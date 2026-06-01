Проснёмся пораньше и отправимся на Куршскую косу. Вы увидите песчаную насыпь длиной 100 км — самую протяжённую в мире. Поднимемся на высоту Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море. На побережье у вас будет время, чтобы спокойно пройтись и сделать красивые кадры.

Прогуляемся по необычному Танцующему лесу — артистами здесь стали деревья, чьи стволы причудливо извиваются. После обеда поедем в Зеленоградск, известный как город кошек. Во время прогулки нам встретятся домики для животных, автоматы с кормом и ожидающие угощений пушистые горожане.

Почувствуем себя туристами из прошлого века и пройдём по променаду, посетим частный музей и завершим день на вкусной ноте — вас ждёт дегустация сыров и шоколада на местной сыроварне.

К вечеру вернёмся в Калининград.