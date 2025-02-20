Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 11:30 отправимся в Балтийск, ранее носивший название Пиллау. Прогуляемся по самой западной набережной России, посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чем подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра. Увидим шведскую крепость Пиллау 17 века или заглянем в Музей Балтийского флота.

В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.