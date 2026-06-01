Мы устроим настоящий девичник, во время которого вы увидите главные достопримечательности Калининграда и области: роскошные особняки и сказочные немецкие виллы, старинные форты и Кафедральный собор.
Вы прогуляетесь по Светлогорску и городу кошек Зеленоградску, подниметесь на высоту Эфа и сделаете красивые кадры на берегу моря. А ещё понаблюдаете за добычей «балтийского золота» — янтаря.
Описание тура
Организационные детали
7+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Калининград, где начнём знакомиться с прошлым удивительного города на авто-пешеходной экскурсии. Вы увидите остров Канта и Кафедральный собор, побываете в Рыбной деревне и осмотрите форты, крепости и ворота города. Обязательно посетим уютные улочки с роскошными особняками в стиле модерн.
После отвезём вас в ваш отель, свободное время. Подскажем, куда лучше сходить и где самостоятельно погулять или перекусить.
Куршская коса и котики Зеленоградска
Проснёмся пораньше и отправимся на Куршскую косу. Вы увидите песчаную насыпь длиной 100 км — самую протяжённую в мире. Поднимемся на высоту Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море. На побережье у вас будет время, чтобы спокойно пройтись и сделать красивые кадры.
Прогуляемся по необычному Танцующему лесу — артистами здесь стали деревья, чьи стволы причудливо извиваются. После обеда поедем в Зеленоградск, известный как город кошек. Во время прогулки нам встретятся домики для животных, автоматы с кормом и ожидающие угощений пушистые горожане.
Почувствуем себя туристами из прошлого века и пройдём по променаду, посетим частный музей и завершим день на вкусной ноте — вас ждёт дегустация сыров и шоколада на местной сыроварне.
К вечеру вернёмся в Калининград.
Янтарный и Светлогорск
После завтрака поедем в Янтарный. Время выезда зависит от того, во сколько сегодня вы улетаете домой. Мы посетим Янтарный комбинат и побываем на его смотровой площадке, где с высоты 50 метров увидим, как в карьере добывают «балтийское золото».
Затем прогуляемся по сказочным улочкам Светлогорска, пройдёмся по знаменитому променаду и полюбуемся некогда любимым немецким курортом — Раушеном (так раньше назывался город). Во время экскурсии пообедаем, а после трапезы мы отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|58 240 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки и 1 кофе-пауза
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Органный концерт
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Проживание
- Обеды и ужины