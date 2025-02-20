Тур по Прусским курортам: Пиллау, Тапиау, Фридланд, Раушен и Кранц

Подняться на колокольню кирхи, увидеть рыцарские замки и найти всех хомлинов
Приглашаем отправиться в прошлое и почувствовать себя жителями Восточной Пруссии 20 века, которые путешествуют по городам-курортам.

Увидим главные достопримечательности Калининграда и отыщем хомлинов — сказочных человечков, которые «обитают» по всему городу.

Сделаем
читать дальше

милые кадры кошек в Зеленоградске и побродим по улочкам Светлогорска, мимо старинных вилл и высоких сосен.

А ещё посетим более редкие локации: Балтийск — самый западный город России, Гвардейск, где бывал и сам Пётр I, Правдинск с сохранившимся домом из романа «Война и мир» и Железнодорожный.

Тур по Прусским курортам: Пиллау, Тапиау, Фридланд, Раушен и Кранц
Тур по Прусским курортам: Пиллау, Тапиау, Фридланд, Раушен и Кранц
Тур по Прусским курортам: Пиллау, Тапиау, Фридланд, Раушен и Кранц

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Академическая» 3*, Smart KDO, «Пруссия», «Золотая бухта» 3*, «Шерлок», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Академическая».

*Фото гостиницы «Академическая» взяты с сайта zfhotel.ru

Питание. При размещении в гостинице «Турист», «Шерлок» и «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Балтийск - самый западный город России

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу (трансфер за доплату). В 11:30 отправимся в Балтийск, ранее носивший название Пиллау. Прогуляемся по самой западной набережной России, посмотрим на военные корабли и пройдём по улицам, помнящим шаги Петра I. Побываем в гавани, где стоял знаменитый ледокол «Ермак», и полюбуемся довоенной архитектурой. В Балтийске есть чем подивиться: старинные крепости, храмы, маяк, скульптуры Елизаветы и Петра. Увидим шведскую крепость Пиллау 17 века или заглянем в Музей Балтийского флота.

В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.

Балтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город РоссииБалтийск - самый западный город России
2 день

Экскурсия по Калининграду

Утром начнём знакомство с удивительным городом, в котором сочетаются и средневековые черты, и очарование 20 века, и современные европейские традиции. Сегодня увидим главные достопримечательности Калининграда: побываем в районе, где сохранились старинные немецкие виллы, осмотрим городские ворота, бастионы и башни. Увидим многочисленные мосты, кирхи и, конечно, Кафедральный собор.

Заедем в магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где вы узнаете, как появилось это необычное лакомство, полюбуетесь невероятными изделиями из марципана и по желанию сможете отведать местного деликатеса.

В 18:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
3 день

Правдинск и Железнодорожный

Утром вновь поедем за пределы Калининграда — там тоже много интересного. Посетим город Правдинск, ранее носивший название Фридланд, и поднимемся на колокольню кирху Святого Георгия. Отсюда в 19 веке русские офицеры следили за ходом сражения войск с Наполеоном. А ещё увидим дом, который описан в романе Льва Толстого «Война и мир».

Переместимся в Железнодорожный, основанный ещё в 14 веке! Всё началось с замка Гердауэн и разрослось до небольшого поселения. Здесь царит атмосфера Средневековья, будто вот-вот по улочке пройдёт дама в платье или проскачет верхом рыцарь в доспехах. Осмотрим кирху, замковую мельницу и заглянем в антуражное кафе-музей «Патефон». Затем осмотрим шлюз Мазурского канала.

В 17:00 завершим экскурсию и вернёмся в Калининград.

Правдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и Железнодорожный
4 день

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»

В 9:00 поедем исследовать средневековое наследие Калининградской области, земли которой раньше принадлежали Восточной Пруссии. Посетим Гвардейск, где в конце 17 века останавливалось «Великое посольство» Петра I. Затем осмотрим замок Тапиау, построенный для рыцарей Тевтонского ордена. У крепости удивительная история: она успела побывать и резиденцией герцога, и приютом для бедных, и даже тюрьмой. Отсюда переместимся в Вальдау — прусский замок тевтонцев, возведённый в 13 веке.

Следующая локация — форт № 1 «Штайн», который входил в кольцевую систему защитных сооружений «Ночная перина Кёнигсберга». За ней жители города должны были спать спокойно — врагам не пробиться сквозь форты. Вы узнаете историю построек, услышите про эпоху боёв и балов, менестрелей и рыцарей, отважных воинов и прекрасных дам.

В 15:00 завершим экскурсию и поедем в Калининград.

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»
5 день

Зеленоградск и Светлогорск

С утра отправимся в путешествие по некогда знаменитым прусским курортам: в Зеленоградск, он же Кранц, и Светлогорск — Раушен. В Зеленоградске погуляем по променаду, осмотрим водонапорную башню и полюбуемся морем. А ещё здесь очень много пушистых обитателей — кошки снуют тут и там. Для них создан даже создали свой маленький городок с домиками, где они могут поспать, поиграть и поесть.

Далее побываем в Светлогорске — по-настоящему сказочном месте. Будем прогуливаться вдоль старинных немецких вилл, вдыхать морской бриз, смешанный с хвойными ароматами, и отдыхать от городской суеты, шума и вечной спешки. Здесь царит спокойная атмосфера.

В 15:30 завершим экскурсию и поедем в аэропорт.

Зеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и СветлогорскЗеленоградск и Светлогорск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Академическая», 2-местное16 685 ₽
Гостиница «Академическая», 1-местное20 880 ₽
Гостиница Smart KDO, 2-местное19 280 ₽
Гостиница Smart KDO, 1-местное28 045 ₽
Гостиница «Пруссия», 2-местное19 565 ₽
Гостиница «Пруссия», 1-местное28 625 ₽
Гостиница «Золотая бухта», 2-местное22 115 ₽
Гостиница «Золотая бухта», 1-местное26 765 ₽
Гостиница «Шерлок», 2-местное24 565 ₽
Гостиница «Шерлок», 1-местное29 260 ₽
Гостиница «Турист», 2-местное26 755 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное40 685 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное25 305 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное37 785 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт - от 1300 ₽
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • Гостиница «Академическая» 3* - 15 450-16 685₽ за 2-местное размещение и 15 950-17 065 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница Smart KDO - 19 280 ₽ за 2-местное размещение и 28 045 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Пруссия» - 19 565 ₽ за 2-местное размещение и 28 625 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Золотая бухта» 3* - 22 115 ₽ за 2-местное размещение и 26 765 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Шерлок» с завтраком - 24 565 ₽ за 2-местное размещение и 29 260 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 25 600-26 755 ₽ за 2-местное размещение и 38 365-40 685 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 24 150-25 305 ₽ за 2-местное размещение и 35 175-37 785₽ за 1-местное размещение
  • Обращаем внимание: в связи со сменой сезонности в отеле цены при бронировании в отдельные даты могут незначительно отличаться
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Калининграда

Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
10 отзывов
4 дня
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
42 900 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
На машине
2 отзыва
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: индивидуальный комфорт-тур
Посетить 5 городов и 3 косы, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 апр в 08:00
16 апр в 08:00
100 000 за человека
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
2 апр в 10:00
9 апр в 10:00
от 37 500 за человека