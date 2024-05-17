Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
зУнают, как капитаны бороздили океаны и моря на судне «Витязь», и раскроют удивительные тайны в музее «Фридландские ворота».
Вас ждут экскурсии по главным достопримечательностям Калининграда, прогулки по Куршской или Балтийской косе, море легенд и открытий. Проживание в отеле 3*, завтраки и обеды уже включены в стоимость.
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июн
июл
авг
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможна иная комбинация экскурсий и квестов (по запросу).
Если группа едет на поезде, то питание в поезде оплачивается самостоятельно.
Проживание. Будем жить в отелях 3*. В зависимости от наличия свободных мест возможно размещение в гостинице «Берлин», отеле «Европа», отеле «Ибис», гостинице «Калининград» и отеле «Балтика». 2-местное размещение в номерах «стандарт».
Питание. В программу входит 2 завтрака в отеле и 3 обеда по программе. Ужин — за доплату.
Дети. Участие возможно с 7 лет. По условиям программы на каждые 10 школьников заложен 1 взрослый сопровождающий, доплат за них нет. Минимальная группа от 20 чел. (школьники) + 2 сопровождающих.
Транспорт. Передвигаться будем на туристическом автобусе комфорт-класса. Автобус проходит осмотр на перевозку детей в обязательном порядке. Заявку в ГИБДД на экскурсию подаёт организатор.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду и в Музее Мирового океана
Встретим вас в аэропорту Храброво или на Южном ж. -д. вокзале, после чего отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите главные достопримечательности города: атмосферные европейские улочки, роскошные особняки в стиле модерн и знаменитый Кафедральный собор.
После обеда в кафе заглянем в Музей Мирового океана — на научно-исследовательское судно «Витязь». Когда-то оно бороздило просторы морей и океанов, а теперь здесь создан музей с воссозданными каютами капитана и кают-компаниями.
Отвезём вас в отель, а затем — свободное время.
Программа на выбор
Вы сможете выбрать подходящую вам программу дня.
Вариант 1. Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу. В период весны-осени побываем на орнитологической станции, где экскурсию нам проведёт профессиональный орнитолог! А в осенне-весенний период станция будет закрыта, поэтому мы отправимся знакомиться с историей Куршской косы в визит-центр «Музейный комплекс».
Любоваться панорамным видом будем со смотровой площадки высоты Эфа — это песчаная дюна Ореховая высотой 60 метров! Отсюда откроется живописная панорама Куршского залива. Пообедаем в местном ресторане.
Вариант 2. Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска. Вы увидите военные корабли, а затем мы переправимся на пароме и рассмотрим форты.
В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки. Пообедаем в Балтийске и поедем назад в отель.
Музей «Фридландские ворота» и замок Шаакен
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в музей «Фридландские ворота». В формате командной квест-игры дети будут разгадывать загадки и знакомиться с историей форта 19 века.
Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии. А ещё школьники попробуют себя в стрельбе из арбалета, сразятся на мечах и примерят рыцарские доспехи для самых эффектных кадров. Пообедаем в таверне замка и поедем в аэропорт Храброво или на Южный ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- 2 завтрака в отеле и 3 обеда по программе
- Групповой трансфер от аэропорта/ж. - д. вокзала и обратно во 2-й день
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор за въезд на Куршскую косу
- Билет на паром в Балтийске
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе на туристическом автобусе комфорт-класса
- По условиям программы на каждые 10 школьников заложен 1 взрослый сопровождающий, доплат за них нет
Что не входит в цену
- Ужины в отеле от 450 руб. с человека за 1 ужин
- Билеты до Калининграда и обратно