По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
23 ноя в 14:00
24 ноя в 14:00
31 500 ₽ за человека
-
10%
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
Увидеть замки Вальдау и Тапиау, побывать на заброшенном аэродроме и узнать о тайных организациях
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
25 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
35 190 ₽
39 100 ₽ за человека
-
10%
Живописные уголки янтарного края: тур по Калининградской области в мини-группе
Посетить 5 городов, собрать янтарь и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени ва...
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
105 300 ₽
117 000 ₽ за человека
С заботой о себе: спа-тур на побережье Балтики с экскурсиями, прогулкой на яхте и роскошными ужинами
Зарядиться энергией моря, насладиться водными процедурами и погулять по Балтийску и Зеленоградску
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
62 000 ₽ за человека
На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
Посетить остров Канта, полюбоваться пейзажами Куршской косы и погулять среди аутентичных вилл
Начало: Калининград, центр города, 13:30
Завтра в 13:30
23 ноя в 13:30
15 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
- Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
- Живописные уголки янтарного края: тур по Калининградской области в мини-группе
- С заботой о себе: спа-тур на побережье Балтики с экскурсиями, прогулкой на яхте и роскошными ужинами
- На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Комбинированные" можно забронировать 6 авторских туров от 15 000 до 105 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Калининграде на 2025 год по теме «Комбинированные», 1 ⭐ отзыв, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь