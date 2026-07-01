Вы прилетите в Калининград, после размещения в хостеле (до 13:00) познакомитесь с организаторами и приключения начнутся! Пойдём гулять по Амалиенау, старинному району города, и погружаться в расслабленную европейскую атмосферу с разлитым в воздухе предвкушением новогоднего волшебства. Пройдёмся по петляющим улочкам с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуемся гирляндами на особняках. Мы раскроем вам тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.

После поедем на остров Иммануила Канта с кафедральный собором 14 века в стиле балтийской готики и живописным парком. Вы узнаете, каким был «город в городе» раньше, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила философа спасла собор.

Новый год встретим дважды. Сначала — по московскому времени за ужином из местных продуктов и историями о праздничных традициях Кёнигсберга. А затем — на побережье Зеленоградска с салютом, шампанским и шумом прибоя. Рассмотрим черепичные крыши домов в уютных переулках курорта, погреемся глинтвейном и вернёмся в хостел отдыхать.