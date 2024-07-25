Найдено 3 тура в категории « Кирхи » в Калининграде, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 4 дня От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45 «Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города» 16 600 ₽ за человека На автобусе 2 дня Калининград и 3 морских курорта за выходные Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле Начало: Г. Калининград, площадь Победы 10, 13:45 «Вы погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга: рассмотрите немецкие виллы, кирхи, оборонительные сооружения и прогуляетесь по острову Канта» 7 700 ₽ за человека На автобусе 3 дня Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа Увидеть дюны Куршской косы, попробовать сыр с вином и шоколадом и побывать в замке Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45 «Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города» 13 650 ₽ за человека Все туры Калининграда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирхи»

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