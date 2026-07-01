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Новый год в европейской атмосфере и города с открыток

Дважды встретить 2024, погреться в сауне 1 января, раскрыть секреты двух городов и одного леса
Море, хвойный лес и красочные ярмарки с ароматом кунжутных крендельков и глинтвейна — кажется, мы вывели формулу идеального Нового года! А ещё вас ждут салют и шампанское на побережье, неограниченный
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доступ к бассейну и сауне 1 января, увлекательные рассказы о тайнах бывшего Кёнигсберга и элитного Светлогорска.

Вы посмотрите на изящные виллы, украшенные гирляндами, потанцуете вместе с деревьями причудливого леса и насладитесь безмятежностью Куршской косы.

Новый год в европейской атмосфере и города с открыток
Новый год в европейской атмосфере и города с открыток
Новый год в европейской атмосфере и города с открыток

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дважды

Вы прилетите в Калининград, после размещения в хостеле (до 13:00) познакомитесь с организаторами и приключения начнутся! Пойдём гулять по Амалиенау, старинному району города, и погружаться в расслабленную европейскую атмосферу с разлитым в воздухе предвкушением новогоднего волшебства. Пройдёмся по петляющим улочкам с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуемся гирляндами на особняках. Мы раскроем вам тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.

После поедем на остров Иммануила Канта с кафедральный собором 14 века в стиле балтийской готики и живописным парком. Вы узнаете, каким был «город в городе» раньше, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила философа спасла собор.

Новый год встретим дважды. Сначала — по московскому времени за ужином из местных продуктов и историями о праздничных традициях Кёнигсберга. А затем — на побережье Зеленоградска с салютом, шампанским и шумом прибоя. Рассмотрим черепичные крыши домов в уютных переулках курорта, погреемся глинтвейном и вернёмся в хостел отдыхать.

Прогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дваждыПрогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дваждыПрогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дваждыПрогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дважды
2 день

День отдыха

Сегодня никуда не надо спешить! Можно медленно смаковать первый день наступившего года: проспать до позднего завтрака, днём попариться в сауне, поплавать в бассейне, поиграть в настольные игры, посмотреть кино или пойти гулять по притихшему после бессонной ночи городу. Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
3 день

Куршская коса, Танцующий лес, релакс в сауне

После завтрака отправляемся на знаменитую узкую полоску суши, омываемую Балтийским морем и Куршским заливом — Куршскую косу. Национальный парк привлекает путешественников живописными природными ландшафтами и чарующим флёром спокойствия. По экотропе меж зелёных сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся песчаным покрывалом, движимым ветрами Балтики.

Перекусив, продолжим путь на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, откуда нам откроется панорама всей Куршской косы.

Побываем и в загадочном Танцующем лесу с изогнутыми хвойными деревьями. Вечером вернёмся, и после ужина вы расслабитесь в бассейне и сауне.

Куршская коса, Танцующий лес, релакс в саунеКуршская коса, Танцующий лес, релакс в сауне
4 день

Очарование Светлогорска, свободное время, отъезд

В этот день будем исследовать Светлогорск — элитный морской курорт Восточной Пруссии. Как бывший Раушен, не имея выхода к морю, стал вип-локацией? В чём его отличие от других прибрежных городков? И почему здесь столько говорят о писателе-сказочнике, композиторе и художнике Гофмане? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, посмотрите на изящные виллы, затерянные в хвойном лесу, восхититесь силой балтийской стихии и немецкой архитектурой.

Ориентировочно в 14:00 вернёмся в Калининград. Оставшуюся часть дня вы можете провести, отдыхая в городе или отправившись за сувенирами. Выезд из номеров — до 15:00.

Очарование Светлогорска, свободное время, отъездОчарование Светлогорска, свободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)69 000 ₽
2-местный номер с собственной ванной комнатой (при бронировании тура для двух человек)76 500 ₽
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки и ужины, в том числе новогодний
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Все экскурсии по программе
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор и турналог
  • Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Обеды
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, до 12:00
Завершение: Калининград, до 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 92 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
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рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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