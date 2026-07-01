Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Амалиенау, остров Канта, встреча Нового года дважды
Вы прилетите в Калининград, после размещения в хостеле (до 13:00) познакомитесь с организаторами и приключения начнутся! Пойдём гулять по Амалиенау, старинному району города, и погружаться в расслабленную европейскую атмосферу с разлитым в воздухе предвкушением новогоднего волшебства. Пройдёмся по петляющим улочкам с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуемся гирляндами на особняках. Мы раскроем вам тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.
После поедем на остров Иммануила Канта с кафедральный собором 14 века в стиле балтийской готики и живописным парком. Вы узнаете, каким был «город в городе» раньше, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила философа спасла собор.
Новый год встретим дважды. Сначала — по московскому времени за ужином из местных продуктов и историями о праздничных традициях Кёнигсберга. А затем — на побережье Зеленоградска с салютом, шампанским и шумом прибоя. Рассмотрим черепичные крыши домов в уютных переулках курорта, погреемся глинтвейном и вернёмся в хостел отдыхать.
День отдыха
Сегодня никуда не надо спешить! Можно медленно смаковать первый день наступившего года: проспать до позднего завтрака, днём попариться в сауне, поплавать в бассейне, поиграть в настольные игры, посмотреть кино или пойти гулять по притихшему после бессонной ночи городу. Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.
Куршская коса, Танцующий лес, релакс в сауне
После завтрака отправляемся на знаменитую узкую полоску суши, омываемую Балтийским морем и Куршским заливом — Куршскую косу. Национальный парк привлекает путешественников живописными природными ландшафтами и чарующим флёром спокойствия. По экотропе меж зелёных сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся песчаным покрывалом, движимым ветрами Балтики.
Перекусив, продолжим путь на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, откуда нам откроется панорама всей Куршской косы.
Побываем и в загадочном Танцующем лесу с изогнутыми хвойными деревьями. Вечером вернёмся, и после ужина вы расслабитесь в бассейне и сауне.
Очарование Светлогорска, свободное время, отъезд
В этот день будем исследовать Светлогорск — элитный морской курорт Восточной Пруссии. Как бывший Раушен, не имея выхода к морю, стал вип-локацией? В чём его отличие от других прибрежных городков? И почему здесь столько говорят о писателе-сказочнике, композиторе и художнике Гофмане? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, посмотрите на изящные виллы, затерянные в хвойном лесу, восхититесь силой балтийской стихии и немецкой архитектурой.
Ориентировочно в 14:00 вернёмся в Калининград. Оставшуюся часть дня вы можете провести, отдыхая в городе или отправившись за сувенирами. Выезд из номеров — до 15:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)
|69 000 ₽
|2-местный номер с собственной ванной комнатой (при бронировании тура для двух человек)
|76 500 ₽
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки и ужины, в том числе новогодний
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Все экскурсии по программе
- Услуги гидов и турлидеров
- Экологический сбор и турналог
- Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансферы из/в аэропорт
- Обеды
- Алкогольные напитки