
24 ноя в 14:00
31 500 ₽ за человека
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
На автобусе
5 дней
-
10%
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
Увидеть замки Вальдау и Тапиау, побывать на заброшенном аэродроме и узнать о тайных организациях
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
25 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
35 190 ₽39 100 ₽ за человека
Живописные уголки янтарного края: тур по Калининградской области в мини-группе
На машине
5 дней
-
10%
Живописные уголки янтарного края: тур по Калининградской области в мини-группе
Посетить 5 городов, собрать янтарь и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени ва...
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
105 300 ₽117 000 ₽ за человека
С заботой о себе: спа-тур на побережье Балтики с экскурсиями, прогулкой на яхте и роскошными ужинами
На машине
На яхте
4 дня
С заботой о себе: спа-тур на побережье Балтики с экскурсиями, прогулкой на яхте и роскошными ужинами
Зарядиться энергией моря, насладиться водными процедурами и погулять по Балтийску и Зеленоградску
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
62 000 ₽ за человека
На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
На автобусе
3 дня
На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
Посетить остров Канта, полюбоваться пейзажами Куршской косы и погулять среди аутентичных вилл
Начало: Калининград, центр города, 13:30
Завтра в 13:30
23 ноя в 13:30
15 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ночные туры»

Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Высота Эфа
  5. Остров Канта
  6. Амалиенау
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Ночные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 15 000 до 105 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
