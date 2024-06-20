Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.
Проживание. В отеле «Европа 3*» (Калининград) или «Exclusive 3*» (Зеленоградск) в зависимости от дат. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с достопримечательностями Калининграда
Встречаемся в аэропорту и после обеда отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду. Начнём с острова Иммануила Канта, где находится могила философа. Увидим Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом и Рыбную деревню — историко-этнографический комплекс с европейской атмосферой, которую создают красные черепичные крыши домов, круглые башенки и цветы на окнах. Посетим Музей марципана и проедем по самым интересным местам столицы Калининградской области.
От площади Победы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим зоопарк и бронзовый памятник «Борющиеся зубры», подаренный Кёнигсбергу министерством культуры Пруссии — я расскажу, чем он знаменит у местных. Вы узнаете историю средневекового города и услышите о знаковых событиях в его прошлом. После размещения в отеле — свободное время.
Национальный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварни
Встанем пораньше и в 08:00 отправимся исследовать национальный парк «Куршская коса», который хранит в себе множество легенд. Вы увидите не только полосу суши, впадающую в Балтийское море. Мы поднимемся на смотровую площадку «Высота Эфа» или посетим таинственное озеро Лебедь, попробуем разгадать секреты Танцующего леса и услышим, как «поёт» песок на косе.
Пообедав, прогуляемся по Зеленоградску, где вас ждут кошки-великаны на стенах зданий, разнообразные памятники мурлыкам, а в лавках можно будет приобрести сувениры с котиками. Завершим экскурсию посещением сыроварни «Шаакен Дорф», где вы понаблюдаете за производством и продегустируете разные виды сыра. После 16:00 — свободное время.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
В этот день побываем в городе Светлогорск и посёлке Янтарный. Вы полюбуетесь живописными местами побережья и узнаете много интересного о янтаре: о стадиях обработки, в результате которых камень открывает свою красоту миру, сколько цветов у подлинника, какой цвет самый редкий и какой «аналог» янтарной комнаты Санкт-Петербурга есть в Калининградской области.
Мы прогуляемся по парку Беккера и самому красивому пляжу Балтики. После обеда в местном кафе, если позволят погода и время, посетим природную фотозону — Филинскую бухту, чтобы пофотографироваться на фоне моря и обрывистого клифового берега.
В Светлогорске посмотрим на водонапорную башню — визитку Раушена, как раньше назывался город, капеллу «Мария — звезда моря», Янтарь-холл и многое другое. Вы насладитесь расслабленной атмосферой курорта и подышите чистым лесным воздухом. В 17:00 вернёмся в отель, свободное время.
Балтийск и Балтийская коса
Утром, в 09:00, отправляемся на экскурсию по Балтийску и Балтийской косе. Столетиями морские ворота Пруссии старались укрепить, и вы увидите эти военные сооружения, а картину дополнят военные корабли у берега и торговые контейнеровозы, проходящие через пролив. Посетим крепость Пиллау в форме пятиконечной звезды, окружённую рвами с водой. Осмотрим маяк и мол с Елизаветой Петровной и её конем.
Затем на пароме переправимся на Балтийскую косу. Побываем в музее «Старый Люнет», где хранится шифровальная машина «Энигма». Устроим небольшую фотосессию у руин форта Западный. Прогуляемся по малолюдному пляжу на Балтийской косе и попробуем найти янтарь. В 18:00 — возвращение в отель, свободное время.
Отъезд
После завтрака, в 12:00 — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт и по программе на 20-местных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Экскурсионное обслуживание
- Экосбор на Куршскую косу
- Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
- Помощь в организации дополнительного проживания на день до старта тура или на день после окончания тура (при необходимости)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно
- Ужины