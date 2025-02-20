Увидим главные достопримечательности Калининграда и отыщем хомлинов — сказочных человечков, которые «обитают» по всему городу.
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Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Золотая бухта» 3*, «Шерлок», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Академическая».
*Фото гостиницы «Академическая» взяты с сайта zfhotel.ru
Питание. При размещении в гостинице «Турист», «Шерлок» и «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Балтийск - самый западный город России
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 11:30 отправимся в Балтийск, ранее носивший название Пиллау. Прогуляемся по самой западной набережной России, посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чем подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра. Увидим шведскую крепость Пиллау 17 века или заглянем в Музей Балтийского флота.
В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.
Экскурсия по Калининграду
Утром начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.
Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.
В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.
Правдинск и Железнодорожный
Утром вновь поедем за пределы Калининграда — там тоже много интересного. Посетим город Правдинск, ранее носивший название Фридланд, и поднимемся на колокольню кирху Святого Георгия. Отсюда в 19 веке русские офицеры следили за ходом сражения войск с Наполеоном. А ещё увидим дом, который описан в романе Льва Толстого «Война и мир».
Переместимся в Железнодорожный, основанный ещё в 14 веке! Всё началось с замка Гердауэн и разрослось до небольшого поселения. Здесь царит атмосфера Средневековья, будто вот-вот по улочке пройдёт дама в платье или проскачет верхом рыцарь в доспехах. Осмотрим кирху, замковую мельницу и заглянем в антуражное кафе-музей «Патефон». Затем осмотрим шлюз Мазурского канала.
В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.
Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»
В 9:00 поедем исследовать средневековое наследие Калининградской области, земли которой раньше принадлежали Восточной Пруссии. Посетим Гвардейск, где в конце 17 века останавливалось «Великое посольство» Петра I. Затем осмотрим замок Тапиау, построенный для рыцарей Тевтонского ордена. У крепости удивительная история: она успела побывать и резиденцией герцога, и приютом для бедных, и даже тюрьмой. Отсюда переместимся в Вальдау — прусский замок тевтонцев, возведённый в 13 веке.
Следующая локация — форт № 1 «Штайн», который входил в кольцевую систему защитных сооружений «Ночная перина Кёнигсберга». За ней жители города должны были спать спокойно — врагам не пробиться сквозь форты. Вы узнаете историю построек, услышите про эпоху боёв и балов, менестрелей и рыцарей, отважных воинов и прекрасных дам.
В 15:00 завершим экскурсию и поедем в Калининград.
Зеленоградск и Светлогорск
С утра отправимся в путешествие по некогда знаменитым прусским курортам: в Зеленоградск, он же Кранц, и Светлогорск — Раушен. В Зеленоградске погуляем по променаду, осмотрим водонапорную башню и полюбуемся морем. А ещё здесь очень много пушистых обитателей — кошки снуют тут и там. Для них создан даже создали свой маленький городок с домиками, где они могут поспать, поиграть и поесть.
Далее побываем в Светлогорске — по-настоящему сказочном месте. Будем прогуливаться вдоль старинных немецких вилл, вдыхать морской бриз, смешанный с хвойными ароматами, и отдыхать от городской суеты, шума и вечной спешки. Здесь царит спокойная атмосфера.
В 15:30 завершим экскурсию и поедем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Академическая», 2-местное
|16 685 ₽
|Гостиница «Академическая», 1-местное
|20 880 ₽
|Гостиница Smart KDO, 2-местное
|19 280 ₽
|Гостиница Smart KDO, 1-местное
|28 045 ₽
|Гостиница «Пруссия», 2-местное
|19 565 ₽
|Гостиница «Пруссия», 1-местное
|28 625 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 2-местное
|22 115 ₽
|Гостиница «Золотая бухта», 1-местное
|26 765 ₽
|Гостиница «Шерлок», 2-местное
|24 565 ₽
|Гостиница «Шерлок», 1-местное
|29 260 ₽
|Гостиница «Турист», 2-местное
|26 755 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|40 685 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|25 305 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|37 785 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт - от 1300 ₽
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- Гостиница «Академическая» 3* - 15 450-16 685₽ за 2-местное размещение и 15 950-17 065 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница Smart KDO - 19 280 ₽ за 2-местное размещение и 28 045 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Пруссия» - 19 565 ₽ за 2-местное размещение и 28 625 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Золотая бухта» 3* - 22 115 ₽ за 2-местное размещение и 26 765 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Шерлок» с завтраком - 24 565 ₽ за 2-местное размещение и 29 260 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 25 600-26 755 ₽ за 2-местное размещение и 38 365-40 685 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 24 150-25 305 ₽ за 2-местное размещение и 35 175-37 785₽ за 1-местное размещение
- Обращаем внимание: в связи со сменой сезонности в отеле цены при бронировании в отдельные даты могут незначительно отличаться