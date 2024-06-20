Встречаемся в аэропорту и после обеда отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду. Начнём с острова Иммануила Канта, где находится могила философа. Увидим Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом и Рыбную деревню — историко-этнографический комплекс с европейской атмосферой, которую создают красные черепичные крыши домов, круглые башенки и цветы на окнах. Посетим Музей марципана и проедем по самым интересным местам столицы Калининградской области.

От площади Победы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим зоопарк и бронзовый памятник «Борющиеся зубры», подаренный Кёнигсбергу министерством культуры Пруссии — я расскажу, чем он знаменит у местных. Вы узнаете историю средневекового города и услышите о знаковых событиях в его прошлом. После размещения в отеле — свободное время.