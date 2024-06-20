Первый раз в Калининград: приятное знакомство

Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
В нашем путешествии мы покажем вам самые знаковые места края и расскажем о том, чего многие не знают. Побываем в курортном Светлогорске, «кошачьем» Зеленоградске и когда-то военном Балтийске. Раскроем секреты
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Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь.

Вы научитесь отличать поддельные камни от настоящих, продегустируете сыры в местной сыроварне, прокатитесь на пароме и послушаете увлекательные факты о судьбоносных событиях в прошлом Калининграда.

У вас также будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно исследовать заинтересовавшие уголки.

Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.

Проживание. В отеле «Европа 3*» (Калининград) или «Exclusive 3*» (Зеленоградск) в зависимости от дат. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с достопримечательностями Калининграда

Встречаемся в аэропорту и после обеда отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду. Начнём с острова Иммануила Канта, где находится могила философа. Увидим Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом и Рыбную деревню — историко-этнографический комплекс с европейской атмосферой, которую создают красные черепичные крыши домов, круглые башенки и цветы на окнах. Посетим Музей марципана и проедем по самым интересным местам столицы Калининградской области.

От площади Победы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим зоопарк и бронзовый памятник «Борющиеся зубры», подаренный Кёнигсбергу министерством культуры Пруссии — я расскажу, чем он знаменит у местных. Вы узнаете историю средневекового города и услышите о знаковых событиях в его прошлом. После размещения в отеле — свободное время.

Знакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями Калининграда
2 день

Национальный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварни

Встанем пораньше и в 08:00 отправимся исследовать национальный парк «Куршская коса», который хранит в себе множество легенд. Вы увидите не только полосу суши, впадающую в Балтийское море. Мы поднимемся на смотровую площадку «Высота Эфа» или посетим таинственное озеро Лебедь, попробуем разгадать секреты Танцующего леса и услышим, как «поёт» песок на косе.

Пообедав, прогуляемся по Зеленоградску, где вас ждут кошки-великаны на стенах зданий, разнообразные памятники мурлыкам, а в лавках можно будет приобрести сувениры с котиками. Завершим экскурсию посещением сыроварни «Шаакен Дорф», где вы понаблюдаете за производством и продегустируете разные виды сыра. После 16:00 — свободное время.

Национальный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварниНациональный парк «Куршская коса», прогулка по Зеленоградску, посещение сыроварни
3 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

В этот день побываем в городе Светлогорск и посёлке Янтарный. Вы полюбуетесь живописными местами побережья и узнаете много интересного о янтаре: о стадиях обработки, в результате которых камень открывает свою красоту миру, сколько цветов у подлинника, какой цвет самый редкий и какой «аналог» янтарной комнаты Санкт-Петербурга есть в Калининградской области.

Мы прогуляемся по парку Беккера и самому красивому пляжу Балтики. После обеда в местном кафе, если позволят погода и время, посетим природную фотозону — Филинскую бухту, чтобы пофотографироваться на фоне моря и обрывистого клифового берега.

В Светлогорске посмотрим на водонапорную башню — визитку Раушена, как раньше назывался город, капеллу «Мария — звезда моря», Янтарь-холл и многое другое. Вы насладитесь расслабленной атмосферой курорта и подышите чистым лесным воздухом. В 17:00 вернёмся в отель, свободное время.

Посёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и Светлогорск
4 день

Балтийск и Балтийская коса

Утром, в 09:00, отправляемся на экскурсию по Балтийску и Балтийской косе. Столетиями морские ворота Пруссии старались укрепить, и вы увидите эти военные сооружения, а картину дополнят военные корабли у берега и торговые контейнеровозы, проходящие через пролив. Посетим крепость Пиллау в форме пятиконечной звезды, окружённую рвами с водой. Осмотрим маяк и мол с Елизаветой Петровной и её конем.

Затем на пароме переправимся на Балтийскую косу. Побываем в музее «Старый Люнет», где хранится шифровальная машина «Энигма». Устроим небольшую фотосессию у руин форта Западный. Прогуляемся по малолюдному пляжу на Балтийской косе и попробуем найти янтарь. В 18:00 — возвращение в отель, свободное время.

Балтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская коса
5 день

Отъезд

После завтрака, в 12:00 — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт и по программе на 20-местных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экосбор на Куршскую косу
  • Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
  • Помощь в организации дополнительного проживания на день до старта тура или на день после окончания тура (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
Завершение: Калининград, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскЗеленоградскБалтийскБалтийская косаВсе туры5-дневные турыТанцующий лес

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