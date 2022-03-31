Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области

Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики

Авторский тур
Хотите погрузиться в атмосферу Средневековья? Мы будем ночевать в немецком замке, залезем в подвалы прусской крепости, исследуем секретный бункер Кенигсберга и попробуем разгадать загадку о семи мостах.

А еще нас ждут красоты Балтийского моря, песчаные дюны и вкуснейший сыр на сыроварне Шаакендорф.
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда.

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, вторая половина дня
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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