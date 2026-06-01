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Девичник в Калининграде: уютные городки на Балтике, Куршская коса и европейская атмосфера

Погулять по Танцующему лесу, посмотреть на добычу янтаря и послушать самый большой орган в России
Приглашаем в край с русским сердцем и немецкой душой.

Мы устроим настоящий девичник, во время которого вы увидите главные достопримечательности Калининграда и области: роскошные особняки и сказочные немецкие виллы, старинные форты и Кафедральный собор.

Вы прогуляетесь по Светлогорску и городу кошек Зеленоградску, подниметесь на высоту Эфа и сделаете красивые кадры на берегу моря. А ещё понаблюдаете за добычей «балтийского золота» — янтаря.
Девичник в Калининграде: уютные городки на Балтике, Куршская коса и европейская атмосфера
Девичник в Калининграде: уютные городки на Балтике, Куршская коса и европейская атмосфера
Девичник в Калининграде: уютные городки на Балтике, Куршская коса и европейская атмосфера

Описание тура

Организационные детали

7+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Калининград, где начнём знакомиться с прошлым удивительного города на авто-пешеходной экскурсии. Вы увидите остров Канта и Кафедральный собор, побываете в Рыбной деревне и осмотрите форты, крепости и ворота города. Обязательно посетим уютные улочки с роскошными особняками в стиле модерн.

После отвезём вас в ваш отель, свободное время. Подскажем, куда лучше сходить и где самостоятельно погулять или перекусить.

Добро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в КалининградДобро пожаловать в Калининград
2 день

Куршская коса и котики Зеленоградска

Проснёмся пораньше и отправимся на Куршскую косу. Вы увидите песчаную насыпь длиной 100 км — самую протяжённую в мире. Поднимемся на высоту Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море. На побережье у вас будет время, чтобы спокойно пройтись и сделать красивые кадры.

Прогуляемся по необычному Танцующему лесу — артистами здесь стали деревья, чьи стволы причудливо извиваются. После обеда поедем в Зеленоградск, известный как город кошек. Во время прогулки нам встретятся домики для животных, автоматы с кормом и ожидающие угощений пушистые горожане.

Почувствуем себя туристами из прошлого века и пройдём по променаду, посетим частный музей и завершим день на вкусной ноте — вас ждёт дегустация сыров и шоколада на местной сыроварне.

К вечеру вернёмся в Калининград.

Куршская коса и котики ЗеленоградскаКуршская коса и котики ЗеленоградскаКуршская коса и котики ЗеленоградскаКуршская коса и котики Зеленоградска
3 день

Янтарный и Светлогорск

После завтрака поедем в Янтарный. Время выезда зависит от того, во сколько сегодня вы улетаете домой. Мы посетим Янтарный комбинат и побываем на его смотровой площадке, где с высоты 50 метров увидим, как в карьере добывают «балтийское золото».

Затем прогуляемся по сказочным улочкам Светлогорска, пройдёмся по знаменитому променаду и полюбуемся некогда любимым немецким курортом — Раушеном (так раньше назывался город). Во время экскурсии пообедаем, а после трапезы мы отвезём вас в аэропорт.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник58 240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и 1 кофе-пауза
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Органный концерт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Калининград, аэропорт Храброво, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
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войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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